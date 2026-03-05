La reforma laboral provoca recortes masivos en hoteles: más de 109.000 empleos se esfuman

Imagen de archivo de hoteles en Cartagena. Cotelco advirtió que la ocupación hotelera en Colombia continúa a la baja - crédito Colprensa

En hoteles grandes y pequeños, en ciudades turísticas y en municipios intermedios, el ajuste ya se siente en el día a día: menos turnos, cargos que no se vuelven a cubrir y plantillas reducidas al mínimo. Ese es, según el gremio hotelero, uno de los efectos más visibles que dejó la reforma laboral tras más de ocho meses de aplicación.

De acuerdo con Cotelco, el sector de alojamiento y servicios de comida ha perdido más de 109.000 empleos como resultado combinado de la reforma laboral y del incremento del salario mínimo decretado para 2026. La advertencia llegó acompañada de cifras que, aseguran, muestran una contracción sostenida del empleo formal en una de las actividades más intensivas en mano de obra del país.

El balance general es contundente. En el último año, la población ocupada del sector pasó de 1.755.000 personas a 1.646.000, lo que representa una caída del 6,2%. Para el gremio, esta reducción no es marginal ni coyuntural, sino una señal de alerta sobre la capacidad de las empresas para sostener su planta de personal en un contexto de mayores costos.

El impacto es aún más evidente cuando se revisa el segmento de alojamiento turístico. Allí, Cotelco calculó que cerca de 11.000 empleos directos ya se perdieron o están en riesgo de desaparecer. “Cifra que genera especial preocupación considerando el carácter intensivo en mano de obra que tiene esta actividad económica y su impacto en el empleo regional”, advirtió el gremio en su análisis.

En términos prácticos, la situación se traduce en menos trabajadores por hotel. Entre enero de 2025 y enero de 2026, la reducción promedio fue de casi dos empleados por establecimiento, una decisión que, según los empresarios, fue tomada para evitar cierres o mayores dificultades financieras.

La caída del empleo no se concentra en un solo tipo de hotel. El estudio del gremio mostró que la disminución es generalizada, aunque golpea con más fuerza a los alojamientos más pequeños. Entre enero de 2025 y enero de 2026, los establecimientos de entre 0 y 50 habitaciones registraron una reducción del 15,1% en el empleo directo, la más alta de todos los rangos analizados.

En los hoteles de 51 a 100 habitaciones, la variación fue de -1,3%, mientras que en aquellos con entre 101 y 150 habitaciones la reducción alcanzó el -3,15%. Para los establecimientos de 151 a 200 habitaciones, la caída fue de -1,63%, y en los alojamientos con más de 200 habitaciones, del -6,86%. Aunque en términos porcentuales los grandes hoteles parecen resistir mejor, el número absoluto de empleos afectados sigue siendo significativo.

A este panorama se suma el aumento de los costos laborales. Según el sondeo realizado por el gremio, los establecimientos reportaron un incremento promedio del 19% en el valor total de la nómina frente a enero de 2025, impulsado tanto por el alza del salario mínimo como por los cambios introducidos por la reforma laboral.

El impacto varía según el tamaño del alojamiento. En hoteles de entre 0 y 50 habitaciones, el aumento promedio de la nómina fue del 20,7%, mientras que en los establecimientos de entre 100 y 150 habitaciones el incremento alcanzó el 19,1%. Para muchos empresarios, estos porcentajes resultan difíciles de absorber en un contexto de ingresos que no crecen al mismo ritmo.

Desde Cotelco insistieron en que el problema no es únicamente el aumento de los costos, sino el momento en que se produce. El gremio advirtió que el sector enfrenta “mayores costos laborales en un escenario de ingresos debilitados, lo que restringe la capacidad de generación y mantenimiento de empleo formal”.

La preocupación, señalaron, va más allá de las cifras actuales. Si no se revisan los efectos de la reforma y del aumento del salario mínimo sobre actividades intensivas en empleo, el riesgo es que la contracción continúe y se profundice, especialmente en regiones donde el turismo es uno de los principales motores económicos. Para el gremio, el debate ya no es teórico, los ajustes comenzaron y el impacto en el empleo es una realidad que, aseguran, apenas empieza a sentirse.