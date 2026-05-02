Cinco recomendaciones clave para prevenir robos al movilizarse en Transmilenio: consejos prácticos para los usuarios

Los robos en Transmilenio se ejecutan en su mayoría bajo las modalidades de raponazo y cosquilleo - créditos @fastdriveco/IG | Catalina Olaya/Colprensa

La inseguridad en el sistema Transmilenio de Bogotá ha llevado a que cada vez más ciudadanos compartan consejos y advertencias para reducir el riesgo de convertirse en víctimas de hurtos.

Uno de los testimonios más virales de los últimos días corresponde a Julián, un ciudadano capitalino conocido en Instagram como Fast Drive (@fastdriveco), y que publicó un video en el que explicó las cinco principales recomendaciones para protegerse de los ladrones en buses y estaciones del sistema de transporte masivo.

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Julián inicia su mensaje con una advertencia contundente: “Si usted está viendo este video desde el Transmi, ya empezamos mal”, al detallar que desde el primer momento el riesgo de utilizar el celular de manera visible en estos espacios, uno de los errores más comunes que detecta en los usuarios.

“El celular es la puerta de entrada para los delincuentes. Apenas ven que alguien lo está usando, ya lo tienen marcado. Es cuestión de segundos para que se lo quiten”, afirma el creador de contenido.

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El usuario compartió sus recomendaciones el 1 de mayo de 2026 - crédito @fastdriveco/IG

Así no será víctima de los ladrones en buses y estaciones de Transmilenio en Bogotá

1. No usar el celular en buses ni estaciones

La primera y más insistente recomendación de Julián es evitar el uso del celular dentro de los buses y estaciones del Transmilenio.

“Si necesita revisar alguna información, espere a estar en un lugar seguro o hágalo de manera discreta. Los ladrones se aprovechan del descuido y la distracción”, asegura Julián, y detalló que la clave está en anticipar el peligro y no dar señales de vulnerabilidad.

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2. No confiarse en las horas pico ni en la multitud

Contrario a lo que muchos piensan, Julián advierte que la presencia de muchas personas no garantiza seguridad.

“La multitud es el escenario perfecto para los ‘cosquilleros’. Se aprovechan del tumulto para acercarse, empujar y sacar billeteras, celulares y otros objetos de valor sin que nadie se dé cuenta”, explica el influencer.

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Por lo anterior, él recomienda mantener siempre las pertenencias en bolsillos internos y con cierre, y estar atento a los movimientos sospechosos a su alrededor.

Julián compartió su testimonio dada la realidad que se vive a diario en los articulados y estaciones del sistema de transporte masivo por cuenta de los rateros, que buscan siempre como principal objetivo los celulares - crédito @fastdriveco/IG

3. No llevar bolsos abiertos ni mochilas en la espalda

Una de las prácticas más riesgosas en Transmilenio, según Julián, es cargar bolsos abiertos o mochilas en la espalda.

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“Si lleva la mochila atrás, es muy fácil para los ladrones abrirla sin que se dé cuenta. Siempre lleve su bolso al frente, bien cerrado, y si puede, con la mano encima”, aconseja el bogotano para los usuarios del sistema.

Esta medida simple puede dificultar la labor de los delincuentes y evitar pérdidas materiales.

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4. Evite mostrar objetos de valor

Julián recalcó la importancia de no exhibir objetos de valor como joyas, relojes costosos, auriculares de alta gama o dinero en efectivo.

“No le dé motivos a los ladrones para fijarse en usted. Entre menos cosas visibles tenga, menor será el riesgo”, sostuvo el creador de contenido.

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Además, él recomienda llevar solo lo estrictamente necesario y dejar en casa tarjetas, documentos o sumas de dinero que no sean imprescindibles para el trayecto.

5. Mantenerse siempre alerta y confiar en los instintos

La última recomendación de Julián es apelar al sentido común y a la intuición.

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El 1 de mayo se reportó la captura de tres mujeres que apuñalaron a una mujer en su intento por robarle el bolso - crédito Mebog

“Si siente que algo no está bien, que alguien lo observa mucho o que hay movimientos extraños a su alrededor, actúe de inmediato. Cambie de lugar, busque la presencia de policías o funcionarios del sistema y no dude en pedir ayuda”, concluyó Julián.

Para él, el mayor error es bajar la guardia y asumir que “‘a mí no me va a pasar’”.

El video ha tenido gran repercusión en redes sociales, donde usuarios comparten sus propias experiencias y agradecen la claridad de los consejos.

El crecimiento de hurtos en Transmilenio es una preocupación constante para los usuarios, que reportan robos mediante raponazos, cosquilleo y otras modalidades, muchas veces sin que las autoridades logren una reacción eficaz.

“La realidad es que no podemos depender solo de la policía o del sistema. Es responsabilidad de cada uno cuidarse, estar atento y tomar precauciones para no facilitarle el trabajo a los ladrones”, aseveró el influencer.

Al final, Julián cerró diciendo: “No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con inteligencia. Si todos ponemos de nuestra parte y nos apoyamos, podemos hacerle más difícil la vida a quienes quieren aprovecharse de los demás”.