Diomedes Dionisio Díaz se encuentra fuera de peligro: esto se sabe de la recuperación del hijo de Diomedes Díaz

Diomedes Dionisio Díaz salió del hospital y continúa su recuperación en Valledupar - crédito @diomedesdionisiodiaz3/ Instagram

El cantante vallenato Diomedes Dionisio Díaz, hijo de Diomedes Díaz, fue dado de alta tras varios días bajo observación médica en la ciudad de Barranquilla.

Su equipo de trabajo confirmó que el artista se encuentra actualmente fuera de peligro y en proceso de recuperación en su residencia de Valledupar.

La noticia llega después de una etapa de incertidumbre sobre su estado de salud, que incluso generó rumores infundados sobre un posible fallecimiento.

El 5 de febrero se conoció que Diomedes Dionisio, uno de los 21 hijos reconocidos de Diomedes Díaz, enfrentó una condición médica delicada que lo obligó a cancelar sus compromisos artísticos. Inicialmente, fue atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Simón Bolívar, en Valledupar, para luego ser trasladado a Barranquilla en busca de atención especializada.

Durante su estancia hospitalaria, circularon versiones en redes sociales que apuntaban a un desenlace fatal. Ante la preocupación de sus seguidores, su tío, Elver Díaz, salió al paso para desmentir los rumores y aclarar la situación del cantante. “Quiero decirle a la gente que está especulando que nuestro sobrino Diomedes Dionisio falleció, que ni Dios lo quiera. Él está en la clínica recibiendo atención médica, está estable y hablando”, expresó Elver Díaz.

En los últimos días, las redes sociales oficiales de Diomedes Dionisio compartieron un comunicado dirigido a la opinión pública, medios de comunicación y seguidores.

Diomedes Dionisio Díaz fue dado de alta en Barranquilla y continúa su recuperación en Valledupar - crédito @diomedesdionisiodiaz3/ Instagram

El mensaje confirma que el pasado sábado 1 de marzo el artista recibió el alta médica en la Clínica Reina Catalina, en Barranquilla. “El equipo de trabajo de Diomedes Dionisio Díaz informa a la opinión pública, medios de comunicación y seguidores que el pasado sábado 1 de marzo el artista fue dado de alta en la Clínica Reina Catalina, en la ciudad de Barranquilla”, dice el comunicado.

El texto añade: “Actualmente se encuentra estable, cumpliendo su debido tratamiento y proceso de recuperación. Hoy ya está en Valledupar, enfocado en su bienestar y preparándose para retomar su carrera artística. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos los seguidores por sus oraciones y mensajes de apoyo, que han sido fundamentales en este proceso”.

“De manera especial, extendemos gratitud al cuerpo médico de la Clínica Pediátrica Simón Bolívar y de la Clínica Reina Catalina por su profesionalismo, dedicación y acompañamiento. Principalmente, agradecemos a Nuestro Señor Jesucristo por esta nueva oportunidad de vida”, escribió el equipo del cantante.

El entorno del cantante indicó que la recuperación va en buen curso y que, si la evolución continúa como hasta ahora, Diomedes Dionisio podría volver a los escenarios a mediados de marzo. “Si todo continúa según lo previsto, a mediados de marzo estaremos retomando las tarimas para volver a deleitarlos con nuestras canciones y compartir juntos la alegría de la música”, señaló su equipo de trabajo.

Las muestras de apoyo no tardaron en reflejarse en los comentarios de sus seguidores en redes sociales. Entre los mensajes enviados, se destacan expresiones de alivio y buenos deseos: “Me alegro muchísimo, hmno, palante es pa’ alla”, “Con toda manito vamos con DIOS 🙌“, ”Gloria a Dios. Un abrazo 🙏“, ”Gracias a Díos", “Dios te bendiga hermano con mucha salud” (Sic).

Hasta el momento, ni el cantante ni su familia han dado detalles públicos sobre el diagnóstico exacto. La información oficial compartida se ha enfocado en el estado actual y los próximos pasos en la recuperación del artista, quien ha optado por mantener la reserva sobre los pormenores médicos.

Antes de conocerse la salida de Dionisio del hospital, en sus redes sociales compartió una canción que escribió en medio de su hospitalización, donde habla de su proceso de recuperación. “Hay una cama y cuatro paredes, un dolor profundo en el pecho, una silla donde me muevo; me acompañan en el momento, soy un cuerpo sin movimiento, producto de una enfermedad que se fue”, cantó el vallenatero mientras estaba en el hospital.