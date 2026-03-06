El Gobierno Petro se está quedando sin plata: terminó febrero con su caja en pesos en el nivel más bajo del que se tenga registro

El saldo de la caja del Gobierno en el Banco de la República cayó de $15,2 billones a $6,6 billones en menos de una semana, según un informe del Banco de Bogotá- crédito Catalina Olaya/Colprensa/VisualesIA

El dinero que el Gobierno colombiano mantiene disponible para cubrir pagos inmediatos registró una caída significativa en pocos días. Según un informe semanal elaborado por el área de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, el saldo de los depósitos de la Dirección del Tesoro Nacional en el Banco de la República pasó de $15,2 billones a $6,6 billones entre el 23 y el 27 de febrero.

El documento, titulado El Snack del Bogotá, señala que ese movimiento llevó a la llamada “caja en pesos de la Nación” a su nivel más bajo registrado para el cierre del mes.

Esa “caja” corresponde al dinero que el Estado tiene depositado en el banco central y que utiliza para cubrir pagos corrientes. En términos prácticos, es el saldo disponible que permite al Gobierno cumplir compromisos como salarios, transferencias, programas públicos o el servicio de la deuda.

Para entenderlo de manera sencilla, se puede comparar con el dinero que una familia mantiene en su cuenta bancaria para cubrir los gastos del mes. Si ese saldo disminuye rápidamente, significa que se están realizando pagos importantes o que los ingresos no están entrando al mismo ritmo.

Los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco de la República registraron su nivel más bajo para el cierre de febrero- crédito Banco de la República

El informe del Banco de Bogotá explica que la reducción ocurrió incluso en un contexto en el que el Gobierno aumentó la emisión de deuda interna durante febrero. En total, el Ministerio de Hacienda colocó $22,6 billones en títulos en el mercado local durante ese mes.

Ese monto se distribuyó en varias operaciones: $15,6 billones mediante transacciones convenidas con inversionistas, $3,4 billones en subastas y otros $3,6 billones en instrumentos de deuda de corto plazo.

A pesar de ese volumen de financiamiento, la caja en pesos de la Nación terminó en su punto más bajo. El informe también indica que el Ministerio de Hacienda vendió más de $3 billones de títulos de deuda que tenía en su propio portafolio durante el mes.

De acuerdo con el análisis del Banco de Bogotá, las presiones sobre la liquidez del Gobierno al inicio del año responden a varios factores. Uno de ellos es que el recaudo de impuestos no ha alcanzado los objetivos previstos. Otro es que el ritmo de ejecución del gasto público no muestra señales de moderación.

Pese a que el Gobierno emitió $22,6 billones en deuda interna durante febrero, la liquidez disponible terminó en mínimos históricos- crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El documento también menciona la necesidad de fortalecer la caja en dólares para atender compromisos financieros en moneda extranjera. Entre esos pagos se encuentran intereses de deuda externa, el vencimiento de un bono global denominado en euros previsto para marzo y obligaciones relacionadas con una operación financiera conocida como Total Return Swap.

El reporte anticipa que marzo podría presentar una dinámica diferente. Según las proyecciones citadas, ese mes tendría una menor presión por pagos de intereses de deuda interna. Mientras en febrero esos desembolsos superaron los $10 billones, en marzo estarían por debajo de los $4 billones.

Además, el Banco de la República transferirá utilidades al Gobierno por aproximadamente $14 billones, lo que aumentaría temporalmente los recursos disponibles en la caja estatal.

La caja en pesos de la Nación es el dinero que el Gobierno mantiene disponible para cubrir pagos inmediatos del Estado- crédito Juan Páez/Colprensa

Aun así, el informe advierte que el comportamiento de la liquidez del Gobierno seguirá siendo observado por el mercado de deuda pública. Parte de los recursos que ingresen podrían convertirse nuevamente en títulos que el Ministerio de Hacienda venda para reforzar su disponibilidad de efectivo.

a evolución de la caja del Gobierno también suele variar a lo largo del año por razones estacionales. En los primeros meses, los ingresos del Estado tienden a ser más bajos porque buena parte de los impuestos se recauda en momentos específicos del calendario fiscal, mientras que muchos compromisos de gasto ya están programados desde el inicio del presupuesto anual.

Esa diferencia entre cuándo entra el dinero y cuándo debe pagarse explica por qué el saldo disponible puede subir o bajar con rapidez en determinados periodos.