Colapso en el deprimido de la calle 94 con NQS por granizada en Bogotá: autoridades informan si el paso ya fue habilitado

Las mayores complicaciones por el fenómeno meteorológico se presentaron en el norte de la capital, donde las vías sufrieron inundaciones - crédito IDU

Un intenso aguacero acompañado de granizo impactó la tarde del lunes 9 de marzo a Bogotá, provocando acumulaciones de agua y afectaciones en la movilidad en varios puntos de la capital. El fenómeno meteorológico, registrado entre las 2:28 p. m. y las 4:00 p. m., se sintió con mayor fuerza en el norte de la ciudad, donde la infraestructura vial resultó especialmente comprometida.

Uno de los puntos críticos fue el deprimido de la calle 94 con NQS, donde la capacidad hidráulica del sistema de bombeo resultó insuficiente frente al volumen de lluvia y granizo caído en pocas horas. Aunque las bombas del corredor funcionaron de manera continua, el exceso de agua superó la capacidad de evacuación y generó una inundación que obligó a la intervención inmediata de las autoridades.

Desde las primeras horas de la emergencia, equipos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Bomberos Bogotá y la Secretaría de Movilidad trabajaron de manera articulada para drenar el deprimido, retirar vehículos atrapados y coordinar la gestión del tráfico en la zona.

Equipos de la Eaab, Idiger, IDU, Bomberos y Secretaría de Movilidad se desplegaron para drenar el deprimido y remover vehículos atrapados - crédito IDU

A las 6:05 p. m., el personal del Acueducto de Bogotá continuaba con labores de drenaje y limpieza, mientras unidades de grupo guía y agentes civiles permanecían en el lugar gestionando el flujo vehicular. Las autoridades informaron que fueron retirados tres vehículos afectados por el nivel del agua. Durante la tarde y parte de la noche, el paso por el deprimido se mantuvo restringido y solo se habilitó un carril controlado hacia el sur, bajo vigilancia permanente.

El director del IDU, Orlando Molano, y representantes de las entidades involucradas acudieron al deprimido para verificar la atención de la contingencia, siguiendo instrucciones directas del alcalde Carlos Fernando Galán. Las labores incluyeron el monitoreo continuo de los sistemas de bombeo y la limpieza de la vía para restablecer la movilidad a la mayor brevedad posible.

Según Molano, “después de que conocimos la contingencia, nos vinimos a revisar qué había pasado y efectivamente, la lluvia superó la capacidad hidráulica que tienen las bombas. Las bombas estuvieron funcionando todo el tiempo. Ya Acueducto con bomberos está haciendo la limpieza y en pocos minutos vamos a dar apertura. Estamos ya ultimando detalles para poder aperturar la vía. En pocos minutos vamos a dar la apertura. Ya se solucionó el impase con el tema que se había presentado”.

El fenómeno meteorológico, acompañado de actividad eléctrica, impactó principalmente al norte y oriente de la capital, según reportes oficiales - crédito X

Hacia las 6:58 p. m., el Idiger comunicó que la atención del evento estaba por finalizar y que la movilidad en la zona se mantenía con normalidad. El reporte general emitido a las 6:00 p. m. indicó que el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo atendió 34 eventos de emergencia asociados a lluvias: 24 afectaciones en redes de alcantarillado, 7 caídas de árboles, una remoción en masa, una granizada y un encharcamiento.

Las entidades distritales reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia y la atención oportuna en estos puntos críticos, e invitaron a la ciudadanía a estar alerta a los reportes oficiales y evitar circular por zonas inundadas durante eventos climáticos extremos.

El exceso de lluvia y granizo superó la capacidad de bombeo y obligó a la intervención inmediata de las autoridades bogotanas - crédito IDU

Otras zonas de Bogotá afectadas por las lluvias del 9 de marzo

La Secretaría de Movilidad advirtió sobre encharcamientos e inundaciones en corredores clave del norte de la ciudad, como la carrera 7 con calles 106, 127 y 74, y la carrera 15 con calle 100. Otros puntos críticos fueron identificados en la carrera 9 con calles 113 y 117 y calle 127 con carrera 9A.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que las precipitaciones, de moderadas a fuertes, continuaron en los límites de Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Chapinero, así como en la franja que conecta Chapinero con Santa Fe.