Mujer colombiana les dio a probar Bienestarina a su esposo y suegra alemanes y así reaccionaron: “Repitió tres veces”

Una colombiana radicada en Alemania dio a su esposo y suegra la popular Bienestarina, pese a todo pronostico les gusto la preparación - crédito @paulacasadiegoo / TikTok

La Bienestarina, reconocida como un complemento nutricional clave en Colombia para combatir la desnutrición infantil, ha trascendido fronteras y despierta nostalgia entre quienes residen en el exterior. El producto, que se distribuye gratis y es parte de la identidad culinaria del país, genera curiosidad en quienes no lo han probado.

En TikTok, Paula Casadiego compartió la experiencia de ofrecer Bienestarina a su esposo y suegra de nacionalidad alemana. Contó: “Le di probar Bienestarina a mi esposo alemán y a mi suegra. Y esta es su reacción”. Explicó a su suegra que es un producto cuya venta está prohibida y que el bienestar familiar lo entrega gratuitamente en Colombia.

La suegra recordó que en Alemania, tras la guerra, existió un programa similar, aunque fue suspendido una vez mejoró la economía. Paula bromeó: “Yo nunca recibí Bienestarina porque claramente yo era rica en Colombia. Y también le dije que era mi primera vez probándola”. Añadió con humor: “No, amiga, porque yo era rica en Colombia, sino que por culpa de Petro me volví pobre”.

Sobre el sabor, la suegra afirmó: “No había encontrado a qué sabía”, aunque notó el toque de canela y creyó que le faltaba azúcar. A pesar de eso, “se la tomó toditica”. El esposo, por su parte, “repitió tres veces”. Paula concluyó que ambos disfrutaron la bebida, que les recordó a la avena.