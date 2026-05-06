Abelardo de la Espriella habló del “juicio revolucionario” del ELN a funcionarios de la Fiscalía secuestrados: “A Colombia hay que devolverle la autoridad”

El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella - crédito Carlos Ortega/EFE

El candidato presidencial Aberlardo de la Espriella denunció que el reciente “juicio revolucionario” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra varios funcionarios de la Fiscalía representa “una vergüenza nacional”.

La crítica surge tras la confirmación del grupo armado de que los funcionarios permanecen privados de la libertad desde su secuestro en 2025. Para De la Espriella, este episodio es “una prueba más del rotundo fracaso de la llamada ‘paz total’, que terminó convertida en impunidad total para los criminales”.

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En su intervención ante Alertas Bogotá, el aspirante presidencial sostuvo que “cuando los bandidos ganan la partida es porque el gobierno de turno es cómplice de ellos”, insistiendo en que la autoridad estatal debe recuperarse: “Cuando el Estado, cuando el gobierno se decide, siempre gana, porque el Estado nunca pierde”.

Según el líder político, la política de diálogo vigente “ha empoderado a los bandidos mientras ha desmoralizado y desfinanciado a nuestra fuerza pública”. De la Espriella fue enfático respecto a sus planes: “En mi gobierno las cosas se van a poner en orden. Los malos perseguidos y los buenos protegidos y con garantías”.

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El candidato presidencial Aberlardo de la Espriella denunció que el reciente “juicio revolucionario” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra varios funcionarios de la Fiscalía representa “una vergüenza nacional” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El propio De la Espriella rechazó matices y aseguró: “Yo no soy un hombre de medias tintas, yo soy un tipo claro, como no soy político puedo decir las vainas como son”. Planteó que su elección significará un cambio de rumbo: “El país me va a elegir para poner las cosas en orden y yo las voy a poner”.

Respecto a las acciones concretas que emprendería, detalló: “A todos esos bandidos los voy a bombardear en sus campamentos. Voy a fumigar la fuente primigenia de todas las formas de violencia que es la coca y con tecnología los voy a ubicar”. El candidato también anunció que abordará “el microtráfico, también la extorsión. Les voy a dar con toda a los criminales”.

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Por último, reiteró: “A Colombia hay que devolverle la autoridad, el orden y el respeto por la Fuerza Pública y la justicia”.

El ELN se confirma la supervivencia de Franque Esley Hoyos Murcia, Yordin Fabián Pérez Mendoza, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios secuestrados en Arauca. - crédito captura de video

El caso involucra a cuatro agentes estatales: Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, condenados a 60 y 55 meses de cautiverio respectivamente por el Frente de Guerra Oriental del ELN, y los oficiales Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional, sentenciados a “36 meses de prisión revolucionaria”.

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Los primeros fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca, y los segundos, en julio de 2025 en la vía entre Tame y Arauca.

Delegación de Paz del Gobierno rechazó la decisión del ELN

La delegación de paz del Gobierno colombiano rechazó la reciente decisión del ELN de mantener en cautiverio a agentes de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, tras haber sido sometidos a un “juicio revolucionario” por parte del grupo armado.

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El rechazo se produjo luego de que el grupo armado anunciara sentencias de hasta 60 meses de “prisión revolucionaria” para los funcionarios secuestrados desde el año 2025, hecho que ha motivado nuevos llamados oficiales e internacionales para su liberación inmediata.

La delegación de paz del Gobierno rechaza la negativa del ELN de liberar a los funcionarios secuestrados - crédito X

En un comunicado difundido el 6 de mayo, la delegación negociadora del Gobierno enfatizó que durante un año ha hecho “gestiones para la liberación de los 4 funcionarios en diversas instancias, la Gestoría de Paz del ELN, comunidad internacional e Iglesia Católica”. Además, informaron que han mantenido contacto directo y permanente con las familias de los secuestrados, sin que hasta ahora se consiga un resultado efectivo. Infobae subrayó que la delegación también ha promovido la colaboración de actores externos para avanzar en el proceso.

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El equipo negociador llamó explícitamente al ELN a celebrar reuniones para acordar la liberación inmediata y sin condiciones de los cautivos. Textualmente, exigieron: “Solicitamos al ELN un gesto humanitario para que no sólo respete la vida de los funcionarios, sino que los libere sin condiciones. Nuestra delegación continuará trabajando y utilizará los canales posibles para buscar la liberación”.