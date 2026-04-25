Colombia

Defensoría del Pueblo pide frenar ataques armados en el Valle y Cauca: “Muy preocupante”

Iris Marín, titular de la entidad oficial, instó a los grupos armados a cesar hostilidades y solicitó a las autoridades competentes para que tengan en cuenta las recomendaciones de las alertas tempranas

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Iris Marín, defensora del pueblo de Colombia - crédito Colprensa
Iris Marín, defensora del pueblo de Colombia - crédito Colprensa

Iris Marín, actual defensora del pueblo de Colombia, expresó su rechazo ante una escalada de ataques con artefactos explosivos que se registraron en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.

En una publicación hecha en su cuenta de X, la funcionaria exigió una respuesta integral y anticipatoria a la violencia, instando tanto al Gobierno nacional como a las autoridades territoriales a actuar con base en los diagnósticos y recomendaciones de las alertas tempranas emitidas por la entidad oficial.

Así mismo, enfatizó que los recientes atentados contra instalaciones militares y policiales en el Valle del Cauca, así como a los hechos de violencia registrados en el Cauca, configuran un escenario preocupante para la seguridad regional.

“Muy preocupante la escalada de ataques con artefactos explosivos en el departamento del Valle (...) rechazamos los hechos y manifestamos solidaridad con el pueblo vallecaucano y con la Fuerza Pública”, escribió Marín en sus redes sociales.

Iris Marín Ortiz pide una respuesta integral y anticipatoria frente a la escalada de violencia en la región - crédito @MarnIris/X
Iris Marín Ortiz pide una respuesta integral y anticipatoria frente a la escalada de violencia en la región - crédito @MarnIris/X

De igual manera, la defensora del pueblo envió una petición a los grupos armados ilegales que estarían involucrados en estos hechos de violencia para que, en sus palabras, se detengan sus acciones y garanticen la vida tanto de los militares y policías como de la población en general.

Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los ataques para evitar un escalamiento de la violencia (...) al Gobierno nacional y territoriales recoger en sus análisis el diagnóstico y recomendaciones de las alertas tempranas”, comentó.

A su vez, Marín hizo hincapié en la necesidad de abordar la situación desde un enfoque estructural. “Las alertas vigentes en los que se enmarcan estos hechos son de los últimos dos años. No se trata solo de la respuesta de la Fuerza Pública, quien ahora está enfrentando más directamente las consecuencias. Hace falta una aproximación integral de prevención, justicia, paz, seguridad y desarrollo integral”, recalcó.

Imagen de referencia - La ola de atentados indica una creciente coordinación de los grupos armados en Valle del Cauca y Cauca - crédito Colprensa
Imagen de referencia - La ola de atentados indica una creciente coordinación de los grupos armados en Valle del Cauca y Cauca - crédito Colprensa

Por último, la titular de la Defensoría del Pueblo realizó una síntesis de su postura al indicar que la respuesta de las autoridades no puede limitarse a la reacción inmediata.

“Si queremos reversar esta situación, es necesaria la atención oportuna de las recomendaciones de las alertas desde una mirada de prevención estructural y no solo reactiva”, puntualizó.

Violencia en el occidente de Colombia

El 24 de abril de 2026 se registraron atentados simultáneos contra el Batallón Pichincha en Cali y el Batallón de Ingenieros N.º 3 Agustín Codazzi en Palmira (Valle del Cauca).

Además, en la madrugada del 25 de abril se produjo una explosión dirigida a la subestación de policía del corregimiento de Potrerito, en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca).

Ataque con explosivos sacude la subestación de policía de Potrerito, Jamundí - crédito Informa Jamundí/Facebook
Los recientes atentados armados en Valle del Cauca evidencian la amenaza contra instalaciones militares y policiales - crédito Informa Jamundí/Facebook

Igualmente, el Ejército Nacional de Colombia frustró un ataque con explosivos que iba dirigido contra el radar de navegación aérea de Santana, en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca.

Del mismo modo, la institución castrense evitó un ataque con dron explosivo en el Cantón Militar José Hilario López en Popayán, lo que redujo el riesgo para los ocupantes del cantón y para los habitantes de la zona, evitando cualquier afectación tanto a la infraestructura militar como a la población.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anuncia nuevas estrategias contra los homicidios y la extorsión en respuesta al aumento del crimen - crédito Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se mantiene la ofensiva contra los grupos armados en el suroccidente colombiano - crédito Ministerio de Defensa

Consejo de seguridad

Ante esta situación, el Ministerio de Defensa Nacional y la cúpula militar se trasladaron al municipio de Jamundí (Valle del Cauca) para realizar un consejo extraordinario de seguridad, con el propósito de brindar garantías a los habitantes del suroccidente colombiano.

Inicialmente, el ministro de Defensa Pedro Sánchez reveló que Iván Jacobo Idrobo Arredondo, conocido como alias Marlon (cabecilla de las disidencias de las Farc en el Pacífico colombiano), sería uno de los presuntos responsables de las acciones violentas que se presentaron en el Valle del Cauca.

“No hay espacio para el miedo. Los criminales buscan generar temor, pero respondemos con firmeza: no vamos a permitir que alteren la tranquilidad ni los avances en seguridad que hemos consolidado”, mencionó el jefe de cartera en su cuenta de X, añadiendo que por ese sujeto se tiene una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos por su captura.

El ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos por alias Marlon, señalado como presunto responsable de los ataques explosivos en el Valle y el Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X
El ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos por alias Marlon, señalado como presunto responsable de los ataques explosivos en el Valle y el Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X

Por su parte, el General Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, anunció el despliegue inmediato de unidades para evitar nuevas alteraciones al orden público.

No cederemos ni un ápice ante el terrorismo ni ante las estructuras criminales que buscan desestabilizar la región suroeste del país”, afirmó el alto mando militar en un mensaje publicado en la misma red social.

El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, dio orden inmediata que de que se despliegue mayor presencia de policías y soldados en el departamento del Valle del Cauca - crédito @COMANDANTE_FFMM/X
El Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo Alejandro López Barreto, dio orden inmediata que de que se despliegue mayor presencia de policías y soldados en el departamento del Valle del Cauca - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

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