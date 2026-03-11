Colombia

Hay dos ciudades colombianas entre las 50 mejores para salir de noche en todo el mundo, según la revista Time Out: ninguna es Cartagena

Esto consolida a Colombia como un referente en turismo nocturno latinoamericano, destacando la transformación de sus barrios, la diversidad y el impacto económico

Ambas ciudades destacan por su oferta gastronómica y vida nocturna - crédito Shutterstock / Time Out

Los nombres de Bogotá y Medellín han vuelto a sonar en el ámbito internacional, luego de ser incluidas entre los 50 mejores destinos de viajes de vida nocturna del mundo para 2026.

Esta distinción, otorgada por la plataforma especializada en turismo Travel & Tour World, resalta la posición de las ciudades como parte de una tendencia global que reconoce el crecimiento sostenido de la economía nocturna.

Bogotá y Medellín figuran junto a otras seis urbes latinoamericanas, lo que indica el peso que ha adquirido la región en el turismo nocturno mundial. El ranking evalúa aspectos como la densidad de bares, el costo de bebidas, la variedad de actividades y las características de los barrios más concurridos por quienes buscan entretenimiento tras la puesta del sol.

Según Travel & Tour World, la economía nocturna mundial ha experimentado un crecimiento del 4,9% en los últimos años. Este avance incluye sectores como la gastronomía, los clubes, la música en vivo y la organización de festivales. La previsión para el turismo de festivales es especialmente optimista: se estima que en 2033 generará ingresos superiores a USD 2,13 billones.

Las noches en Provenza, en el corazón de Medellín, atraen a turistas y locales con una variada oferta de bares y discotecas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El listado ubica a Medellín en el puesto 44. Para definir la selección, la organización analiza la presencia de bares y pubs, la densidad de actividades nocturnas, el costo promedio de cenas y bebidas, así como la hora de cierre de los establecimientos.

En Medellín, barrios como El Poblado, Laureles y La 70 sobresalen por su ambiente animado y la diversidad de opciones. La ciudad alberga cerca de 1.100 bares y pubs, donde el precio de una bebida oscila entre USD 3,50 y USD 9. Entre los sitios recomendados destacan Provenza, reconocida internacionalmente, y Envy Rooftop, ubicado en el último piso del hotel The Charlee.

La inclusión de Medellín en la lista responde a su capacidad de ofrecer experiencias originales, buena gastronomía y espacios de convivencia seguros para locales y visitantes. La zona de Provenza, especialmente, se ha transformado en epicentro para la música latina, con la participación activa de artistas como Karol G, propietaria de El Callejón del Gato.

La 70 y Laureles figuran como zonas destacadas para quienes buscan experiencias nocturnas auténticas en Medellín - crédito Reuters

En el mismo ranking, Bogotá ocupa el lugar 17. La capital colombiana se distingue por una cultura nocturna dinámica, marcada por la música, el baile y la oferta gastronómica. Lugares como la Zona T, el Parque de la 93 y Chapinero son puntos de referencia para quienes buscan entretenimiento después de la jornada laboral.

Bogotá cuenta con más de 4.800 bares y pubs. Entre los establecimientos más recomendados se encuentran Andrés Carne de Res, Kaputt y Video Club. La ciudad también destaca por su escena culinaria, con restaurantes como El Chato, elegido como el mejor de Latinoamérica por World’s 50 Best Restaurants, y chefs reconocidos a nivel mundial como Leonor Espinosa.

Además del reconocimiento de Travel & Tour World, Medellín ha sido incluida en otros listados internacionales en 2026. La revista Condé Nast Traveler la ubica entre los diez mejores lugares para comer en el mundo, mientras que National Geographic la selecciona en su ranking Best of the World 2026, que reúne los mejores destinos globales para viajar.

En Bogotá, la animada Zona T concentra restaurantes y clubes que marcan tendencia en la capital colombiana - crédito Colombia.co

Las encuestas de Time Out muestran que el 91% de los habitantes de Medellín afirma que le gusta su barrio, y el 94% califica la gastronomía local como de primer nivel. Estos datos reflejan un sentido de pertenencia y orgullo por el desarrollo de la ciudad.

Bogotá, por su parte, es reconocida por su ambiente amigable para ciclistas y peatones, aunque el transporte público aún enfrenta retos de percepción positiva entre los locales. La ciudad suele ser anfitriona de grandes eventos deportivos y culturales, lo que refuerza su atractivo para el turismo internacional.

La inclusión de Medellín y Bogotá en rankings internacionales confirma que ambas ciudades han logrado posicionarse como destinos de referencia para quienes buscan experiencias nocturnas diversas, seguras y memorables.

