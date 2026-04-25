Colombia

Secretaría de la Mujer se refirió a valla publicitaria de Tigo alterada con IA: “Ninguna publicación puede construirse sobre el machismo”

La publicación alterada con ayuda de la inteligencia artificial fue calificada como “violencia digital” por parte de la empresa de telefonía

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El caso se hizo viral en redes sociales entre el 23 y 24 de abril de 2026 - créditos Imagen Ilustrativa Infobae | @Tigo_Colombia/X
El caso se hizo viral en redes sociales entre el 23 y 24 de abril de 2026 - créditos Imagen Ilustrativa Infobae | @Tigo_Colombia/X

Luego de la polémica que se armó en redes sociales por la difusión de una fotografía de un cartel publicitario de la empresa de telefonía Tigo que fue alterado con inteligencia artificial (IA), la Secretaría de la Mujer se sumó al rechazo por parte de la compañía.

Por medio de un mensaje que se publicó desde la cuenta de X de la entidad, se precisó que no importa ”si es publicidad, meme o IA. Usar la imagen o identidad de las mujeres para burlarse, sexualizarlas o lucrarse con ellas es violencia simbólica y digital".

La imagen que se viralizó en varias cuentas dedicadas a compartir memes en redes sociales como Facebook, Instagram y X ocasionó la respuesta vehemente y creativa por parte de Tigo, que precisó en su respuesta que lo ocurrido fue un acto de “violencia digital”.

El caso se presentó entre el 23 y el 24 de abril de 2026, cuando usuarios de plataformas digitales compartieron una fotografía intervenida de un aviso publicitario de Tigo ubicado en una parada de bus.

En la versión original, el mensaje acompañaba la imagen de una mujer y decía: “Desde que soy pospago, le comparto datos a todos”.

crédito @Tigo_Colombia/X
crédito @Tigo_Colombia/X

Sin embargo, la imagen modificada con IA cambió la frase por: “Desde que soy prepago, le comparto datos a todos”.

En Colombia, el término “prepago” tiene una connotación coloquial y peyorativa, ya que suele emplearse para referirse a mujeres que ofrecen servicios sexuales a cambio de remuneración económica.

Por esta razón, la modificación del mensaje fue interpretada como una forma de violencia y ataque a la dignidad de la mujer retratada en el cartel.

Esto provocó que en la respuesta de Tigo (mediante una publicación en su perfil de X la noche del jueves 23 de abril) a raíz de la imagen manipulada.

Sumado a esto, la compañía difundió un video en el que mostró el mensaje real y el falso.

“Esto es lo que publicamos nosotros”, aclaró la empresa, señalando la diferencia con la versión adulterada.

La empresa usó la misma estrategia del usuario que alteró la imagen, y dejaron otros mensajes resaltando el rol de la mujer en la sociedad - crédito @Tigo_Colombia/X

La empresa de telefonía remarcó que la modificación del cartel se realizó “sin permiso, sin verdad, con inteligencia artificial” y puntualizó sobre la mujer que aparece en el cartel: “Ella es profesional. Una palabra falsa no cambia nada de eso, pero el silencio sí hubiera cambiado todo”.

En su comunicado oficial, Tigo denunció que “manipular la imagen de una mujer con inteligencia artificial es violencia digital y Tigo no se queda callado. Su imagen le pertenece a ella, como la tuya te pertenece a ti. En Tigo creemos que la tecnología debe sumar, no destruir”.

Para contrarrestar el impacto negativo y abrir un espacio de reflexión, la empresa publicó, también con ayuda de inteligencia artificial, varias imágenes alternativas del mismo cartel, esta vez con frases orientadas a empoderar a las mujeres en lugar de descalificarlas.

“Una palabra falsa, una imagen fake para unos likes. No atacaron a una marca, atacaron a una persona. ¿Querían nuevas frases? Les dejamos unas para pensar un poco más”, publicó Tigo en su cuenta oficial de X, junto al video explicativo.

Esta fue la reacción a lo ocurrido por parte de la Secretaría de la Mujer - crédito @secredistmujer/X
Esta fue la reacción a lo ocurrido por parte de la Secretaría de la Mujer - crédito @secredistmujer/X

Por todo lo anterior, al final del mensaje desde la Secretaría de la Mujer se añadió: “Ninguna publicación puede construirse sobre el machismo. Nuestro país necesita entornos virtuales respetuosos”.

El episodio reavivó la discusión sobre la violencia digital contra las mujeres, una problemática que abarca diversas conductas realizadas a través de medios y plataformas tecnológicas, con el objetivo de dañar, intimidar, acosar, controlar o vulnerar la dignidad y los derechos de las mujeres.

Entre las formas de violencia digital se incluyen la manipulación de imágenes, el uso no consentido de datos personales, la difusión de contenidos ofensivos o denigrantes, el acoso en línea, la suplantación de identidad, el ciberacoso y la difusión de información falsa o descontextualizada.

Tigo, en su respuesta, llamó a la reflexión sobre el uso responsable de la tecnología y el respeto a la imagen y la dignidad de todas las personas.

También reiteró su compromiso en promover campañas que empoderen a las mujeres y contribuyan a erradicar las manifestaciones de violencia de género en el ámbito digital.

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