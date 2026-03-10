Salida de colombianos al exterior creció 11 % en enero de 2026; estos son los destinos preferidos

Estados Unidos se mantuvo como el destino principal, seguido por México, Panamá y España.| AERONÁUTICA CIVIL

La salida de colombianos hacia destinos internacionales registró un aumento del 11 % en enero de 2026, con un total de 599.821 personas que viajaron al exterior durante ese mes, según información obtenida por Semana. Las cifras reflejan una mayor intención de viaje entre los ciudadanos y una recuperación sostenida del turismo internacional.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Estados Unidos se mantuvo como el principal destino para los viajeros colombianos.

El país norteamericano concentró el 28,4 % de las salidas internacionales, con más de 90.000 colombianos que lo visitaron durante el primer mes del año, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Salida de colombianos fuera del país - crédito Aeronáutica Civil

Según las cifras del sector turístico, el aumento en el número de viajeros internacionales refleja una recuperación progresiva de la movilidad internacional de los colombianos, impulsada por factores como la conectividad aérea, la reactivación del turismo y la mayor disposición de los ciudadanos para viajar al extranjero.

Estados Unidos lideró la lista de destinos preferidos por los colombianos durante enero. De acuerdo con Anato, este mercado registró una variación de crecimiento del 3,1 %, una cifra superior a la registrada al cierre de 2025, cuando el aumento fue de apenas 0,2 %.

Otros destinos internacionales también registraron incrementos en la llegada de viajeros colombianos durante el mismo periodo. México fue uno de los países que evidenció una recuperación importante, con un crecimiento del 6,2 % frente a enero del año anterior.

Panamá, por su parte, registró uno de los aumentos más significativos en la llegada de turistas colombianos, con un incremento del 26,9 %, mientras que España también presentó una variación positiva del 10,2 %, consolidándose como uno de los destinos europeos más visitados por ciudadanos colombianos.

FOTO DE ARCHIVO. Colombianos viajando a Estados Unidos desde el aeropuerto El Dorado | REUTERS/Luisa González

El informe también destaca el papel de los principales aeropuertos del país en la salida de viajeros hacia el exterior. De acuerdo con los datos, tres terminales aéreas concentraron el 86 % del total de salidas internacionales durante el primer mes del año.

El aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, lideró ampliamente este movimiento, con el 62 % de las salidas internacionales registradas en el país.

En segundo lugar se ubicó el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que atiende el área metropolitana de Medellín, con el 17 % del total de viajeros que salieron al exterior.

El tercer lugar fue ocupado por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, desde donde partió aproximadamente el 8 % de los viajeros internacionales en ese periodo.

Para el sector turístico, estos resultados reflejan un panorama favorable para la industria de viajes y turismo en Colombia, que continúa mostrando señales de crecimiento y dinamización.

“Esto evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional y una mayor intención de viaje por parte de los colombianos, lo cual impulsa la dinamización de la economía nacional y confirma que el turismo se mantiene como un motor fundamental para el desarrollo y la proyección internacional de Colombia. Además, representa una oportunidad para las agencias de viajes de seguir diversificando su oferta y fortaleciendo la conectividad del país”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, citada por Semana.

Las cifras de enero se suman a los resultados del año 2025, cuando también se registró un incremento en los viajes internacionales de colombianos.

Durante ese año, las salidas al exterior aumentaron 4,3 %, alcanzando 5,8 millones de viajeros, frente a los 5,6 millones registrados en 2024, según datos del sector turístico.

Equipaje en el Aeropuerto internacional de Bogotá El Dorado - crédito Aeropuerto Internacional El Dorado

De acuerdo con Anato, este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el fortalecimiento de la conectividad aérea y la ampliación de rutas internacionales, factores que han facilitado el acceso de los colombianos a diferentes destinos en el extranjero.

La organización también señaló que los viajeros colombianos desempeñan un papel relevante en la movilidad internacional, especialmente durante periodos asociados a temporadas vacacionales.

Según el análisis del sector, los meses de abril, octubre y diciembre fueron los que más impulsaron el crecimiento de las salidas de colombianos hacia el exterior durante el año pasado.

En contraste, se registraron descensos en los meses de febrero, marzo y mayo, lo que refleja variaciones propias de la dinámica del turismo internacional durante el primer semestre del año.

En cuanto a los destinos más visitados por los colombianos en 2025, Estados Unidos también ocupó el primer lugar, con aproximadamente 1,7 millones de viajeros, lo que representó el 29,2 % del total de salidas internacionales.

España se posicionó como el segundo destino más visitado por los colombianos, con 812.000 viajeros y un crecimiento del 5,7 %, equivalente a una participación del 14 % del total de salidas.

El informe también destaca el crecimiento de los viajes hacia destinos de América Latina y el Caribe. Entre ellos se encuentran Brasil, que registró un incremento del 49,8 %, Panamá con 21,8 %, República Dominicana con 16,5 % y Perú con 21,6 %.