Colombia

Criminal que amenazaba a su pareja frente a su hija fue enviado a prisión: “No la salva nadie”

La víctima grabó las agresiones e insultos a los que era sometida, mostrando así material probatorio para que las autoridades vincularan al sujeto al caso

Guardar

En imágenes quedaron registrados los momentos de terror que vivió la víctima del ataque junto a su pequeña hija - crédito @Johanitaefe / X

Un juez de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Freddy Álzate, luego de comprobar que intimidó y amenazó a su expareja con un vidrio, en presencia de su hija menor de edad, en una vivienda del barrio Popular Uno, tal como se aprecia en videos que circulan a través de las redes sociales.

La acción judicial se llevó a cabo tras la viralización del material audiovisual en el que quedaron registrados los hechos, lo que permitió a las autoridades reaccionar y garantizar acompañamiento legal y psicológico a la víctima, una respuesta que, según la administración, busca prevenir la escalada de la violencia intrafamiliar en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los delitos imputados a Alzate figura la violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo. Sin embargo, llama la atención que, pese a las pruebas presentadas en su contra, el procesado no aceptó los cargos.

La temerosa experiencia vivida por
La temerosa experiencia vivida por una niña y su madre dejó muchas preguntas sobre las acciones de las autoridades en estos casos - crédito @Johanitaefe / X

A raíz de la situación que se viralizó ampliamente en las diferentes plataformas digitales, la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, confirmó que, desde la Administración distrital, se activó un esquema de defensa técnica con expertos en violencia de género, además de extender el acompañamiento jurídico y psicosocial al núcleo familiar de la víctima, según información citada por el medio local Alerta Paisa.

La denuncia pública y la difusión de videos fue clave para la captura

El episodio fue ampliamente difundido en redes sociales mediante videos grabados y publicados por la propia víctima, lo que generó indignación entre los habitantes de Medellín y usuarios de las diferentes plataformas digitales.

Y es que en las grabaciones se muestran discusiones dentro de la vivienda mientras se escucha el llanto de la hija en común. En uno de los registros visuales se observa el momento en el que el agresor rompió el vidrio de una ventana y tomó un trozo del cristal para amenazar a la mujer.

En otro video la víctima pidió ayuda a la Policía y el agresor lanzó intimidaciones verbales, advirtiéndole que “no la salva nadie”. Además, el sujeto amenazó con agravar la situación si la mujer se comunicaba con las autoridades, lo que se convirtió en ejemplo de los constantes episodios de violencia que vivía.

La rápida circulación de este material en internet activó una operación conjunta entre la Policía Nacional y entidades municipales encargadas de combatir la violencia de género. Tras ser identificado, el presunto agresor fue ubicado y capturado, quedando a disposición de la justicia.

Las autoridades recordaron que existen
Las autoridades recordaron que existen varios canales para denunciar los casos de violencia contra la mujer en Colombia - crédito Colprensa

La respuesta institucional

La denuncia pública y la visibilización de los hechos fueron fundamentales para acelerar las acciones de las autoridades y articular a las instituciones de atención a víctimas. La secretaria Valeria Molina sostuvo que el acompañamiento se centra en brindar contención a la víctima y a su entorno cercano tras vivir esta grave situación.

Este caso reavivó el debate sobre la persistencia de la violencia basada en género y la urgencia de las denuncias tempranas para evitar que los casos terminen en fatalidad, pues así como se pide a las víctimas denunciar a tiempo se espera que las autoridades reaccionen de forma inmediata, pues los ciudadanos compararon otros casos en los que las víctimas exponen sus casos y no reciben la atención requerida.

La ciudadanía temía a que
La ciudadanía temía a que este caso terminara e un feminicidio y ahora piden una condena justa - crédito Luisa González/Colprensa

Las autoridades reiteran el llamado a que las víctimas de amenazas o agresiones por parte de sus compañeros sentimentales o cualquier hombre acudan a las líneas de emergencia y activen los mecanismos institucionales para su protección, antes de que este tipo de situaciones deriven en hechos de consecuencias irreversibles.

Entre las líneas de apoyo se encuentran la Línea 155, la Línea 123 y el correo atencionviolencias.mujeres@medellin.gov.co.

Temas Relacionados

MedellínJohn Freddy ÁlzateBarrio Popular UnoViolencia de géneroViolencia contra la mujerViolencia intrafamiliarColombia-Noticias

Más Noticias

Clara López ratificó que irá a la primera vuelta, en medio del descalabro de la lista del Frente Amplio Unitario y la consulta presidencial

La senadora del Pacto Histórico y hoy candidata presidencial del partido Esperanza Democrática expresó que su intención es hacer parte de la jornada del 31 de mayo

Clara López ratificó que irá

Nueva medida del Gobierno Petro hará que los trabajadores hagan un nuevo pago a los sindicatos: empresas asumirán otras obligaciones

El Decreto 0234 del 6 de marzo de 2026 transforma la lógica de la negociación sectorial y agitó la polémica a nivel nacional por las consecuencias económicas y gremiales

Nueva medida del Gobierno Petro

Ella es Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda: Pacto Histórico busca llegar a los pueblos indígenas

El candidato presidencial designó a la senadora del Partido Mais como su fórmula para recorrer su camino hacia la Casa de Nariño, pero ¿quién es la lideresa que eligió?

Ella es Aida Quilcué, la

Dólar en Colombia: hay buenas noticias luego de las elecciones y por los precios del petróleo, así de barato cerró el 9 de marzo

La divisa norteamericana perdió más de $50 en la jornada y se mantiene por debajo de la línea de los $3.800, según reportó la plataforma Set-FX

Dólar en Colombia: hay buenas

Daniel Quintero se ‘rajó’ en Medellín: el acusado exalcalde de Medellín perdió su fortín y fue ‘aplastado’ en su propia tierra

El exmandatario de la capital antioqueña, actualmente señalado de haber cometido graves actos de corrupción en el caso Aguas Vivas, obtuvo una baja votación en la consulta del Frente Amplio

Daniel Quintero se ‘rajó’ en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre de tres personas selló

Masacre de tres personas selló el cierre de la jornada electoral en el sur del Tolima

Pelea entre Gustavo Petro y el Clan del Golfo desata nueva crisis en la mesa de diálogos: “Ha roto su propio acuerdo”

Registran combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en zona rural de Yondó durante la jornada electoral del 8 de marzo

Presuntos enfrentamientos del Clan del Golfo terminaron en una masacre de cinco personas en Vegachí, Antioquia

Autoridades descartaron explosivos tras hallazgo de dos cilindros abandonados en vía Cali-Dagua, en el Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera y Hugo García

Isabella Ladera y Hugo García lloran dolorosa pérdida: “Te voy a extrañar tanto”

Felipe Saruma se “quemó” en su aspiración al Congreso pero agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Esto apenas comienza”

La Liendra celebró la derrota de los ‘influencers’ en el Congreso de Colombia: “El país necesita gente preparada, no famosa”

Levy Rincón, el influenciador petrista, celebró la derrota de Vicky Dávila en las consultas interpartidistas: “Es un meme”

Yina Calderón y Manelyk se sacaron ‘los trapitos al sol’ durante los posicionamientos de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Malagradecida”

Deportes

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora

Bayern Múnich vs. Atalanta: hora y dónde ver a Luis Díaz en el partido de ida de los octavos de final de la Uefa Champions League

Deportivo Cali definió su nuevo entrenador para escapar del descenso en 2026: ya fue campeón con los Azucareros

Así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Paris-Niza, ganada por Max Kanter

Kylian Mbappé tendría que ser convocado por Francia para el partido contra Colombia: un acuerdo comercial exige la presencia de la estrella del Real Madrid

Estos son los convocados por Croacia para el partido amistoso contra la selección Colombia: Luka Modrić, el más destacado