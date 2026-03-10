Colombia

Dólar en Colombia: hay buenas noticias luego de las elecciones y por los precios del petróleo, así de barato cerró el 9 de marzo

La divisa norteamericana perdió más de $50 en la jornada y se mantiene por debajo de la línea de los $3.800, según reportó la plataforma Set-FX

Guardar
El dólar registró una cotización
El dólar registró una cotización mínima de $3.728,50 en la jornada del 9 de marzo - crédito Dado Ruvic/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 9 de marzo de 2026 en Colombia en un promedio de $3.745,00, lo que representó una caída de $50,55 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.795,55. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.311 millones en 1.877 transacciones, con un precio de apertura de $3.780,00, un mínimo de $3.728,50 y un máximo de $3.780,00.

Dicho movimiento se registró en medio del conflicto entre EE. UU. e Irán. Las interrupciones en el suministro de crudo impulsaron al petróleo Brent, de referencia para Colombia, hasta un máximo de USD119 por barril en la jornada y su cierre se ubicó muy cerca de USD100 por barril.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A nivel local, las elecciones legislativas resultaron en un mayor número de curules en el Senado para el Pacto Histórico (25 escaños). En segundo lugar, se ubicó el Centro Democrático con 17 curules y le siguió el Partido Liberal con 13 escaños. Por su parte, la consulta de La Gran Coalición por Colombia fue la más votada, con más de 5 millones de sufragios y Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue la gran ganadora, al obtener más de 3 millones de votos.

Al cierre de la jornada
Al cierre de la jornada del 9 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.688,89, mientras que el de venta se ubicaba en $3.743,89 - crédito Colprensa

Inflación de febrero en Colombia

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, destacó que la publicación de los datos de inflación en el país sorprendió al mercado, luego de que la cifra pasara de 5,35% en enero a 5,29% en febrero. Recordó el experto que la expectativa era de un aumento debido al impacto del salario mínimo, pero el resultado fue inferior a lo proyectado.

Al analizar el comportamiento de la inflación subyacente, que excluye los energéticos y productos perecederos, Acevedo precisó que el indicador subió de 5,94% en enero a 6,08% en febrero.

“Los alimentos y la educación fueron los mayores jalonadores de la inflación”, puntualizó el analista. La reducción de la gasolina por decreto presidencial y la disminución en los precios de la energía, asociada al aumento de lluvias y al llenado de represas, influyeron en la cifra general.

La inflación cerró en 5,29%
La inflación cerró en 5,29% en febrero de 2026, según el Dane - crédito Dane

Índice del miedo

El experto se refirió al contexto internacional y mencionó el comportamiento del índice VIX, conocido como el “índice del miedo”, que mide la volatilidad esperada en el mercado estadounidense para los siguientes 30 días. “Si el VIX está alto, por encima de 25, muestra mercados con miedo o pánico y expectativa de movimientos bruscos, normalmente a la baja. Amaneció hoy en niveles de 35”, explicó. Dicha situación anticipa una posible pérdida de valor en el mercado bursátil de Estados Unidos, un fortalecimiento del dólar y un aumento en el precio del petróleo.

Sobre el mercado cambiario, detalló que el dólar en Colombia abrió el lunes 2 de marzo en $3.790,95 y cerró el viernes 6 de marzo $21 abajo, en $3.770. Ante esto, puntualizó que el promedio semanal del dólar se ubicó en $3.774,62, por encima del promedio de la última semana de febrero ($3.723,31). “La fluctuación fue de $37, ya que visitó un precio máximo de $3.807,40”, resaltó.

El barril de petróleo Brent,
El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, superó los USD100 en la jornada del 9 de marzo - crédito José Miguel Gómez/Reuters

En el mercado petrolero, los precios superaron los USD100 el barril, con la referencia Brent en USD119,46 y la WTI en USD119,43 en el mercado asiático, niveles no vistos desde 2022. Actualmente, el Brent opera en USD104 y la WTI en USD101, luego de las discusiones del G7 sobre la posible liberación de reservas de emergencia.

Desempeño de las monedas regionales

Por su parte, expertos de Acciones & Valores anotaron que en América Latina el fortalecimiento del dólar y el entorno global de mayor aversión al riesgo continúan condicionando el desempeño de las monedas regionales, en particular, en los países más sensibles a los ciclos de commodities.

Sin embargo, dijeron que “el peso colombiano se desmarcó parcialmente de la dinámica regional, impulsado por factores idiosincráticos tras las elecciones legislativas del fin de semana que resultaron con un tono que el mercado interpreta como relativamente favorable para los activos locales”.

Temas Relacionados

Dólar en ColombiaPrecio del Dólar en ColombiaPrecio del DólarPeso ColombianoDólar HoyElecciones 2026Colombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Criminal que amenazaba a su pareja frente a su hija fue enviado a prisión: “No la salva nadie”

La víctima grabó las agresiones e insultos a los que era sometida, mostrando así material probatorio para que las autoridades vincularan al sujeto al caso

Criminal que amenazaba a su

Nueva medida del Gobierno Petro hará que los trabajadores hagan un nuevo pago a los sindicatos: empresas asumirán otras obligaciones

El Decreto 0234 del 6 de marzo de 2026 transforma la lógica de la negociación sectorial y agitó la polémica a nivel nacional por las consecuencias económicas y gremiales

Nueva medida del Gobierno Petro

Ella es Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: Pacto Histórico busca llegar a los pueblos indígenas

El candidato presidencial designó a la senadora del Partido Mais como su fórmula para recorrer su camino hacia la Casa de Nariño, pero ¿quién es la lideresa que eligió?

Ella es Aida Quilcué, la

Daniel Quintero se ‘rajó’ en Medellín: el acusado exalcalde de Medellín perdió su fortín y fue ‘aplastado’ en su propia tierra

El exmandatario de la capital antioqueña, actualmente señalado de haber cometido graves actos de corrupción en el caso Aguas Vivas, obtuvo una baja votación en la consulta del Frente Amplio

Daniel Quintero se ‘rajó’ en

Exmadres comunitarias podrán reclamar en marzo el subsidio pensional de $1.000.000 otorgado por el Icbf y el Ministerio de Trabajo

Un grupo de más de 5.000 mujeres podrá reclamar recursos económicos en los puntos oficiales del Fondo de Solidaridad Pensional y cumplir los requisitos establecidos

Exmadres comunitarias podrán reclamar en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera y Hugo García

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

Felipe Saruma se “quemó” en su aspiración al Congreso pero agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Esto apenas comienza”

La Liendra celebró la derrota de los ‘influencers’ en el Congreso de Colombia: “El país necesita gente preparada, no famosa”

Levy Rincón, el influenciador petrista, celebró la derrota de Vicky Dávila en las consultas interpartidistas: “Es un meme”

Yina Calderón y Manelyk se sacaron ‘los trapitos al sol’ durante los posicionamientos de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Malagradecida”

Deportes

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

Deportivo Cali definió su nuevo entrenador para escapar del descenso en 2026: ya fue campeón con los Azucareros

Así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Paris-Niza, ganada por Max Kanter

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado