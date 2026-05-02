Informe expone graves obstáculos para pacientes con cáncer en la Nueva EPS: “Es muy difícil”

Pacientes con cáncer afiliados a Nueva EPS enfrentan demoras de más de 100 días para acceder a tratamientos vitales en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Los pacientes con cáncer afiliados a la Nueva EPS en Colombia enfrentan demoras superiores a 100 días para acceder a tratamientos esenciales, en un contexto en el que los especialistas advirtieron que la fragmentación del sistema pone en riesgo la continuidad de los cuidados médicos.

Un informe de la Fundación Retorno Vital, citado por Noticias RCN, alertó sobre el incremento de la mortalidad derivado de estas barreras, y advirtió un aumento futuro de casos de metástasis por la falta de acceso oportuno.

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El reporte de la fundación documentó que la Nueva EPS concentra el mayor número de reclamaciones entre los pacientes oncológicos, especialmente en los casos de cáncer de seno, pulmón, próstata y colon.

Según el documento, los usuarios enfrentan dificultades graves: interrupciones prolongadas en la entrega de medicamentos, imposibilidad de agendar citas, retrasos en las autorizaciones y ausencia de convenios entre las diferentes instituciones prestadoras de salud.

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Alejandra Toro, presidenta de la Fundación Luz Rosa, afirmó a Noticias RCN que la situación para quienes padecen cáncer “es muy difícil”.

Toro señaló que un paciente, tras recibir diagnóstico confirmado, puede esperar entre cinco y siete meses para acceder a un tratamiento: “Aquí te diagnostican y, después de que te dan la confirmación, tienes que hacerte otra serie de exámenes que son exámenes de extensión para saber si el cáncer está fuera del sitio primario o ya se extendió a otros órganos”.

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Este retraso se suma a los obstáculos cotidianos que—según el informe—están dejando a los pacientes “con cero oportunidades para iniciar un tratamiento oncológico”, en palabras de Toro.

Especialistas advierten que la fragmentación del sistema de salud pone en grave riesgo la continuidad del tratamiento para pacientes con cáncer en Colombia - crédito Europa Press

En la actualidad, un paciente con cáncer afiliado a la Nueva EPS puede enfrentar esperas de más de 100 días antes de comenzar un tratamiento vital, de acuerdo con el reporte de la Fundación Retorno Vital.

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Este dato resalta la dimensión crítica de los retrasos en la atención médica que afectan directamente el pronóstico de los pacientes.

Las vivencias recolectadas por la fundación revelan la magnitud de la crisis. Un caso consignado destaca: “La Nueva EPS no me ha autorizado mi tratamiento de quimioterapia”, relató un paciente oncológico al medio citado.

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Otro usuario explicó que su tratamiento fue suspendido desde diciembre de 2024 debido a motivos administrativos y a la cancelación de convenios entre las entidades.

Existen también testimonios de pacientes que llevan años costeando medicamentos de su propio bolsillo porque las EPS no los suministran.

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Así mismo, Toro indicó que a parte de Salud Total y Compensar, la Nueva EPS “Se lleva la medalla de oro en falta de atención, en falta de oportunidad, en fragmentación, en falta de continuidad en los tratamientos”.

Además, el informe evidencia que algunas cirugías programadas no pueden completarse por falta de acceso a medicamentos de quimioterapia, fundamentales para reducir el tamaño de tumores antes de las intervenciones quirúrgicas.

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La Fundación Retorno Vital advirtió que la actual fragmentación y demora en los tratamientos está directamente relacionada con un “deterioro notorio en la vida de los pacientes” y un aumento de la mortalidad oncológica en Colombia.

La suspensión de cirugías oncológicas por falta de acceso a medicamentos de quimioterapia incrementa el riesgo de avance del cáncer entre los usuarios de Nueva EPS - crédito Nueva EPS

Los especialistas consultados resaltaron la gravedad del panorama: “Básicamente, es una sentencia de muerte para los pacientes oncológicos en Colombia cuando los diagnostican con esta enfermedad”.

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La fundación alertó que la falta de atención adecuada para los pacientes oncológicos puede traducirse en un aumento de casos de metástasis sin precedentes en los próximos años, así como consecuencias irreversibles en la salud pública.

La Fundación Retorno Vital pide una respuesta urgente a las autoridades sanitarias para garantizar la atención digna y oportuna de pacientes de alto costo, focalizando la atención en las alarmas más críticas reportadas en el sistema de salud colombiano.

El Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS reanudan la atención a pacientes tras acuerdo financiero

El Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS reactivan la atención a nuevos pacientes con cáncer tras llegar a un acuerdo financiero - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS alcanzaron un acuerdo que permite retomar la atención a nuevos pacientes oncológicos, luego de que una deuda de $146.000 millones generara incertidumbre en el sistema de salud.

El convenio establece un esquema de pagos fraccionados: $20.000 millones en mayo, $16.000 millones en junio y otro abono igual en julio, junto a la creación de un fondo anticipado para tratamientos oncológicos de alto costo.

Las instituciones aseguraron que todas las personas, especialmente madres y niños con diagnóstico o sospecha de cáncer, tendrán garantizada la atención integral y que “ningún paciente quedará sin cobertura”.

El acuerdo incluye una línea de investigación conjunta orientada a mejorar la detección temprana y los tratamientos especializados, con el objetivo de elevar la supervivencia y fortalecer el sistema de salud.

El Instituto Nacional de Cancerología seguirá como referente nacional y la Nueva EPS mantendrá la remisión y cobertura de nuevos pacientes.