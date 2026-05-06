Colombia

Línea 137: cómo funciona el nuevo canal exclusivo para urgencias de salud en Bogotá

Este nuevo servicio telefónico permite a los ciudadanos recibir evaluación médica inmediata y acceso a atención prioritaria

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Bogotá estrenó la línea 137, un canal telefónico que ofrece orientación médica inmediata y servicios de urgencias las 24 horas, permitiendo a millones de ciudadanos acceder a atención profesional desde cualquier lugar con solo una llamada - crédito @Gerson_bermont / X

Bogotá ha implementado una medida que busca transformar el acceso a la atención de emergencias médicas. A partir de ahora, los cerca de 8 millones de habitantes de la ciudad cuentan con la línea 137, un canal telefónico operativo durante todo el día que permite a cualquier persona recibir orientación médica inmediata.

Muchos de los llamados que recibe la red de atención de emergencias en la capital colombiana están relacionados con problemas de salud inesperados: desmayos, dolores desconocidos, convulsiones o ataques. Frente a este panorama, la Secretaría Distrital de Salud presentó esta nueva herramienta que promete facilitar el acceso a la atención y reducir la saturación en los servicios presenciales.

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El secretario de Salud, Gerson Bermont, afirmó: “A partir de hoy la Secretaría Distrital de Salud puso al servicio de todos los ciudadanos la línea 137. Esta es una línea de red de orientación y de redireccionamiento en caso de urgencias. Si usted tiene una urgencia, hoy puede llamar a esta línea y un grupo de profesionales lo van a atender y hacerle un triage telefónico”.

La línea 137 funciona como un filtro profesional que permite clasificar la gravedad de cada caso. Un equipo de médicos, disponible las 24 horas, evalúa la situación del paciente mediante un triage similar al que se realiza en los hospitales, pero desde la comodidad del hogar y sin tiempos de espera.

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Esta línea sirve para todo tipo de emergencias médicas las 24 horas del día - crédito Subred Integrada de Servicios de Salud Sur / Facebook
Esta línea sirve para todo tipo de emergencias médicas las 24 horas del día - crédito Subred Integrada de Servicios de Salud Sur / Facebook

Cómo opera la línea 137 para emergencias médicas en Bogotá

Cuando una persona llama, es atendida por un profesional de salud que realiza una evaluación previa. De acuerdo con la gravedad, clasifica el caso en uno de los cinco niveles establecidos para urgencias.

“De esta manera, se clasificará la gravedad del caso en niveles del 1 al 5 y se determinará el tipo de atención requerida”, explicó Bermont.

Según la clasificación, los usuarios reciben indicaciones precisas sobre el centro médico al que deben acudir o, en casos de mayor riesgo, la gestión inmediata del envío de una ambulancia. La línea también permite coordinar citas prioritarias en las EPS, programar consultas por telemedicina o solicitar la atención médica domiciliaria cuando la situación lo exige.

En palabras del secretario de Salud, “este es un servicio que antes tenían las personas que cuentan con medicina prepagada; hoy está disponible para los 8 millones de habitantes”. Bermont remarcó la importancia de que “usted no se sienta solo en caso de una urgencia”.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con la pantalla agrietada, mostrando el número '137' y 'Llamada de emergencia' en la pantalla blanca.
El nuevo canal facilita la gestión de ambulancias, consultas prioritarias y atención domiciliaria en casos necesarios - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo principal de la estrategia es reducir las brechas de acceso y garantizar que nadie quede sin respuesta ante una emergencia de salud. En un contexto donde cada vez resulta más difícil conseguir una cita médica de último momento, la administración distrital apuesta por la accesibilidad, la rapidez y la equidad.

Alcance y servicios adicionales de la nueva línea

El servicio, exclusivo para urgencias médicas, opera todos los días y a toda hora. Los capitalinos pueden recibir atención sin importar el momento en que surja la emergencia. Además, la línea no solo orienta sobre a qué centro acudir, sino que gestiona directamente la atención prioritaria, agilizando así la respuesta y evitando traslados innecesarios.

El propio Bermont precisó que la línea 137 permite “orientar sobre las EPS para que les hagan una consulta prioritaria, hagan telemedicina o incluso ir a su casa a hacerle una consulta, en casos graves”.

Una operadora con auriculares en un cubículo mirando un monitor con el logo "Línea 137 Emergencias Bogotá". Vista de rascacielos y calles de la ciudad al fondo.
El servicio permite clasificar la gravedad de las urgencias y orientar a los usuarios sobre el tipo de atención necesaria - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La activación de la línea 137 representa una respuesta concreta a la dificultad creciente para acceder a consultas médicas de manera rápida. Con la posibilidad de recibir orientación profesional, solicitar una ambulancia o gestionar una visita domiciliaria, los ciudadanos cuentan con un respaldo constante.

¿Por qué se implementó este nuevo canal de atención?

La puesta en marcha de la línea 137 responde a la necesidad de descongestionar los servicios de urgencias y garantizar que la atención prioritaria llegue a quienes realmente la necesitan, sin demoras ni trámites excesivos.

La saturación de los hospitales y la dificultad para conseguir citas inmediatas motivaron la creación de este canal, que ofrece acompañamiento y solución a cualquier ciudadano, sin importar su afiliación o condición.

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