Cuánto costaron las consultas de las elecciones del 8 de marzo y cuánto recibirán por reposición los candidatos a Senado y Cámara electos

La totalidad de los fondos se administraría a través de una cuenta bancaria específica, gestionada bajo la supervisión de un gerente asignado por la organización - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia determinó el tope de gastos para cada partido, coalición o grupo significativo que haya aspirado a participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026. La reposición por voto tuvo un aumento del 224% respecto al año anterior.

Participar en las consultas interpartidistas de 2026 en Colombia implicó que los partidos, coaliciones o grupos deben ajustar sus campañas a un límite máximo de $18.555 millones de gastos y que por cada voto válido recibirán una reposición de $8.287. Las disposiciones reflejan incrementos notables frente a los valores manejados en 2025. Las nuevas reglas financieras favorecen a organizaciones con alto respaldo en las urnas y fueron objeto de advertencia de la Misión de Observación Electoral (MOE), que alertó en su momento sobre diferencias normativas.

El tope de gastos es de aplicación colectiva por partido, coalición o grupo significativo de ciudadanos, sin importar el número de precandidatos que integren la colectividad. Todos los recursos debían manejarse por medio de una cuenta bancaria exclusiva bajo la supervisión de un gerente designado por la organización.

Más de 40 millones de colombianos estaban habilitados para votar el 8 de marzo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La normativa exige que las campañas informen de manera detallada los movimientos financieros, con lo que asegurarán la transparencia en la financiación política. Más de 41 millones de colombianos estuvieron habilitados para votar en las elecciones legislativas y en las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026. La gestión financiera de cada candidatura es crucial en esta etapa.

Advertencia sobre incremento en costos y trato diferenciado

La MOE indicó que los cambios en los parámetros financieros entre las consultas de 2025 y las de 2026 constituyen “variaciones sustanciales” y generarían un “tratamiento diferenciado” para procesos de naturaleza similar. Para la consulta de octubre de 2025, la reposición por voto fue fijada en $2.555; en 2026 el CNE aumentó esa cifra a $8.287, con una variación del 224%.

El organismo señaló que el tope de gastos máximo nacional subió de $6.080 millones en 2025 a $18.555 millones en 2026, un alza del 205%. Además, cuestionó que, aunque ambos procesos buscan definir candidaturas presidenciales, las normas económicas aplicadas difieran de gran manera.

Asimismo, en 2025, tampoco existían límites detallados sobre propaganda ni reglas sobre acceso a medios para las consultas. El contraste con las normas para 2026 podría provocar desigualdades en la competencia y preocupación por los recursos públicos destinados, especialmente en una coyuntura de austeridad fiscal.

De acuerdo con el CNE, el dinero recibido puede emplearse en el pago de deudas - crédito Colprensa

Cómo se calcula y a quiénes beneficia la reposición de votos

La reposición de votos es el mecanismo por el que las campañas reciben fondos públicos equivalentes a $8.287 por cada sufragio válido registrado en la consulta de 2026, de acuerdo con la Resolución 12111 del CNE. El dinero recibido puede emplearse en el pago de deudas, inversiones privadas, créditos bancarios, o aportes personales y de familiares directos. Las donaciones, en cambio, no son objeto de reposición.

De igual forma, el acceso a la reposición de votos depende de que cada organización presente su informe de ingresos y gastos en el sistema Cuentas Claras y supere el umbral mínimo del 3% de los votos válidos a nivel nacional en Senado. Además, no debe haber excedido el tope fijado por el CNE. El cumplimiento de todos estos requisitos es esencial para recibir el reembolso.

Como se recordará, en elecciones anteriores, la posibilidad de reposición fue notable. En las legislativas de 2022, Miguel Uribe Turbay obtuvo 223.167 votos, lo que le permitió acceder a más de $1.770 millones. María Fernanda Cabal, que obtuvo 196.865 sufragios, también se benefició de este incentivo público.

Caso Claudia López: proyecciones y contexto electoral

De acuerdo con los resultados del preconteo, Claudia López, para la “Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación”, alcanzó el 92,9% de respaldo dentro de su coalición, con lo que superó a Leonardo Huertas, que obtuvo el 7,1%. Si se proyectan 400.000 votos para la exalcaldesa de Bogotá en la consulta interpartidista, la cifra estimada de reposición sería de $336 millones.

Según el preconteo de votos, Claudia López obtendrá más de 400.000 votos en la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación - crédito cortesía equipo Claudia López

El cálculo considera una participación del 8% sobre el padrón nacional, lo que resalta el peso económico de los resultados para la candidata y la sitúa como una de las aspirantes con mayor capacidad de financiamiento en la etapa previa a la primera vuelta presidencial de mayo. El CNE mantiene reglas estrictas de equilibrio, estableciendo topes precisos de gasto por aspirante y garantizando procesos de control y auditoría.

En el sorteo del tarjetón, López ocupó la primera posición, lo que se considera una ventaja estratégica. Sin embargo, en simulaciones de cara a la elección presidencial, Iván Cepeda aparece con el 37,1% de apoyo, seguido por Abelardo de la Espriella con el 18,9%, mientras que López figura con el 11,7% de intención de voto.

Reglas, opciones de tarjetón y consecuencias post consulta

El día de los comicios, los electores tuvieron la opción solicitar hasta tres tarjetones: Senado, Cámara o consultas, decidiendo entre listas abiertas o cerradas según el partido o movimiento de preferencia. Para las consultas, solo es posible seleccionar un candidato por organización.

Al respecto, el registrador nacional, Hernán Penagos, aclaró que los ganadores de las consultas debían inscribirse como candidatos presidenciales y no pueden hacerlo por otra colectividad. Aquellos que opten por no inscribirse podrían estar obligados a asumir los costos de la consulta en la que participaron.

Diversos sectores políticos, como algunos liderados por Abelardo de la Espriella y el bloque del Pacto Histórico, manifestaron su decisión de no participar activamente en las consultas interpartidistas. Estos movimientos modificaron el escenario electoral y afectan la dinámica competitiva rumbo a la Casa de Nariño.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que quienes resulten ganadores en las consultas están obligados a inscribirse como candidatos presidenciales solo por la colectividad con la que participaron en la consulta - crédito Luisa González/Reuters

Cómo se obtiene la reposición de votos

Para recibir reposición de votos en las elecciones de 2026 en Colombia, los candidatos, partidos o movimientos deben cumplir los siguientes requisitos principales:

Superar el umbral mínimo de votación: se debe obtener al menos el 3 % de los votos válidos a nivel nacional. Este umbral aplica para elecciones presidenciales, consultas y para el Congreso. Si un partido o movimiento no alcanza ese porcentaje, no tiene derecho a reposición de votos. Reposición sujeta a los gastos comprobados: el Estado solo repone el dinero efectivamente gastado y certificado con facturas legales. Si la campaña no presenta facturas, no se reconoce ningún reembolso. El reembolso cubre créditos bancarios, créditos con personas naturales (con contrato de mutuo), recursos propios o de familiares cercanos y donaciones privadas. Las donaciones no se reponen. Valor por voto y topes: para 2026, el valor de reposición en consultas presidenciales es de $8.287 por voto válido. El monto puede variar según el tipo de elección y no puede superar lo efectivamente gastado y aprobado, menos los aportes privados o anticipos estatales. Existen topes máximos de reposición y de gastos de campaña. Trámite ante el CNE: el reembolso solo se hace luego de que el CNE verifique los votos, los gastos y apruebe los informes financieros.