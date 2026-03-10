Ladrón de Bogotá intentó estafar a un grupo de delincuentes en Medellín y terminó secuestrado: lo salvó el Gaula

Tanto las autoridades, como los medios regionales en el Valle de Aburrá, afirmaron que en este caso no habrán "100 años de perdón", tal como reza el refrán popular - crédito Policía Nacional

Una operación antisecuestro realizada en el centro de Medellín permitió a las autoridades rescatar a un presunto comerciante oriundo de Bogotá que había sido retenido por cinco hombres tras una negociación irregular de joyas.

Según información suministrada por la Policía Nacional de Colombia, el grupo especializado Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura en flagrancia de los presuntos responsables, quienes enfrentan cargos por secuestro extorsivo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el comerciante, procedente del barrio Bosa en la capital del país, viajó a Medellín para concretar una transacción de joyas —oro y esmeraldas— valorada en aproximadamente 200 millones de pesos.

Tras la supuesta venta, la víctima recibió fajos de dinero falso y fue retenida contra su voluntad por los involucrados, quienes exigieron la misma suma a sus familiares a cambio de su liberación.

Sin embargo, como explicó el general Henry bello, comandante de la Policía Metropolitana en declaraciones a Telemedellin: “A estos ciudadanos les pagan la cuantía de esas joyas con dinero falso, cuando se percatan de ello, inmediatamente se genera un caso de intolerancia y reclamo y la víctima, que venía desde la capital de la República, fue secuestrado”.

Las autoridades señalaron que “los presuntos socios retuvieron al comerciante durante cerca de 24 horas y realizaron llamadas extorsivas”.

La intervención policial se activó luego de que la familia del comerciante denunciara la desaparición, lo que permitió a los equipos del Gaula desplegar acciones de vigilancia y control en establecimientos hoteleros de la comuna La Candelaria.

Según el reporte de la Policía Nacional de Colombia, los uniformados identificaron a los sospechosos en compañía de la víctima, cuando estos intentaban trasladarla en una camioneta para cambiar el lugar de cautiverio.

Durante el operativo, los agentes incautaron una camioneta, diez fajos de dinero falso, ocho teléfonos móviles y joyas presuntamente falsas. “Estos elementos quedaron a disposición de la autoridad competente como material probatorio dentro del proceso investigativo”, precisa el informe oficial.

Los cinco capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las audiencias preliminares por el delito de secuestro extorsivo.

El caso queda bajo investigación judicial, con el material incautado como evidencia clave.

Al final del comunicado, la Policía Nacional de Colombia reiteró su compromiso con la lucha frontal contra el secuestro y la extorsión, e invitó a la ciudadanía a denunciar de forma inmediata cualquier hecho que represente amenaza contra la libertad personal o el patrimonio económico.

Este caso se suma una serie de acciones que se sumaron a los resultados operativos del lunes 9 de marzo. Todo por cuenta de la captura de 16 líderes de bandas criminales en Medellín durante el último año, y que según lo que revelaron las autoridades en el Valle de Aburrá, ha sido posible gracias a la aplicación estricta de un sistema de recompensas que, según datos de la Alcaldía, distribuyó cerca de 1.800 millones de pesos a quienes proporcionaron información clave.

Este programa ha transformado la colaboración ciudadana en una herramienta decisiva para debilitar a las principales estructuras delictivas y garantizar la confidencialidad y seguridad de los informantes.

El balance más reciente de la estrategia muestra que, tras implementarse estrictos controles de validación y protección, el 46% de las personas incluidas en los carteles de los más buscados fue capturado en este periodo.

Este avance contrasta con procesos anteriores y evidencia la eficacia de los incentivos financieros para motivar denuncias estructuradas mientras se previene el fraude y la corrupción en la gestión de los recursos, conforme explicó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín.

Entre los aprehendidos figuran Sebastián Restrepo Berrío, alias Sebas, arrestado el 18 de febrero de 2026 tras una denuncia anónima incentivada por el pago de una recompensa.

La lista incluye también a Jonny Bermúdez Galeano, alias Maravilla, y Diego Alexánder Valencia Peña, alias Diego Rosario.

Según Villa Mejía, la oferta de hasta 30 millones de pesos por información relevante ha permitido “propinar golpes significativos a las organizaciones delincuenciales”.