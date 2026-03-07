Habló empresario que “explotó” contra sus trabajadores y que acusan de malos tratos: “Son insoportables”

El empresario es señalado de malos tratos a sus trabajadores, luego de que este les reclamara por "flojos" - crédito Rosaralda TV/Facebook

El empresario Giovanni Cerón vuelve a ocupar el centro de la conversación pública en el Meta. Su nombre ya era conocido luego de que el 19 de febrero de 2026 se encadenó en una sucursal de Bancolombia en Villavicencio.

En esa ocasión, denunció el retiro injustificado de $600 millones de su cuenta bancaria. El episodio ganó notoriedad nacional y el banco, tras la polémica, habría reconocido un error en su sistema y le devolvió el dinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ahora Cerón es tendencia por un motivo muy distinto. Un video grabado en una plantación de Puerto Gaitán lo muestra en una discusión acalorada con empleados de su empresa.

La grabación, difundida masivamente el 6 de marzo de 2026, generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde el empresario pasó a ser acusado de malos tratos laborales.

El empresario señalado reconoció que se había "salido del cajón", pero justificó el porqué de su actitud - crédito Denuncia Ciudadana/Facebook

Detalles del caso viral en redes sociales

En las imágenes, se observa a Cerón reclamando a sus empleados por el desempeño y el uso del celular durante la jornada. “Aquí vinimos a trabajar. No vinimos a hablar mierda por teléfono, aquí vinimos fue a trabajar, señores”, dijo al inicio del video, mientras muestra fotografías que, según él, demuestran las faltas cometidas por algunos de los colaboradores.

Insiste en que pidió colaboración con una carretilla el día anterior y nadie respondió, enfatizando: “Ayer les pedí favor de la carretilla, nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Se sientan a tomar agua y es media hora tomando agua, paisano. Tampoco es así”.

La situación se intensificó cuando Cerón elevó el tono y cuestionó la actitud de los trabajadores: “Venga, vamos a trabajar bien o renuncien todos. Pero es una lentituda (sic) hijueputa acá, hermano, y así no me gusta a mí”.

En otro momento, se dirige directamente a un empleado y ordena su salida: “Me importa un culo, llave, pero usted es el más flojo que hay acá. Venga, sáqueme a este man ya de aquí. El que no trabaje, se va”.

El empresario se habría "salido de casillas" por el comportamiento de dos empleados, según su versión - crédito Fotomontaje Infobae (RisaraldaTV/Facebook)

La referencia a la liquidación de los empleados despedidos marcó uno de los puntos más polémicos. Cerón aseguró: “Millones tengo y hartos para liquidarlos”, y agregó: “Páguenles lo que sea, que plata tengo para pagarles, pero que se vayan ya”.

Durante la confrontación, uno de los empleados respondió: “Eso de venir a gritar a la gente, eso así tampoco es así, papá”. Cerón replicó: “Olvídese, papá. Usted tampoco viene a hacer lo que quiera. Puede ser de Gaitán, puede ser quien quiera. Pero aquí vinimos a trabajar, aquí hay que cumplir un horario de trabajo y hay que trabajar. El que quiera se puede ir, tranquilo, no hay problema. Yo lo mandé a echar hace tres días”.

En otro momento del video, el empresario insistió: “No le estoy pagando a usted pa’ que venga a hacer lo que le da la puta gana en mi empresa. Olvídese de eso (...) Usted es el más flojo que hay aquí, llave. Bueno, sáquemelo, sáquemelo ya de aquí”.

Además, recalcó: “A usted se le paga y usted tiene que cumplir un horario de trabajo, pero usted no quiere soltar el teléfono. Desde ayer le estoy mandando fotos a la administración”.

La viralización del video causó una reacción inmediata en plataformas sociales. “Este atarban es el empresario de Puerto Gaitán, Meta, de nombre Giovanni Cerón, el mismo que se dio a conocer por salir encadenado junto con su esposa en una sucursal de Bancolombia, por un faltante en su cuenta de 600 millones”, se lee en publicaciones que acompañan las imágenes. Algunos comentarios lo tachan de “miserable levantado” y hacen referencia a su comportamiento como empleador.

La versión de Giovanni Cerón

El propio Cerón, tras la viralización de los videos, dio su propia explicación de lo sucedido. “(...) Tengo dos trabajadores que son insoportables, ¡insoportables! No cumplen con el horario, no cumplen con su trabajo, no se les puede hablar, no se les puede decir nada. Hoy se les exigió... y me prendieron a madres y luego prendieron videos pa’ hacerse las víctimas, pa’ hacerse los sufridos (sic)”, señaló el empresario.

Giovanni Cerón afirmó que él junto a su familia tienen una cuenta empresarial en Bancolombia y la millonaria cifras fue enviada a una cuenta de Nequi - crédito Noticias de Acacías y el Llano/Facebook

Cerón admitió haber cometido un error en el manejo de la situación. “Sí, cometí un error. Me salí del cajón. Cometí un error, como cualquier persona comete un error”, reconoció. Sin embargo, insistió en que la actitud de los trabajadores no era aceptable: “No respetan sus compañeros, no respetan los ingenieros, no acatan las órdenes de nadie. Hacen lo que quieran, que porque son de Puerto Gaitán. Así tampoco es (...)”.

El empresario también anunció que está dispuesto a acudir ante el Ministerio de Trabajo para que la autoridad determine si sus reclamos son válidos. “Si voy al Ministerio de Trabajo, no hay ningún problema, voy a ir porque quiero que me diga la ley realmente si en el horario de trabajo está permitido que dos trabajadores chateen todo el santísimo día, dejen botadas sus obligaciones, dejen botadas sus herramientas, dejen botado lo que sea por chatear”, afirmó.

Hasta el cierre de esta nota, no se conoce la versión de los empleados señalados por Cerón. No hay información sobre denuncias formales ante el Ministerio de Trabajo ni pronunciamientos públicos de los afectados.