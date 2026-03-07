Mánager de Lina Tejeiro respondió a señalamientos por supuestas ausencias de ‘MasterChef Celebrity’: “Eso jamás pasó”

Lina Tejeiro fue señalada de estar generando dificultades a la producción de la octava temporada de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito @linatejeiro/ Instagram

La octava temporada de MasterChef Celebrity Colombia se encuentra actualmente en grabaciones con un elenco ya confirmado de 24 participantes.

Aunque todavía faltan varios meses para que los televidentes conozcan los resultados, la expectativa es total debido a la presencia de celebridades como Verónica Orozco, Pautips, Emiro Navarro, Angélica Blandón, Robert Farah, Iván Marín, Marcela Carvajal, Sebastián Villalobos, o Lina Tejeiro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Justamente la participación de la actriz de Villavicencio está siendo objeto de especulaciones durante la semana, producto de las inquietudes que estaría generando entre el equipo de producción, debido a lo que serían una serie de ausencias relacionadas con compromisos previos de la actriz en campañas comerciales y generación de contenido digital.

La revelación la hizo el presentador Ariel Osorio de La Corona TV, programa del canal City TV, añadiendo que esto ya viene generando tensión y desafíos organizativos en el desarrollo del popular concurso de cocina del Canal RCN.

“Lina ha venido pidiendo permiso reiterativamente en varias oportunidades para ausentarse del reality. La razón, dicen, compromisos publicitarios, campañas, contenidos digitales que ya estaban firmados y que ella tiene que cumplir. Y claro, ella es una marca, ella es un negocio. El problema es que es un reality, y un reality no se puede pausar como una historia de Instagram. Si falta una participante, pues se desajusta todo: producción, grabaciones, tiempos, presupuesto. Las ollas de presión no solo están en la estufa, también están en los pastillos. Está que se revienta", expresó Osorio.

La situación, en palabras del presentador, generó una presión creciente en torno a la figura de Tejeiro dentro del formato. “Dicen que la producción ya había hablado con su mánager, que hay tensión, que hay un jaloneo fino, porque una cosa es firmar contratos como imagen y otra cosa es venir a participar en un reality, venir a exigir permisos. Hay que tener dedicación completa", indicó.

El presentador también se refirió a una foto en la que Tejeiro aparecía, supuestamente, besando a un hombre que sería su nueva pareja sentimental, alimentando la suspicacia alrededor de las supuestas ausencias de la actriz. “La foto de Lina Tejeiro en un ascensor con un hombre que la abraza y besa. Ahí está, el misterioso caballero. Entonces, la pregunta venenosa es inevitable: ¿Los permisos son para las campañas o los permisos son para el corazón? Porque cuando aparecen las llaves, las llaves abren las puertas“, expresó Osorio.

Lina Tejeiro compartió una imagen que despertó especulaciones sobre su vida sentimental - crédito @linatejeiro/ Instagram

Ante la difusión de esta información se pronunció Claudia Serrato, mánager tanto de Lina Tejeiro como de otro de los participantes de MasterChef Celebrity, Tuto Torres, desmintiendo lo dicho por Osorio y acusando al presentador de no hacer la debida verificación.

“Increíble esta noticia taaaaan absurda. Gordo necesitas hablar de Lina para tener rating? Eso jamás pasó, no se ha solicitado ni un solo permiso peroooooo a la hora de hablar de ella o de cualquier famoso exitoso en vez de ir a la fuente a confirmar lanzan la noticia que obviamente les va a tocar rectificar”, expresó en respuesta al programa de farándula.

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, negó lo dicho por Ariel Osorio en su programa y lo acusó de no verificar la información que dio al aire - crédito @lacoronatv/Instagram

Lista completa de los famosos que estarán en ‘MasterChef Celebrity 2026′

Milena López – Presentadora y empresaria.

Sebastián Villalobos – Creador de Contenido, actor y presentador.

Iván Marín – Comediante, actor y escritor.

Mariana Mozo – Actriz.

Tavo Bernate – Comediante, locutor y actor.

Lina Tejeiro – Actriz, empresaria y creadora de contenido.

Emmanuel Restrepo – Actor.

Marcela Carvajal – Actriz.

Robert Farah – Tenista profesional.

Verónica Orozco – Actriz y cantante.

Angélica Blandón – Actriz.

Diana Mina – Presentadora y periodista.

Luciano D’Alessandro – Actor.

Julieta Piñeres – Periodista y presentadora.

Emiro Navarro – Creador de Contenido.

Jimmy Vásquez – Actor.

Víctor Tarazona – Actor.

Hugo Gómez – Actor.

Martha Restrepo – Actriz.

Sebastián Vega – Actor.

Pautips – Creadora de Contenido.

Virgina Lizcano – Comediante.

Luisa Vergara – Actriz y comediante.

Tuto Patiño – Actor.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 presume elenco variado y ambiente de camaradería - crédito @laveronicaorozco/IG