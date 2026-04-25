Corte Constitucional decidió que alcaldes, concejales o diputados no podrán renunciar a su cargo para aspirar al Congreso - crédito Colprensa

La Corte Constitucional declaró inconstitucional la opción que permitía a funcionarios electos —como alcaldes, concejales o diputados— renunciar a su cargo para postularse al Congreso de la República en períodos coincidentes.

Con la decisión se restringe de manera definitiva esta posibilidad para futuros comicios y consolidando un nuevo criterio de interpretación electoral con efectos hacia adelante, según comunicó el propio tribunal en la sentencia C-080 de 2026, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, informó El Tiempo.

Esta determinación afecta directamente a quienes ejerzan cargos de elección popular en el ámbito local o regional y pretendan saltar al Legislativo en el mismo tramo temporal, al eliminar el mecanismo de la renuncia para esquivar la inhabilidad de coincidencia de períodos.

Según detalló el documento, el retirarse del cargo para aspirar al Legislativo no corresponde a un bien público, sino a una meta personal.

“Permitir que la inhabilidad para ser congresista pueda desactivarse con la desvinculación del cargo mediante la renuncia constituye una forma de abandonar, sin consecuencias, el deber de representar a quienes han impuesto el mandato y, por esa vía, subordinar la designación del pueblo en las elecciones a la búsqueda de intereses individuales”.

La resolución de la Corte, citada por el diario, revoca dos normas que concedían esa prerrogativa, al sostener que los períodos de los cargos públicos son institucionales, no personales, por lo que la voluntad individual del funcionario no puede modificar las condiciones de acceso al Legislativo.

La determinación del alto tribunal establece que los políticos electos para el periodo legislativo de 2026-2030 no serán afectados - crédito Colprensa

El comunicado oficial del tribunal apunta a que “la posición jurídica en la que se encuentran los elegidos es el resultado no solo de la importancia que la Constitución le asignó a la democracia representativa como instrumento para la adopción de decisiones colectivas”.

Y puntualiza que, al renunciar un servidor público vinculado a un cargo de elección popular, los votantes que lo eligieron pierden su representación política.

“La posición jurídica en la que se encuentran los elegidos es el resultado no solo de la importancia que la Constitución le asignó a la democracia representativa como instrumento para la adopción de decisiones colectivas. Es también expresión de la relevancia que tiene, en la Carta Política, el derecho de los ciudadanos a ser representados en los cargos y corporaciones en los que se adoptan las decisiones que los afectan. Y es precisamente, por ello, que cuando un ciudadano elegido pierde su investidura o su curul, o renuncia a la misma, se afecta la expectativa de representación que en ellos han depositado los votantes”.

Solo las próximas elecciones estarán bajo la nueva norma constitucional

Con esta sentencia, la Corte Constitucional refuerza el principio de representación democrática institucional - crédito VisualesIA

El nuevo criterio de inhabilidad no altera retroactivamente los resultados de elecciones anteriores. Esto significa que casos como el de Daniel Briceño, que dejó el Concejo de Bogotá para posteriormente convertirse en representante a la Cámara por el Centro Democrático, continúan siendo válidos y no se ven afectados por la sentencia, tal como explicitó la Corte Constitucional. La restricción regirá únicamente para postulaciones al Congreso posteriores a la comunicación oficial del fallo.

La medida también impacta únicamente a funcionarios de elección popular que deseen aspirar al Congreso de la República cuando sus períodos se solapen temporalmente. Dichos servidores deberán completar su mandato o esperar la finalización de la coincidencia temporal para presentar su candidatura a un escaño en el Legislativo.

Para la Corte Constitucional al renunciar un servidor público vinculado a un cargo de elección popular, los votantes que lo eligieron pierden su representación política - crédito Luisa González/Reuters

De igual manera, la regulación adoptada por el alto tribunal no abarca el camino inverso, es decir, no establece impedimentos expresos respecto a congresistas que pretendan buscar cargos locales como alcaldías o gobernaciones, limitando su alcance a la transición desde cargos subnacionales hacia el parlamento nacional.

Con esta sentencia, la Corte Constitucional refuerza el principio de representación democrática institucional y delimita los márgenes de movilidad electoral para funcionarios activos en periodos coincidentes, interviniendo directamente sobre una práctica recurrente en la política nacional.