Abusador de menor de edad fue capturado en Pereira: era buscado con notificación roja de la Interpol

Cayó hombre buscado con circular roja de la Interpol por abuso sexual a menor de edad - crédito Policía Nacional-Dijín

Las autoridades colombianas detuvieron en la ciudad de Pereira a un ciudadano nacional buscado por la justicia de España, que enfrenta una condena penal por abuso sexual de una menor de edad.

El hombre, identificado como Gustavo Hernández, de 48 años, fue capturado bajo una notificación roja de Interpol, activada a solicitud de las autoridades judiciales de Palma de Mallorca.

La detención se produjo como resultado de una operación coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el apoyo del Servicio de Marshals de Estados Unidos. El procedimiento tuvo como objetivo dar cumplimiento a una orden de extradición internacional vigente contra Hernández, que era requerido en España desde el año 2025.

Según información oficial, Gustavo Hernández es señalado por las autoridades españolas de haber abusado sexualmente de una niña de siete años en 2022, hecho ocurrido en la residencia donde convivía con su pareja en Palma de Mallorca. Los informes judiciales indican que el hombre se aprovechó de la confianza de la madre de la víctima, ya que la menor se encontraba bajo su cuidado.

Las investigaciones de las autoridades españolas permitieron establecer la responsabilidad de Hernández en los hechos y motivaron la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Primera, el 23 de enero de 2024. La condena quedó en firme el 29 de octubre de 2025, cuando se agotaron los recursos legales disponibles para su defensa en territorio español.

En Pereira, la Policía Nacional en coordinación con Interpol logró la captura de un ciudadano español que tenía una notificación roja en su contra.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol en Colombia, explicó que el caso fue priorizado por tratarse de una condena ejecutoriada contra un ciudadano que intentaba evadir la acción de la justicia.

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de las víctimas y la articulación efectiva con organismos internacionales para garantizar que quienes pretendan evadir la justicia respondan por sus actos ante las autoridades competentes”, enfatizó el oficial.

En relación con los motivos de la búsqueda internacional, las autoridades de España también reportaron que se investiga a Hernández por un intento de abuso sexual contra la novia de su hijo. Estos elementos fueron integrados en el expediente que sirvió de base para la solicitud de extradición, confirmaron fuentes judiciales.

El ciudadano capturado fue puesto a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de tramitar su extradición ante las autoridades españolas conforme a los tratados y mecanismos de cooperación vigentes entre ambos países.

Narco con circular roja de Interpol y vinculado a la mafia de los Balcanes fue capturado en Colombia

En Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá, fue detenido Juan Camilo Muñoz Rodríguez, conocido como alias Lalo o Pastuso, identificado por las autoridades como líder de una red internacional de narcotráfico y buscado con circular roja de Interpol.

La captura se produjo tras una operación conjunta entre las policías y fiscalías de Colombia y Perú, quienes lograron localizarlo en Antioquia mediante información proveniente de Lima. Las autoridades peruanas lo investigaban desde 2025 y lo incluyeron en el programa de recompensas del Ministerio del Interior de ese país.

Alias Lalo o Pastuso, señalado cabecilla del narcotráfico y requerido mediante Circular Roja de Interpol, fue capturado en Sabaneta - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Según los reportes, Muñoz Rodríguez contaba con una trayectoria criminal de más de doce años, con capacidad para coordinar operaciones ilícitas en Panamá, Brasil y Perú, y establecer rutas hacia Norteamérica y Europa.

Se le atribuye la coordinación de envíos de clorhidrato de cocaína mediante la contaminación de contenedores en el puerto del Callao, además de mantener vínculos con organizaciones criminales de los Balcanes, Turquía y Dinamarca. En Colombia, se lo relaciona con el Clan del Golfo y actividades logísticas en Medellín y municipios cercanos.