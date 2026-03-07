Diego Trujillo y Levy Rincón se sacaron los trapitos al sol, se insultaron y salieron graves acusaciones hacia SAI en el intercambio de mensajes públicos

Diego Trujillo y Levy Rincón protagonizan fuerte pelea en X y terminan involucrando al cantante SAI - crédito @diegotrujillo y @levy.rincon/IG

Una fuerte discusión pública estalló en la red social X entre el actor colombiano Diego Trujillo y el influencer político Levy Rincón, luego de un cruce de mensajes que rápidamente se volvió viral y terminó involucrando al cantante SAI, hijo del reconocido intérprete.

La polémica comenzó tras la circulación de un video que mostraba un altercado ocurrido en el sector del parque El Virrey, en el que Rincón aseguró haber tenido un enfrentamiento con un hombre que se movilizaba en bicicleta.

El propio creador de contenido y presentador de Radio Nacional, publicó un mensaje en su cuenta relatando su versión de los hechos y asegurando que el otro involucrado había intentado agredirlo.

“Un gomelo cagón en una bicicleta intentó escupirme e insultarme en el Virrey pero apenas vio que me le paré y lo saqué a pelear se asustó y empezó a grabar con el celular el gran hijueputa ese. ¡Mandó el video a La W y estoy esperando a que lo suban! ¡Miedo no hay! ¡Malparidos!”, reveló Levy Rincón.

Este es el video que desató la polémica en redes sociales entre Diego Trujillo y Levy Rincón - crédito @ghitis/X

Sin embargo, la persona que publicó el video fue otra y el episodio tomó mayor relevancia a partir de ahí, pues el analista político David Ghitis compartió las imágenes de la situación en la misma red social acompañado de un mensaje crítico contra Rincón.

“Queda al descubierto el alto nivel de peligrosidad de este influencer petrista Levy Rincón muestra su violento proceder confiado en que puede agredir a quien quiera pues se siente protegido por sus amigos funcionarios del gobierno. En salvajes como este es que el gobierno se gasta el dinero de nuestros impuestos”, dice el texto junto al clip.

Ese mensaje fue republicado por el actor Diego Trujillo desde su cuenta personal, lo que provocó la reacción inmediata de Rincón, el cual respondió con un duro mensaje dirigido al artista y a su hijo.

“A mí me da mucha risa que Diego Trujillo repostea un video para dar a entender que soy violento porque me defiendo de un uribista que me escupió. Señor, ocúpese mejor de su hijo huele Tusi que se la pasa promoviendo el consumo de drogas entre menores de edad, que anda con sicarios y que la quiere montar de calle con su música de mierda. ¡Bobo hijueputa!”, reaccionó Rincón.

SAI, el hijo de Diego Trujillo, termina envuelto en el intenso enfrentamiento digital entre su padre y Levy Rincón - crédito @LevyRincon/X

La respuesta de Diego Trujillo a Levy Rincón

El actor no se quedó callado y respondió a los señalamientos a través de un hilo en la misma plataforma, donde contestó a los insultos y defendió la independencia de su hijo.

“Me siento halagado de ser merecedor, por fin, de sus insultos. Mi hijo debe ocuparse de su vida, así como usted se ocupa de la suya, insultando, agrediendo viandantes o usando los medios públicos para hacer propaganda política, fiel al carácter de sus copartidarios”, le escribió Trujillo a Rincón.

Lejos de terminar allí, la discusión siguió escalando con otro mensaje de Rincón, quien volvió a referirse al hijo del actor y reiteró sus acusaciones.

“Su hijo es un drogadicto que anda con criminales y sicarios creyéndose calle. Antes de hablar de mi atiéndalo a él. ¡Bobo!”, puntualizó el influenciador político.

Diego Trujillo responde con todo a las polémicas acusaciones de Levy Rincón y defiende a su hijo SAI - crédito @DiegoTrujilloD/X

El intercambio de mensajes generó una ola de reacciones entre usuarios de redes sociales, los cuales rápidamente difundieron las publicaciones y opinaron sobre el enfrentamiento entre el actor y el influencer.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha anunciado acciones legales ni ha ofrecido más declaraciones públicas sobre el incidente, pero la discusión continúa generando debate entre seguidores y críticos de ambos personajes en el entorno digital. Incluso causó que varias personas le preguntaran a la inteligencia artificial por información sobre el joven cantante, hijo de Diego Trujillo, para conocer más detalles detrás de los insultos.