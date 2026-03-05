José Manuel Restrepo se unió a la crítica de “flaca y débil lagartija”: aseguró que no hay “excusa” para la baja en las ganancias de Ecopetrol

José Manuel Restrepo aseguró que Ecopetrol se ha deteriorado durante la administración de Gustavo Petro - crédito Colprensa

La Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) sigue registrando números rojos en cuestión de utilidades; en 2025 experimentó una caída del 39,5% en ese rubro con respecto a 2024, lo que quiere decir que ya lleva tres años documentando una reducción en sus ganancias. Su utilidad neta fue de $9,0 billones.

El presidente de la estatal petrolera, Ricardo Roa, que está siendo investigado por la presunta violación de topes de financiación en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, explicó por qué se obtuvo ese resultado. “Operamos en entornos desafiantes, marcados por la volatilidad del mercado y pudimos reaccionar de manera oportuna ante eventos externos, fuera de nuestro control”, precisó.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó a la situación en la que se encuentra Ecopetrol, adjudicando la caída de sus utilidades a la reducción en el precio del hidrocarburo en el mercado internacional. En consecuencia, instó a la empresa a inmiscuirse en la transición energética, para así mejorar sus números y contribuir a la protección del planeta.

“Toda vez que suba el precio internacional del petróleo subirán las utilidades de Ecopetrol cada vez que baje bajaran las utilidades. Ecopetrol debe diversificar su actividad hacia las energías limpias”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

El exministro de Hacienda y Crédito Público y actual rector de la Universidad EIA José Manuel Restrepo rechazó las explicaciones que dio el primer mandatario sobre la compleja realidad que atraviesa la compañía petrolera. A su juicio, la empresa se ha deteriorado durante la administración de Gustavo Petro, que ya supera los tres años.

“@ECOPETROL_SA Nuestra sólida iguana y joya de la corona, hoy está convertida en una flaca y débil lagartija !!!! @finxard lo demuestra en la gráfica anexa. Es asombroso la capacidad de destrucción en solo tres años y medio!!!”, aseveró el experto.

Según precisó, entre 2022 y 2025, la estatal petrolera experimentó una caída en sus utilidades del -74%, pasando de “35 billones” a “9 billones”. Aunado a ello, informó que la reducción en 2025 fue del -40%.

Y, aunque algunas personas como el presidente aseguren que estas cifras son el resultado de la disminución en el precio internacional del petróleo, a juicio de Restrepo, esto “no es excusa”, por la caída en el valor durante ese periodo fue del -18%, un dato mucho menor al que registró Ecopetrol en sus ganancias.

Además de ello, la producción también ha mostrado pocos avances y los ingresos también han registrado una importante reducción. “Pero no es solo esto !!! En ese mismo periodo la generación de caja cae en -38%, caen los ingresos en más de -25% y la producción poco o nada mejora en 2025″, añadió.

Para el ex jefe de la cartera, el declive de la empresa es consecuencia de una gerencia inadecuada por parte de Ricardo Roa y de decisiones y políticas públicas impulsadas por el Gobierno nacional, como por ejemplo:

El cese de la firma de nuevos contratos para la exploración de gas y petróleo, por cuenta de la política de transición energética de Petro. El impedimento para celebrar contratos de exploración no convencional o de fracking en Colombia o en otros países. La intervención de la administración de Petro en determinaciones que corresponden únicamente a la Junta Directiva de Ecopetrol, afectando el gobierno corporativo. Errores de gestión financiera y operativa. El ser complacientes con el riesgo reputacional de la estatal petrolera.

“Ojo que esta entidad puede llegar a ser clave en el 10% del presupuesto nacional y necesita como solución “menos charlatanería y más gerencia”, añadió José Manuel Restrepo.