Colombia

Luis Gilberto Murillo confirmó que abandona su aspiración presidencial para sumarse a la campaña de Iván Cepeda: “El país está cansado de los egos”

El exministro de Relaciones Exteriores se convirtió en el tercer aspirante que declina su candidatura y se suma a la campaña del líder del Pacto Histórico

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El excanciller resalta que su adhesión a Cepeda busca una alianza con impacto nacional y no responde a ideologías - crédito Captura de Video X

La mañana del miércoles 6 de mayo de 2026, el excanciller Luis Gilberto Murillo oficializó su retiro de la contienda presidencial y anunció su adhesión a la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Esta integración ocurre a solo semanas de la primera vuelta electoral, fijada para el 31 de mayo, y responde a la estrategia de consolidación de apoyos que busca el Pacto Histórico para ampliar su base política

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En un acto público realizado en Bogotá, el exministro de Relaciones Exteriores indicó que su decisión fue consensuada con su familia, equipo y bases políticas.

El exembajador se había inscrito por firmas - crédito Luis Gilberto Murillo/X
El exembajador se había inscrito por firmas - crédito Luis Gilberto Murillo/X

“Después de una profunda reflexión quiero dirigirme al país y al candidato presidencial Iván Cepeda para responder públicamente a su invitación: hemos tomado la decisión de declinar mi aspiración presidencial y adherir a su campaña”, manifestó el exembajador en Washington.

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A su vez, explicó que su retiro como aspirante presidencial obedece a priorizar los intereses del país por encima de sus motivos personales.

Desde el primer día fui claro. Mi compromiso no es una aspiración personal, es la construcción de una Colombia viable, una Colombia posible, una Colombia que avance desde sus territorios”, indicó.

Igualmente, el excanciller subrayó que su adhesión no obedece a una tendencia política ni a una ideología particular, sino al objetivo de fortalecer una alianza con impacto nacional.

- crédito @LuisGMurillo/X
- crédito @LuisGMurillo/X

“Lo hago con respeto, con responsabilidad y con la convicción de que Colombia necesita en este momento articular esfuerzos, integrar capacidades y multiplicar posibilidades. Pero quiero ser claro: esta no es una decisión que se alinea en una tendencia política ni una tendencia ideológica. Es una decisión que se alinea con el futuro de Colombia”, mencionó.

Del mismo modo, Murillo reconoció que su salida de la contienda presidencial generará varias críticas y cuestionamientos por varios sectores del país. “Sé que esta decisión genera preguntas y las respeto, pero también creo que el país está cansado de los egos”, apuntó.

A su vez, el exfuncionario del Gobierno Petro también planteó la necesidad de fortalecer los programas enfocados en las regiones y la promoción de la equidad, solicitando que estas prioridades sean centrales en la campaña.

Por último, manifestó su interés en facilitar acercamientos con sectores empresariales y religiosos con miras a enriquecer el proyecto político articulado por el Pacto Histórico. “Iván, que usted representa y que nos representa a todos. Tomo esta decisión porque creo que el país no puede esperar, porque los territorios no pueden seguir esperando”, concluyó.

créditos @luzmazapata_/IG | Cristian Bayona/Colprensa
créditos @luzmazapata_/IG | Cristian Bayona/Colprensa

Previamente, el excanciller había nombrado a Luz María Zapata como su fórmula vicepresidencial. Por el momento, no se conoce su postura ante la decisión del exministro de Relaciones Exteriores.

Con Murillo, ya son tres excandidatos que desisten de su aspiración y se suman a su equipo de campaña. Anteriormente, habían llegado el exministro del Interior Juan Fernando Cristo y la senadora Clara López.

Qué pasará con Murillo en el tarjetón

El sistema electoral colombiano establece reglas rígidas respecto a la composición de la papeleta. Según establecen la Ley 996 de 2005 y la Ley 1475 de 2011, los cambios en las candidaturas solo pueden realizarse en los cinco días hábiles posteriores al cierre de inscripciones, que para estas elecciones finalizó el 20 de marzo, tras el registro oficial de postulaciones hasta el 13 del mismo mes.

Transcurrido este plazo, solo casos de revocatoria por razones legales o constitucionales —hasta un mes antes de la elección, es decir, el 30 de abril— habilitan modificaciones. Superada esa fecha, solo una muerte o incapacidad física permanente permite reemplazos, pero exclusivamente hasta el 20 de mayo, ocho días antes de la votación, de acuerdo con la Registraduría.

El diseño final del tarjetón presidencial presenta trece fórmulas, tras la declinación de Clara López Obregón y el respaldo de su candidatura a Iván Cepeda - crédito Registraduría
Luis Gilberto Murillo se mantendrá en el tarjetón electoral pero sus votos no contarán - crédito Registraduría

En el caso de Luis Gilberto Murillo, su nombre seguirá figurando en la papeleta y los votos que reciba no se transfieren a ningún otro aspirante ni desaparecen del conteo electoral.

La adhesión de Luis Gilberto Murillo representa un respaldo clave a la candidatura de Iván Cepeda, en un contexto donde el Pacto Histórico busca sumar fuerzas con el objetivo de avanzar hacia la equidad territorial y reforzar su opción de llegar a la presidencia en la próxima jornada electoral.

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