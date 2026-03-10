Cayeron ‘Los Transformers’: así robaban carros con inhibidores de señal en Bogotá y Cundinamarca

Seis presuntos integrantes de la banda Los Transformers fueron capturados en operativos realizados en Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha - crédito @SecGobCundi

La Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Sijín y la Sipol del Departamento de Policía La Sabana, logró desarticular una organización delincuencial conocida como Los Transformers, señalada de dedicarse al hurto de vehículos en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca.

El operativo permitió la captura de seis integrantes del grupo, mientras que un séptimo miembro fue notificado de su proceso judicial dentro de un centro carcelario, donde ya se encontraba detenido por otros delitos.

Según las autoridades, esta banda llevaba tiempo operando y tenía como principal objetivo robar vehículos para luego desmantelarlos y vender sus autopartes en el mercado ilegal.

Para cometer los robos utilizaban inhibidores de señal, dispositivos que bloquean la señal del control del carro y permiten abrirlo sin necesidad de forzarlo, evitando que el dueño se dé cuenta de inmediato de lo ocurrido.

Delincuentes utilizan inhibidores de señal para bloquear el cierre electrónico de los vehículos y facilitar el robo sin forzar puertas ni generar sospechas - crédito Jovani Pérez/Infobae México

Las investigaciones también revelaron que el grupo utilizaba diferentes modalidades para cometer los delitos, entre ellas el “halado” (cuando el vehículo es robado mientras está estacionado) y el atraco directo a los conductores, lo que generó múltiples afectaciones a ciudadanos en Bogotá y municipios cercanos de Cundinamarca.

Durante los allanamientos realizados en Ciudad Bolívar, Bosa y el municipio de Soacha, las autoridades lograron incautar varios elementos relacionados con la actividad criminal.

Entre lo encontrado hay más de 65 millones de pesos en efectivo, una escopeta, una pistola con munición, ocho celulares, cuatro placas falsas, seis licencias de tránsito —dos de ellas pertenecientes a vehículos robados—, ocho cédulas de ciudadanía y un inhibidor de señal de frecuencia utilizado para facilitar los robos.

Además, las autoridades señalaron que varios de los capturados ya tenían antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado, lesiones personales, tráfico de estupefacientes e incluso homicidio, lo que evidencia el historial delictivo de algunos miembros de esta estructura.

Tras las capturas, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento, por lo que deberán enfrentar el proceso judicial mientras permanecen privados de la libertad.

El hurto de vehículos en Bogotá continúa siendo una de las principales preocupaciones de seguridad, con casos en los que los delincuentes aprovechan descuidos o emplean métodos como el uso de sustancias o dispositivos electrónicos - crédito Colprensa

La Policía Nacional aseguró que continuará realizando operativos estratégicos contra el hurto de automotores, uno de los delitos que más preocupa a los ciudadanos.

En medio de este panorama de robos de vehículos en la capital, también se conoció el caso de un conductor de camión que fue hallado inconsciente y presuntamente drogado en una calle de Bogotá, luego de ser víctima de un asalto en el que delincuentes le robaron su furgón durante la noche del lunes 9 y la madrugada del martes 10 de marzo.

De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, el transportador se encontraba en la avenida Primera de Mayo cuando se detuvo a tomar un café y fumar. Minutos después comenzó a sentir mareo y desorientación, situación que habría sido aprovechada por un grupo de delincuentes que lo abordó y tomó el control del vehículo.

Según el relato conocido por las autoridades, los asaltantes lo obligaron a permanecer dentro del camión mientras lo desplazaban por diferentes vías del norte de la ciudad. Posteriormente, lo abandonaron en una calle del occidente de Bogotá mientras escapaban con el furgón.

Conductor de camión fue hallado inconsciente en una calle de Bogotá luego de que delincuentes presuntamente lo drogaran y le robaran el furgón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un taxista que pasaba por el lugar fue testigo del momento en que los delincuentes bajaron al conductor del vehículo.

El hombre grabó con su celular parte de lo ocurrido y trató de seguir a los responsables, pero no logró alcanzarlos. Al no encontrar una patrulla cercana, regresó al lugar donde había quedado la víctima.

Al volver, encontró al conductor tendido en el pavimento e inconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades. Un cuadrante de la Policía llegó aproximadamente 15 minutos después.

Debido al estado en que se encontraba el transportador, el taxista, con apoyo de los uniformados, lo trasladó en su vehículo hasta la Clínica Colombia, donde recibió atención médica por una posible intoxicación con sustancias desconocidas.

Las autoridades ahora analizan el video grabado por el testigo y otras evidencias para intentar identificar a los responsables y ubicar el camión robado