La sangrienta banda ‘Los Costeños’ publicó comunicado sobre las elecciones del 8 de marzo: “Seguimos con la voluntad de avanzar hacia acuerdos”

La difusión del mensaje también permitió al grupo criminal ratificar una intención de continuar hacia el diálogo

El 8 de marzo los
El 8 de marzo los colombianos elegirán a las personas que integrarán el Congreso de la República por los próximos cuatro años - crédito Visuales IA

El ambiente electoral en el país generó que las autoridades en todo el territorio naional adoptara medidas de seguridad apra garantisar la seguridad del proceso electoral del 8 de marzo de 2026, y sobre todo, la seguridad de los colombianos.

A esta medida, se sumo el grupo criminal Los Costeños, que tiene su actividad delincuencial en Barranquilla y el Atlántico.

Por medio de un comunicado oficial se confirmó que garantizaran su compromiso con la seguridad local al declarar: “Queremos expresar nuestro compromiso con la tranquilidad y la seguridad de Barranquilla y el Atlántico”, según el mensaje firmado por comandante Gonzalo.

Mientras la jornada democrática del 8 de marzo de 2026 se acerca, el mismo comunicado llama abiertamente a que “en este tiempo de democracia, invitamos a todos los ciudadanos a participar y ejercer su derecho al voto con responsabilidad y respeto”.

En otro apartado, el grupo sostiene la importancia de evitar alteraciones al orden: “Hacemos un llamado a que este proceso se viva en paz, pensando siempre en el bienestar de nuestras comunidades y en el futuro de nuestra gente”.

La difusión del mensaje corrió a cargo de las redes sociales el 6 de marzo, fecha en la que también se ratifica una intención de continuar hacia el diálogo: “Seguimos con la voluntad de avanzar hacia acuerdos que ayuden a reducir la violencia, fortalecer la inversión social y devolver la tranquilidad a nuestros barrios”.

Los Costeños dieron garantías para
Los Costeños dieron garantías para el Atlántico en la jornada electoral del 8 de marzo - crédito Los Costeños

Las declaraciones reflejan un intento de Los Costeños por mostrarse como actores interesados en la estabilidad de la región durante las votaciones, remarcando la consigna de que respetarán las elecciones del 8 de marzo.

Capturado alias Carlos Muleta, cabecilla de Los Costeños, en operativo en Atlántico

La reciente detención de alias Carlos Muleta, identificado como cabecilla de la organización criminal Los Costeños, marca un nuevo episodio en la ofensiva contra las bandas delictivas en el departamento del Atlántico. La operación, ejecutada por la Policía Nacional, se considera un paso relevante para frenar el avance de delitos como la extorsión, el sicariato y el microtráfico, que han golpeado con fuerza a municipios como Barranquilla.

Autoridades del Atlántico logran detención
Autoridades del Atlántico logran detención de alias Carlos Muletas tras ofrecer recompensa - crédito Policía Nacional

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmó la noticia a través de la red social X. El mandatario resaltó la importancia de no ceder terreno frente a las estructuras que generan violencia y remarcó: “Esperamos que la justicia actúe con firmeza, sin vicios ni dilaciones, y que estos delincuentes permanezcan tras las rejas”.

Las autoridades estiman que el ahora detenido lideraba un grupo compuesto por al menos 400 personas, implicadas en actividades ilícitas que afectan gravemente la seguridad regional.

Quienes se preguntan por la trascendencia de este operativo deben saber que la aprehensión de alias Carlos Muleta representa un golpe a la capacidad operativa de Los Costeños. La captura se produjo el 28 de febrero de 2026, después de que se ofreciera una recompensa para quienes proporcionaran información sobre su paradero, demostrando la efectividad de la colaboración ciudadana y el uso de incentivos para fortalecer la estrategia de seguridad.

Gobernador del Atlántico habló de
Gobernador del Atlántico habló de la captura del cabecilla de Los Costeños tras estrategia conjunta - crédito @veranodelarosa/X

Las investigaciones de la Policía relacionan a alias Carlos Muleta con el homicidio de Ener Claudina Núñez Radillo, ocurrido el 29 de agosto de 2024 en el barrio La Paz. También se le vincula a un intento de asesinato contra Leonel Alonso Correa Ramos, registrado el 2 de septiembre del mismo año. Ambos casos forman parte del expediente que permitió a los agentes ubicar y proceder con la detención del presunto jefe criminal.

El operativo que condujo a su captura fue resultado de seguimientos y labores de inteligencia, que contaron con el apoyo de la comunidad y la estrategia de recompensas promovida por el gobierno departamental. Esta política busca incentivar la denuncia y debilitar las redes que sostienen las actividades ilícitas en la región.

Mhoni Vidente anticipó ajustada ventaja

En problemas equipo de la

Técnico de Cristiano Ronaldo en

Así quedaron los bombos para

Bloqueo en la vía entre
