Adulto mayor fue grabado viendo pornografía en Transmilenio y generó opiniones divididas entre usuarios : “Totalmente indebido”

El momento ha desatado una oleada de reacciones opuestas en redes sociales, poniendo en el centro del debate los límites de la privacidad

La aparición de un video donde un hombre mayor observa contenido pornográfico en su celular dentro de un bus de Transmilenio ha desatado una ola de reacciones opuestas en redes sociales, poniendo en el centro del debate los límites de la privacidad y el comportamiento aceptable en espacios públicos - crédito @ColombiaOscura / X

La difusión de un video en redes sociales en el que un hombre de la tercera edad observa pornografía en un bus de Transmilenio provocó opiniones encontradas. El ciudadano, sentado en una silla preferencial, miraba lo que parecía ser una transmisión en vivo de Facebook en su teléfono móvil.

El incidente reavivó el debate sobre los límites del comportamiento en espacios públicos. Usuarios de X expresaron opiniones como: “Ps el viejo está en su derecho de ver lo que le da la gana. El chismoso es el que graba”, sostuvo uno de ellos, defendiendo la libertad individual.

Sin embargo, otros usuarios rechazaron la conducta: “Él puede ver lo que le dé la gana, pero está en un transporte público, rodeado de personas que fácilmente pueden notar lo que está viendo. Si alguien se pone a ver pornografía de esa manera en un bus, es un enfermo, así de fácil”, escribió un usuario.

Algunos también criticaron a quienes filman: “En todo transporte público no falta el obsesionado con mirar lo que otros ven en sus teléfonos, como si no tuvieran vida propia”. Otros agregaron: “Dejen de invadir la privacidad de la gente, respeten”.

Otra persona señaló: “El que grabó es un sapo, típico que vive mirando lo que la gente chatea. Desocupado, coja oficio”.

No obstante, otra voz subrayó: “Existen espacios donde él podrá hacer lo que quiera, como en su casa. En un espacio público es totalmente indebido y penalizable”.

