El Acueducto de Bogotá inició las reparaciones tras el colapso del alcantarillado en la vía principal de Suba: causas y fecha de reapertura

Un tramo de la red de aguas lluvias, afectada por envejecimiento y tráfico pesado, será reemplazado tras diagnosticarse fallas estructurales y se prevé una intervención integral para adecuar la infraestructura

La restricción total de la vía generó complicaciones en la movilidad, ya que la calle 139 es un conector clave entre la avenida Cali y el río Bogotá - crédito Eaab

Con maquinaria especializada, el personal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) inició las labores de reparación en el sector de la calle 139 con carrera 126 A, en la localidad de Suba, donde se formó un socavón que obligó a restringir completamente el paso vehicular y generó afectaciones significativas en la movilidad del sector.

El diagnóstico técnico realizado por los expertos de la Eaab determinó que es necesario reemplazar 18 metros de tubería del interceptor de aguas lluvias, ubicado a aproximadamente 4,2 metros de profundidad y con un diámetro de un metro.

Este tramo es parte de un interceptor que en total suma 3,6 kilómetros y que, de acuerdo con la gerente de la Eaab, Natasha Avendaño, no fue diseñado para soportar el tráfico vehicular pesado que actualmente circula por la zona, en particular los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).

Las causas del socavón incluyen envejecimiento de la red, flujo constante de vehículos pesados y conexiones erradas que incrementaron la presión subterránea - crédito Eaab

Las causas identificadas del colapso y el socavón incluyen el envejecimiento de la red —construida hace más de 25 años—, la falta de refuerzo estructural para tráfico pesado, el flujo constante de vehículos de gran peso y las conexiones erradas que han permitido el ingreso de aguas lluvias al sistema sanitario, lo que generó una presión adicional sobre el alcantarillado. Además, la capa asfáltica, reforzada para soportar el tráfico, aumenta la presión sobre la infraestructura subterránea.

Avendaño precisó que “esta es una vía que tiene un alto tráfico vehicular pesado y las redes, que se construyeron hace más o menos unos veinticinco años, no tienen el reforzamiento estructural para soportar ese tráfico vehicular pesado, como es el flujo constante de vehículos del Sitp”. La gerente señaló que, además de la intervención de emergencia, ya se está trabajando en un plan de mediano y largo plazo para diseñar y construir redes que soporten el alto tráfico pesado del sector.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) lidera las obras tras el colapso de la red construida hace más de 25 años en la calle 139 con carrera 126 A - crédito Eaab

Las obras actuales contemplan no solo el cambio de los 18 metros de tubería, también la construcción de tres pozos, la recuperación del material de base y la pavimentación del tramo vial intervenido. Esta última tarea quedará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El trabajo se desarrolla de manera articulada entre la Eaab, la Alcaldía Local de Suba, el Idiger y la Secretaría de Movilidad. Desde el sábado 7 de marzo, las entidades aseguraron el área para prevenir accidentes y comenzaron el retiro de escombros y la remoción de la sección de vía afectada.

La restricción total del paso vehicular en la calle 139 con carrera 126 A ha generado complicaciones para la movilidad, dado que esta vía es un conector clave entre la avenida Cali y el río Bogotá. El alcalde local de Suba, César Salamanca, enfatizó la importancia de la articulación institucional y pidió paciencia a la comunidad: “Entendemos lo importante que es la 139 como un conector. Solo pedirles paciencia, que estén tranquilos, que estamos atendiendo desde muchas instituciones”.

Respecto al tiempo estimado para la reapertura vial, la Eaab y el IDU trabajan para restablecer el tránsito lo antes posible, aunque no han definido una fecha exacta. El cronograma depende del avance en la remoción de escombros, la instalación de la nueva tubería y la pavimentación final. Las autoridades insisten en que la prioridad es garantizar la seguridad de los trabajadores y la calidad de la obra para evitar futuras emergencias.

La rehabilitación del interceptor se acompañará de una consultoría para asegurar soluciones integrales y prevenir nuevas emergencias en la infraestructura de Suba - crédito Eaab

Mientras tanto, se recomienda a los residentes y conductores de la localidad de Suba utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el avance de las obras y las fechas de reapertura de la vía. La Eaab aseguró que, además de la solución inmediata, ya está en marcha una consultoría para evaluar completamente el interceptor y programar una rehabilitación integral que evite la repetición de este tipo de incidentes en el futuro próximo.

