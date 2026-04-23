‘Influencer’ presentó una “solución” para deshacerse de los hipopótamos y las basuras de Bogotá: “El Hiporecicla-inador”

La propuesta del influencer Manuel Arévalo, quien sugirió usar hipopótamos para resolver el problema de las basuras en Bogotá, ha provocado reacciones entre los ciudadanos y en redes sociales, en medio del debate nacional por la gestión de estos animales y la crisis ambiental en la capital - crédito negrohastapordentro / Instagram

La reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar hipopótamos ha generado debate público, mientras el problema de las basuras en Bogotá sigue provocando reacción en redes sociales.

Ante esta situación, el influencer Manuel Arévalo, conocido como negrohastapordentro, presentó una propuesta singular inspirada en el personaje del malvado doctor Doofenshmirtz de la serie animada Phineas y Ferb.

En un video publicado, Arévalo expresó: “¿Pero y el algoritmo? Cansado del tema de los hipopótamos y qué vamos a hacer con esos pirobos. Le presento la solución: el nuevo hiporecicla-inador”. Argumentó que, “basado en el único conocimiento de hipopótamos que tengo, que es este jueguito de mesa, sé que los hipopótamos comen de todo”.

La idea consiste en un hipopótamo “jalando una carreta de reciclaje”, con el objetivo de mejorar la disposición de residuos. Arévalo detalló: “los recicladores vienen y deben hacer la separación de lo no aprovechable y lo aprovechable. Se llevan únicamente el 18% de esa materia en sus carretas, abriendo todas las bolsas y dejando el 82% del resto en el piso regado”.

Influencer presenta el hiporecicla-inador como solución a dos grandes problemas de Colombia - crédito negrohastapordentro / Instagram

El influencer propuso: “A la carreta se va todo lo reciclable... nuestro hipopótamo, que se va a comer todo el residuo que queda en el suelo”, y remató: “alcaldía, el hiporecicla-inador es lo que Bogotá necesita. ¿Qué están esperando?”

El debate sobre la presencia de hipopótamos invasores en Colombia ha generado reacciones inesperadas en distintos ámbitos. A la controversia ambiental se sumó una propuesta insólita para la seguridad de Bogotá, al sugerir que la policía patrulle montada en estos mamíferos. “Este es el animal más peligroso del mundo. ¿Usted ha visto esa vaina corriendo? Quitemos tantos policías en bici que no hacen una mierda y mejor montemos policías en hipopótamo, un CAI móvil de hipopótamo”, expresó un ciudadano, desatando una ola de comentarios en redes sociales.

Las respuestas digitales no tardaron en multiplicarse, combinando ironía y desconcierto. Algunos usuarios señalaron: “El área Limitro...el área de Bosa”, mientras otros ironizaban sobre la gestión pública: “Etiquetamos a Galán, a ver si despierta y deja de soñar con metros”.

Estos animales se han convertido en el centro de la discusión pública debido a el plan de eliminación del Gobierno Nacional - crédito la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE)/Handout via REUTERS

Hubo quienes celebraron el ingenio de la ocurrencia: “Genio... Ya está listo pa’ que se lance al Concejo”, y quienes dudaron de su viabilidad: “Uy mano, si están poniendo problema por mandarlos a dormir imagínese con esclavizarlos”.

En paralelo, la expansión sin control de estos animales ha obligado a las autoridades ambientales a adoptar decisiones drásticas. El 13 de abril, Irene Vélez, ministra de Ambiente, comunicó que se incluyó la eliminación de cerca de 80 hipopótamos en el plan oficial, ante la imposibilidad de encontrar soluciones internacionales viables y la tendencia creciente de la población.

La funcionaria advirtió que la presencia de hipopótamos significa “un riesgo para nuestras especies nativas, como el manatí y la tortuga”, además de deteriorar la calidad del agua y afectar directamente a las comunidades humanas colindantes. Según proyecciones científicas citadas por Vélez, sin intervención, “a 2030 podríamos tener 500 hipopótamos”, lo que agravaría los daños ambientales en el Magdalena Medio, según declaró en la emisora Blu Radio.

Bogotá presenta una crisis en el manejo y recolección de basuras debido al incremento del volumen de esta - crédito @Uaesp / X

Por otro lado, Bogotá enfrenta una crisis en la gestión de basuras. El último informe de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) reveló que la ciudad incrementó en 5,5% la producción de desechos entre 2024 y 2026. Este aumento no solo presiona la operación del relleno Doña Juana, sino que también refuerza las señales de alerta sobre el manejo inadecuado de residuos.

El dato más alarmante es que unas 1.089 toneladas diarias provienen de sitios críticos y vertederos clandestinos, situación que desborda la capacidad del sistema oficial de recolección y refleja hábitos persistentes de mala disposición ciudadana.

Durante 2025, la magnitud del problema quedó expuesta al recolectarse 351.666 toneladas de residuos solo en puntos de arrojo ilegal. Este volumen confirma que una porción significativa de la basura termina en espacios públicos antes de su recogida formal, profundizando los desafíos urbanos de limpieza y salubridad en la capital.