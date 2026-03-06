Colombia

Registraduría Nacional alertó a la ciudadanía sobre creación de páginas web institucionales falsas para estafar y robar datos a los colombianos

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique que la información provenga de los canales oficiales

Registraduría Nacional alertó a la ciudadanía sobre creación de páginas web falsas de la entidad y las elecciones para estafar y robar datos a los colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó a la ciudadanía que personas inescrupulosas crearon páginas web falsas que utilizan de manera indebida el nombre y la imagen institucional de la entidad para ofrecer información o supuestos servicios relacionados con las elecciones, en particular, la consulta del lugar de votación o la designación como jurado.

De acuerdo con el organismo, liderado por Hernán Penagos, el objetivo de estas páginas fraudulentas es engañar a los ciudadanos y, en algunos casos, recopilar información personal de manera irregular. Por esta razón, hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique siempre que la información provenga de los canales oficiales.

Incluso, señaló que interpondrá la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes y continuará adelantando acciones para identificar y solicitar el bloqueo de estas páginas fraudulentas, con el fin de proteger la información de los ciudadanos.

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para que verifique que la información provenga de los canales oficiales - crédito Registraduría

“Se recuerda que la única página web oficial para consultar información sobre trámites, servicios y procesos electorales es: www.registraduria.gov.co. Además, está disponible la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, así como el chatbot institucional (3102579432)”.

La Registraduría reiteró que cualquier información sobre elecciones, lugar de votación, jurados o resultados electorales se publica exclusivamente a través de los mencionados canales y las redes sociales oficiales.

Registraduría niega denuncias sobre fraude electoral

La misión electoral internacional inició su despliegue en Colombia para supervisar la transparencia de los comicios programados para el domingo 8 de marzo de 2026. Frente a las inquietudes planteadas por el Gobierno nacional y sectores políticos sobre la posibilidad de irregularidades electorales, el registrador nacional, Hernán Penagos, sostuvo que el sistema cuenta con mecanismos de control que dificultan la ocurrencia de fraudes.

Penagos argumentó que la amplia presencia de actores —incluidos 860.000 jurados, un millón de testigos, 9.300 jueces y más de 2 millones de personas participando en distintas fases del proceso— limita significativamente el margen de error y la posibilidad de delitos.

El registrador Nacional, Hernán Penagos negó los rumores de fraude infundados por el Gobierno nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Insistió en que “no es razonable que en una mesa de votación, seis jurados de votación que no se conocen, 10 testigos que apenas se conocen, observación internacional... la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía desplegadas, 20 personas alrededor de una mesa de votación, los jurados contando los votos de manera abierta y pública, ¿existe posibilidad de alguna alteración? Claro que no, no lo hay”.

Durante el acto de instalación de la misión internacional, Penagos recalcó que el organismo está abierto a responder preocupaciones y subrayó: “Se cometen errores, muchos; se van a cometer errores, cientos, pero no delitos. Nunca”. Afirmó que los errores pueden ocurrir debido al volumen de participantes, pero reiteró que no existe riesgo de delitos por parte de la Registraduría ni de la organización electoral.

En su análisis, destacó que el voto manual permanece vigente en Colombia, lo que, a su juicio, garantiza que la voluntad de los ciudadanos sea verificable. “Está la evidencia de los votos y está la evidencia física de las actas electorales y eso es una oportunidad, porque todo es contrastable”.

Según Penagos, las entidades encargadas de la vigilancia electoral están preparadas para asegurar el desarrollo normal del proceso en todo el país.

El organismo detalló que, al finalizar cada boletín generado tras los escrutinios, los auditores de los partidos cuentan con un archivo plano que detalla los resultados mesa por mes - crédito Registraduría General del Estado Civil

A la par, respondió los cuestionamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre la seguridad del software electoral, la transparencia y los controles para prevenir errores o fraudes.

Uno de los ejes centrales de la respuesta señala que el código fuente de los sistemas que gestionan el escrutinio, preconteo, sorteo de jurados, consolidación y divulgación de resultados está disponible para revisión independiente de los auditores de los partidos políticos. El organismo precisó que estas revisiones pueden realizarse en salas especialmente acondicionadas durante el fin de semana de los comicios, permitiendo a los auditores analizar en detalle la estructura del software.

Y detalló que las pruebas para el preconteo se efectuaron el 7 y 21 de febrero, las de escrutinio el 23 y 24 de febrero, y el proceso de digitalización de los formularios E14 ocurrió el 26 y 28 de febrero del año en curso. En todas estas fases se invitó a los auditores partidarios, reforzando la participación multipartidista y la vigilancia técnica.

