Criminal que amenazaba a su pareja frente a su hija fue enviado a prisión: “No la salva nadie”

Un juez de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Freddy Álzate, luego de comprobar que intimidó y amenazó a su expareja con un vidrio, en presencia de su hija menor de edad, en una vivienda del barrio Popular Uno, tal como se aprecia en videos que circulan a través de las redes sociales.

La acción judicial se llevó a cabo tras la viralización del material audiovisual en el que quedaron registrados los hechos, lo que permitió a las autoridades reaccionar y garantizar acompañamiento legal y psicológico a la víctima, una respuesta que, según la administración, busca prevenir la escalada de la violencia intrafamiliar en la ciudad.

Entre los delitos imputados a Alzate figura la violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo. Sin embargo, llama la atención que, pese a las pruebas presentadas en su contra, el procesado no aceptó los cargos.

A raíz de la situación que se viralizó ampliamente en las diferentes plataformas digitales, la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, confirmó que, desde la Administración distrital, se activó un esquema de defensa técnica con expertos en violencia de género, además de extender el acompañamiento jurídico y psicosocial al núcleo familiar de la víctima, según información citada por el medio local Alerta Paisa.

La denuncia pública y la difusión de videos fue clave para la captura

El episodio fue ampliamente difundido en redes sociales mediante videos grabados y publicados por la propia víctima, lo que generó indignación entre los habitantes de Medellín y usuarios de las diferentes plataformas digitales.

Y es que en las grabaciones se muestran discusiones dentro de la vivienda mientras se escucha el llanto de la hija en común. En uno de los registros visuales se observa el momento en el que el agresor rompió el vidrio de una ventana y tomó un trozo del cristal para amenazar a la mujer.

En otro video la víctima pidió ayuda a la Policía y el agresor lanzó intimidaciones verbales, advirtiéndole que “no la salva nadie”. Además, el sujeto amenazó con agravar la situación si la mujer se comunicaba con las autoridades, lo que se convirtió en ejemplo de los constantes episodios de violencia que vivía.

La rápida circulación de este material en internet activó una operación conjunta entre la Policía Nacional y entidades municipales encargadas de combatir la violencia de género. Tras ser identificado, el presunto agresor fue ubicado y capturado, quedando a disposición de la justicia.

La respuesta institucional

La denuncia pública y la visibilización de los hechos fueron fundamentales para acelerar las acciones de las autoridades y articular a las instituciones de atención a víctimas. La secretaria Valeria Molina sostuvo que el acompañamiento se centra en brindar contención a la víctima y a su entorno cercano tras vivir esta grave situación.

Este caso reavivó el debate sobre la persistencia de la violencia basada en género y la urgencia de las denuncias tempranas para evitar que los casos terminen en fatalidad, pues así como se pide a las víctimas denunciar a tiempo se espera que las autoridades reaccionen de forma inmediata, pues los ciudadanos compararon otros casos en los que las víctimas exponen sus casos y no reciben la atención requerida.

Las autoridades reiteran el llamado a que las víctimas de amenazas o agresiones por parte de sus compañeros sentimentales o cualquier hombre acudan a las líneas de emergencia y activen los mecanismos institucionales para su protección, antes de que este tipo de situaciones deriven en hechos de consecuencias irreversibles.

Entre las líneas de apoyo se encuentran la Línea 155, la Línea 123 y el correo atencionviolencias.mujeres@medellin.gov.co.