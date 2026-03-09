Colombia

Paloma Valencia le ofrecería a Juan Daniel Oviedo la fórmula vicepresidencial, de cara a la primera vuelta: este sería el motivo

La ganadora de La Gran Consulta por Colombia quiere que el exconcejal de Bogotá y exdirector del Dane la acompañe en el camino a la Casa de Nariño, con miras a la contienda del 31 de mayo de 2026; aunque el aspirante dijo que no ha recibido aún la oferta

La senadora Paloma Valencia acercaría
La senadora Paloma Valencia acercaría al exconcejal de Bogotá y candidato Juan Daniel Oviedo a su campaña - crédito @PalomaValenciaL/X - @JDOviedo/X

En una propuesta que se haría oficial en la noche del domingo 8 de marzo de 2026, la ganadora de La Gran Consulta por Colombia, la senadora Paloma Valencia, le ofrecería al exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y exconcejal de Bogotá Daniel Quintero, la posibilidad de ser su fórmula vicepresidencial: con miras a la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo. Lo anterior, debido a su destacado desempeño en este ejercicio político.

Aunque en un principio el sueño de la aspirante presidencial era que el exmandatario Álvaro Uribe Vélez la acompañara en este camino, lo cierto es que existen inconvenientes de tipo jurídico para este fin, pues desde 2015 quedó prohibida la reelección en Colombia. A esto se suma la controversia que ha causado la iniciativa, por lo que Valencia pensaría en un perfil como Oviedo, que logró concentrar el apoyo de sectores de centro en su perfil, en pro de consolidar su campaña.

Paloma Valencia ratificó su favoritismo
Paloma Valencia ratificó su favoritismo y se convirtió en la ganadora de La Gran Consulta por Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

De acuerdo con el reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con un 85,96% de los votos, Oviedo lleva 1.066.734 votos, siendo el segundo en el grupo de nueve aspirantes en el que Valencia, con el apoyo del Centro Democrático, cuenta con 2.745.805 sufragios. Este balance hizo que la opción de que fueran ambos a la contienda electoral empezara a cuajarse, a la espera del pronunciamiento de la congresista caucana en su parte de victoria.

Y es que si hubo un perdedor que no fue categorizado como tal fue el excabildante distrital, al que pocos tenían en las cuentas con un balance semejante, en una jornada en la que se efectuaron tres procesos de similares características, con 13 participantes. Y el continuo descrédito del presidente Gustavo Petro, que pidió a los colombianos enfocarse en los comicios legislativos, que se llevaron a la par de esta escogencia, en una lucha que lo llevó a conquistar apoyos.

Juan Daniel Oviedo se ha
Juan Daniel Oviedo se ha convertido en un fenómeno político en la escena nacional, pues obtuvo más de 1 millón de votos en la consulta dominada por Paloma Valencia - crédito Colprensa

En respuesta a esta posibilidad, Oviedo fue tajante. “Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuestas y además dentro de la conformación de la Gran Consulta por Colombia no existe ningún compromiso de ese tipo”, indicó el aspirante, en declaraciones recogidas por La FM. “Simplemente vamos a honrar nuestra palabra de apoyar ese camino que hasta el momento tiene Paloma Valencia como ganadora o casi ganadora de La Gran Consulta”, agregó.

Director del Centro Democrático habló de la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo será aspirante vicepresidencial

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chufji, prefirió abstenerse de emitir un concepto sobre la opción de que Oviedo sea el aspirante de Valencia. debido a que indicó que es una decisión personalísima de la aspirante de derecha: a la que apoyaron en su momento cuando determinó ir a este proceso electoral, como representante del partido, como en su momento también lo indicó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que confío en el criterio de la senadora.

Paloma Valencia y Juan Daniel
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo compitieron junto a Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria son los candidatos de centro-derecha - crédito La Gran Consulta por Colombia

“No lo sé. Esa es una decisión de Paloma, del partido, que habrá que pensar con serenidad. Pero yo quiero aquí hacerle un reconocimiento a Juan Daniel. Definitivamente, Juan Daniel también representa una nueva política, un hombre que se conquista el corazón de colombianos en una forma distinta. Un gran ser humano, un gran profesional", expresó Vallejo Chujfi a Portafolio, frente al interrogante de si será Oviedo la fórmula de Valencia para la primera vuelta.

Y agregó en su declaración un reconocimiento a los demás miembros de la consulta: David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas, que quedaron relegados en esta contienda. “A ellos muchas gracias. Los necesitamos en este proceso, que no es nada distinto que un proceso por Colombia”, destacó el directivo de la colectividad de oposición, que quiere retornar al poder tras ocho años de espera para esta posibilidad.

