Familiares denunciaron detención “desproporcionada” de la periodista colombiana Estefany Rodríguez por ICE: “No fue coincidencia”

El esposo de la periodista colombiana Estefany Rodríguez, Alejandro Medina III, relató con detalle la mañana del pasado 4 de marzo, cuando su esposa fue retenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nashville (Estados Unidos).

Según explicó, el operativo ocurrió cuando ambos llegaban a un gimnasio, poco después de dejar a su hija de ocho años en el bus escolar.

Medina aseguró que varios vehículos rodearon el automóvil en el que se encontraban y que agentes armados se acercaron indagando directamente por la periodista.

En entrevista con Caracol Radio, Alejandro explicó que todo ocurrió después de dejar a su hija de ocho años en el bus escolar.

“Estábamos en el carro que ella usa para el trabajo, que está marcado, y al momento de estacionarme en el gimnasio vi vehículos rodeándonos por todos lados. Se bajan lo que parece ser como ocho agentes armados preguntando por mi esposa. Le tocaron el vidrio y le dijeron que la buscaban porque estaba aquí ilegalmente”, relató, notablemente afectado.

El esposo precisó que los agentes sabían que Estefany tenía un asilo pendiente desde hace varios años y que recientemente había iniciado los trámites para obtener la green card, gracias a su matrimonio con un ciudadano estadounidense.

“Ellos sabían que yo soy ciudadano, que estábamos casados, que ella tiene el trámite pendiente. Esto no fue una coincidencia ni un control de tráfico; la estaban buscando específicamente esa mañana”, agregó.

Sobre la justificación oficial de la detención, Alejandro indicó que los agentes alegaron inasistencia a citas migratorias, aunque la familia asegura que una de las fechas coincidió con una tormenta de nieve que cerró las oficinas en Nashville y que otra ni siquiera aparecía registrada en el sistema de ICE.

“Fuimos preparados para cualquier cosa. Teníamos todo listo para asistir a la cita y con el abogado revisamos si había algo pendiente, y no encontraron nada en el sistema”, dijo Medina.

Desde la detención, Alejandro señaló que ha tenido limitada comunicación con su esposa. “Me llamó ese mismo día, pero desde entonces no hemos podido contactarla. Puede ser por varias razones, pero aún no sabemos cómo se encuentra ni en qué condiciones está”, explicó.

La hermana de la periodista, María del Carmen Rodríguez, aseguró a Noticias Caracol que la familia adelanta gestiones para conocer más detalles sobre su situación y buscar apoyo institucional.

“Yo estoy en Bogotá haciendo todas las gestiones que se pueden hacer desde acá, intentando comunicarme, intentando hacer llamadas, intentando ver quién nos puede ayudar”, relató. También indicó que Estefany había iniciado recientemente un proceso migratorio para regularizar su situación en Estados Unidos.

“Había hecho una solicitud frente al ICE para solicitar su green card porque su esposo es ciudadano americano”, afirmó.

La familia sostiene que la detención ocurrió en medio de un proceso administrativo y que la periodista siempre ha cumplido con los trámites requeridos por las autoridades.

Según su padre, Juan Rodríguez, “el día miércoles muy temprano ella fue al gimnasio con su esposo a hacer su rutina diaria cuando abordaron cuatro u ocho carros del ICE y le preguntaron su nombre”.

Añadió que los agentes le indicaron al esposo, ciudadano estadounidense, que no tenía inconvenientes con las autoridades, pero que debían retener a la periodista colombiana.

Juan Rodríguez aseguró que Estefany no entró ilegal al país y que su situación migratoria estaba en proceso de regularización. “Ella entró con su permiso de trabajo y siempre cumplió con los trámites requeridos por las autoridades”, precisó.

Además, indicó que la detención podría estar vinculada al trabajo periodístico de su hija sobre migración y seguridad. “Yo creo que a alguien le molestó que ella realizara todo este trabajo y tomaron la decisión de hacerle un seguimiento”, afirmó, sugiriendo que pudo haber estado bajo observación antes del operativo.

El padre destacó el dolor emocional que ha generado la situación en la familia. “Es un dolor muy fuerte, muy dolor del corazón. Verla con unas esposas es muy triste”, expresó entre lágrimas. También señaló que la familia ha hecho grandes esfuerzos para educar a sus hijos con valores y que esta situación les genera profunda preocupación.

Rodríguez ha trabajado durante años cubriendo temas de migración, seguridad y grupos armados en Colombia y Estados Unidos. Desde 2022 forma parte de Nashville Noticias y colabora con Univision 42 Nashville, informando sobre la comunidad latina y la situación de los migrantes. La familia resalta que Estefany es conocida por su empatía, su compromiso con la legalidad y el amor por su hija.

Mientras un juez federal evalúa la legalidad del procedimiento, la familia y el esposo de Estefany Rodríguez buscan visibilizar el caso y obtener apoyo institucional, incluyendo la intervención del Gobierno colombiano y organizaciones internacionales. Por ahora, el foco principal de la familia es poder comunicarse con la periodista y garantizar su bienestar mientras avanza el proceso legal en Estados Unidos.