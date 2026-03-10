Dólar en Colombia: hay buenas noticias luego de las elecciones y por los precios del petróleo, así de barato cerró el 9 de marzo

El dólar registró una cotización mínima de $3.728,50 en la jornada del 9 de marzo - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 9 de marzo de 2026 en Colombia en un promedio de $3.745,00, lo que representó una caída de $50,55 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.795,55. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.311 millones en 1.877 transacciones, con un precio de apertura de $3.780,00, un mínimo de $3.728,50 y un máximo de $3.780,00.

Dicho movimiento se registró en medio del conflicto entre EE. UU. e Irán. Las interrupciones en el suministro de crudo impulsaron al petróleo Brent, de referencia para Colombia, hasta un máximo de USD119 por barril en la jornada y su cierre se ubicó muy cerca de USD100 por barril.

A nivel local, las elecciones legislativas resultaron en un mayor número de curules en el Senado para el Pacto Histórico (25 escaños). En segundo lugar, se ubicó el Centro Democrático con 17 curules y le siguió el Partido Liberal con 13 escaños. Por su parte, la consulta de La Gran Coalición por Colombia fue la más votada, con más de 5 millones de sufragios y Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue la gran ganadora, al obtener más de 3 millones de votos.

Al cierre de la jornada del 9 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.688,89, mientras que el de venta se ubicaba en $3.743,89 - crédito Colprensa

Inflación de febrero en Colombia

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, destacó que la publicación de los datos de inflación en el país sorprendió al mercado, luego de que la cifra pasara de 5,35% en enero a 5,29% en febrero. Recordó el experto que la expectativa era de un aumento debido al impacto del salario mínimo, pero el resultado fue inferior a lo proyectado.

Al analizar el comportamiento de la inflación subyacente, que excluye los energéticos y productos perecederos, Acevedo precisó que el indicador subió de 5,94% en enero a 6,08% en febrero.

“Los alimentos y la educación fueron los mayores jalonadores de la inflación”, puntualizó el analista. La reducción de la gasolina por decreto presidencial y la disminución en los precios de la energía, asociada al aumento de lluvias y al llenado de represas, influyeron en la cifra general.

La inflación cerró en 5,29% en febrero de 2026, según el Dane - crédito Dane

Índice del miedo

El experto se refirió al contexto internacional y mencionó el comportamiento del índice VIX, conocido como el “índice del miedo”, que mide la volatilidad esperada en el mercado estadounidense para los siguientes 30 días. “Si el VIX está alto, por encima de 25, muestra mercados con miedo o pánico y expectativa de movimientos bruscos, normalmente a la baja. Amaneció hoy en niveles de 35”, explicó. Dicha situación anticipa una posible pérdida de valor en el mercado bursátil de Estados Unidos, un fortalecimiento del dólar y un aumento en el precio del petróleo.

Sobre el mercado cambiario, detalló que el dólar en Colombia abrió el lunes 2 de marzo en $3.790,95 y cerró el viernes 6 de marzo $21 abajo, en $3.770. Ante esto, puntualizó que el promedio semanal del dólar se ubicó en $3.774,62, por encima del promedio de la última semana de febrero ($3.723,31). “La fluctuación fue de $37, ya que visitó un precio máximo de $3.807,40”, resaltó.

El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, superó los USD100 en la jornada del 9 de marzo - crédito José Miguel Gómez/Reuters

En el mercado petrolero, los precios superaron los USD100 el barril, con la referencia Brent en USD119,46 y la WTI en USD119,43 en el mercado asiático, niveles no vistos desde 2022. Actualmente, el Brent opera en USD104 y la WTI en USD101, luego de las discusiones del G7 sobre la posible liberación de reservas de emergencia.

Desempeño de las monedas regionales

Por su parte, expertos de Acciones & Valores anotaron que en América Latina el fortalecimiento del dólar y el entorno global de mayor aversión al riesgo continúan condicionando el desempeño de las monedas regionales, en particular, en los países más sensibles a los ciclos de commodities.

Sin embargo, dijeron que “el peso colombiano se desmarcó parcialmente de la dinámica regional, impulsado por factores idiosincráticos tras las elecciones legislativas del fin de semana que resultaron con un tono que el mercado interpreta como relativamente favorable para los activos locales”.