Paloma Valencia celebra repunte en encuesta presidencial: “Somos la campaña que le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta”

La candidata del Centro Democrático agradeció a su equipo de campaña tras conocerse la encuesta de Invamer y señaló que su campaña es la de mayor crecimiento entre los principales aspirantes, además de insistir en el trabajo constante de cara a las elecciones. - crédito @PalomaValenciaL

En medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 en Colombia, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, celebró públicamente su crecimiento en la más reciente encuesta de Invamer, en la que se consolidó como la aspirante con mayor avance en la intención de voto.

La encuesta, realizada entre el 15 y el 24 de abril para Caracol Noticias y Blu Radio, muestra que Valencia pasó del 10% al 19,8% de apoyo en dos meses, un incremento de 9,8 puntos porcentuales. Este repunte la ubica a escasa distancia del segundo lugar, ocupado por Abelardo de la Espriella, y la posiciona como una de las protagonistas de la contienda.

Valencia agradece a su equipo y resalta crecimiento

Tras la publicación de los resultados, Paloma Valencia utilizó sus redes sociales para expresar gratitud a su equipo. “Acabamos de ver la encuesta y ustedes saben que siempre decimos que ante las encuestas, trabajar, trabajar y trabajar”, manifestó la candidata, al tiempo que reconoció el esfuerzo de sus colaboradores: “Quiero darle las gracias a todo este gran equipo de campaña que se ha puesto la diez”.

Paloma Valencia se pronunció luego de la última medición electoral y resaltó el trabajo de su equipo en la contienda presidencial. - crédito REUTERS/Sergio Acero

Valencia subrayó que, según los datos más recientes, su candidatura logró igualar en intención de voto a Abelardo de la Espriella y que el crecimiento registrado es el mayor entre los principales contendores. “Hoy estamos empatados con Abelardo y somos la campaña que más crece entre todas las campañas”, señaló.

En su mensaje, la aspirante del Centro Democrático hizo énfasis en su capacidad para competir en una eventual segunda vuelta: “Somos la campaña que le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta. Adelante, que con estas alas vamos volando”.

Un repunte tras la consulta y la definición de fórmula vicepresidencial

El crecimiento de Valencia llega un mes después de su victoria en la Gran Consulta por Colombia, celebrada el 8 de marzo, donde obtuvo más de tres millones de votos. Posteriormente, anunció a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, movimiento que fortaleció su perfil y su presencia en el escenario electoral.

Paloma Valencia aseguró que su campaña registra uno de los mayores crecimientos en la más reciente encuesta de Invamer - crédito Lina Gasca/Colprensa

Resultados de la encuesta de Invamer y panorama electoral

La encuesta de Invamer, realizada entre el 15 y el 24 de abril de 2026, consultó a 2.741 personas habilitadas para votar en la primera vuelta del 31 de mayo. El sondeo posiciona a Iván Cepeda como líder en intención de voto, con un 44,3%. En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella, quien alcanza el 21,5%, seguido muy de cerca por Paloma Valencia, con un 19,8%. Más atrás figuran Claudia López (3,6%) y Sergio Fajardo (2,5%).

El análisis de la encuesta indica que Cepeda incrementó su respaldo en siete puntos porcentuales respecto al mes anterior, mientras De la Espriella subió tres puntos. El crecimiento más pronunciado lo muestra Valencia, quien casi duplicó su apoyo, al pasar del 10% en febrero al 19,8% en abril, lo que representa un aumento de 9,8 puntos porcentuales.

En el escenario acotado solo a los cinco candidatos con mayor respaldo, Valencia alcanza un 21,2%, frente al 22,9% de De la Espriella. Este resultado sitúa a la candidata prácticamente empatada en el margen de error del estudio, que es de 2,17%. En este mismo ejercicio, Cepeda mantiene el liderazgo con 44,7%, mientras López y Fajardo experimentan descensos notables en sus cifras.

Los tres principales candidatos en la encuesta Invamer son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes concentran la mayor intención de voto de cara a la primera vuelta presidencial. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ficha técnica

La encuesta Colombia Opina #21, realizada por Invame S.A.S. para Noticias Caracol y Blu Radio, se efectuó entre el 15 y el 24 de abril de 2026. El objetivo del estudio fue conocer la percepción ciudadana sobre temas políticos y sociales, incluyendo intención de voto, imagen de figuras públicas e instituciones, coyuntura, seguridad y datos demográficos. El universo representado abarca hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y regiones de Colombia descritas por la ley 2056 de 2020.

Se aplicó un muestreo probabilístico por etapas en 149 municipios, con una muestra total de 3.800 encuestados y un margen de error de 1,89% al 95% de confianza. La recolección de datos fue mediante encuestas personales en el hogar. Participaron 100 encuestadores y la tasa de no respuesta fue del 72,5%. El estudio cumple la norma ISO 20252:2019 y la ley 2494 de 2025. No hubo ninguna forma de contraprestación a los encuestados.

La encuesta aborda temas como intención de voto presidencial, aprobación del presidente, imagen de personajes e instituciones, percepción de seguridad y principales problemas nacionales. El margen de error específico de cada indicador está consignado en los gráficos y anexos del informe.