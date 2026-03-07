Colombia

Así fue como la creadora de contenido Dianita Ospina se enteró de que estuvo involucrada en un triángulo amoroso

La creadora de contenido sorprendió a todos al revelar la manera en la que, sin buscarlo, terminó involucrada en una complicada situación sentimental con su ahora esposo, una anécdota que pocos conocían sobre esta famosa pareja digital

La creadora de contenido Dianita Ospina sorprendió a sus seguidores al revelar una anécdota poco conocida sobre el inicio de su relación con el empresario Nicolás Gómez, con el que actualmente comparte videos sobre la vida en pareja y situaciones cotidianas del matrimonio en las redes sociales.

Durante una entrevista con el equipo del programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? Live, la influenciadora relató que, cuando apenas comenzaba a salir con quien hoy es su esposo, terminó envuelta sin saberlo en un triángulo amoroso que descubrió de una manera inesperada.

Según contó, todo empezó cuando su jefe comenzó a preguntarle repetidamente si seguía saliendo con Nicolás, algo que en un principio no le generó sospechas.

“Y un día mi jefe: ‘Diani, ¿tú sigues saliendo con Nico?’ Y yo: ‘Sí, él es más lindo’. Y él me miraba con cara de pesar y yo...”, empezó contando la creadora de contenido.

La creadora de contenido explicó que la escena se repitió en varias ocasiones, lo que, poco a poco, comenzó a llamarle la atención, aunque en ese momento ella seguía feliz con la relación y eso no permitía tener pensamientos negativos al respecto.

“Al otro día: ‘Diani, ¿tú sigues saliendo con Nico?’ Y yo: ‘Sí’, y yo toda feliz. Ay, y él, con cara de pesar...”, siguió contando en vivo la influenciadora.

Sin embargo, la situación cambió cuando su jefe decidió hablarle con mayor claridad y pedirle que se acercara para contarle lo que realmente estaba ocurriendo.

“Ya a la tercera: ‘Diani, ven’. Y yo: ‘Yo, ¿qué pasó?’, me preguntó: ‘¿Tú sigues saliendo con Nico?’ Y yo: ‘Sí, Cami’, pero entonces yo: ‘Ay, no, ya’”, confesó, qué fue lo que le dijo porque ya era el momento en el que quería saber qué era lo que había detrás de sus cuestionamientos.

Fue en ese momento cuando recibió la noticia que, según relató, la dejó completamente impactada, pues su jefe le reveló que Nicolás Gómez ya tenía pareja en ese momento.

Me dijo: ‘Dianita, él tiene novia’ y me dijo: ‘Y trabaja acá con nosotros’”, confesó Diana, mientras que la revelación generó sorpresa entre los presentadores del programa, los cuales reaccionaron en vivo al relato de la creadora de contenido.

Ante la noticia, Ospina aseguró que en ese instante no podía creer lo que estaba escuchando: “Y yo: ‘¿Que qué? Usted no me está diciendo eso’”.

De acuerdo con su relato, hasta ese momento ella desconocía por completo la situación y aseguró que se sintió engañada al descubrir que estaba involucrada en esa dinámica sin saberlo.

Tras enterarse de la situación, la influenciadora explicó que reaccionó de inmediato y decidió enfrentar a quien hoy es su esposo para pedirle explicaciones.

Entonces, yo bajé histérica. Bajé, lo llamé, le dije hasta de qué se iba a morir”, contó la creadora de contenido, mientras que la presentadora Jessi Bohórquez apoya su manera de haber reaccionado porque estaba en desacuerdo con la situación de la historia.

Dianita Ospina también recordó, entre risas, porque ahora ya lo recuerda de esa manera, que durante esa conversación le reclamó con fuerza por lo ocurrido.

Le dije: ‘No, usted es lo peor, no sé qué’ y él era: ‘No, pero es que...’ y yo: ‘¿Y a usted cómo se le ocurre hacerle esto?’”, indicó Ospina.

Según contó en la entrevista, en ese momento llevaban alrededor de dos meses saliendo. Confeó que la noticia la tomó por sorpresa y aseguró que no había notado nada raro; también le pareció que fue demasiado para el daño emocional que podría haber ocasionado a la otra mujer.

A pesar de ese episodio inicial, la historia entre Ospina y Gómez tomó un rumbo diferente con el paso del tiempo. Actualmente la pareja está casada y se ha convertido en una de las duplas de creadores de contenido que comparten en redes sociales escenas humorísticas sobre la convivencia y las situaciones típicas del matrimonio más queridas por el público, por eso, incluso, Jessica comentó que “se le había caído un ídolo” porque no esperaba que el hombre que ha visto en las plataformas digitales tuviera esa historia detrás.

Sin embargo, Diana aclaró que todo quedó en el pasado y superaron el episodio, hoy en día tienen negocios juntos, más el tema de la creación de contenido familiar, tienen un hijo juntos y han viajado por varias partes del mundo. Además, aseguró que no volvió a ocurrir algo similar desde que eligieron estar juntos y crear un hogar, que son felices y se respetan.

