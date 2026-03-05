UNP prohibió a sus funcionarios participar en política con miras a las elecciones del 8 de marzo: “Abstenerse”

La UNP aseguró que el escolta tiene prohibido realizar actividades distintas a las propias del servicio de protección - crédito UNP/Registraduría

La Unidad Nacional de Protección (UNP) presentó una serie de recomendaciones para las elecciones al Congreso y las consultas presidenciales, programadas para el 8 de marzo de 2026.

La entidad recordó que todos sus integrantes tienen prohibido realizar actividades políticas o utilizar los vehículos de la UNP durante la jornada electoral.

“Durante la prestación del servicio, deberán abstenerse de participar, directa o indirectamente, en actividades de carácter proselitista, asimismo como de transportar personas, elementos o materiales no autorizados en favor de sus protegidos o de terceros, cuando esto resulten ajenos a la finalidad estricta del servicio de protección”, expresó la UNP.