Corte Suprema no le dio la razón Cambio Radical: el partido había pedido sancionar a dos de sus congresistas

La Corte Suprema de Justicia ha inadmitido la denuncia penal presentada por el partido Cambio Radical contra la senadora Ana María Castañeda al considerar que se trataba de un conflicto político interno irresoluble por la vía judicial, decisión que blinda a la congresista de sanciones y evidencia los límites entre disciplina partidista y garantías parlamentarias, según informó el medio El Tiempo.

Con este fallo, el alto tribunal determinó que no existen fundamentos jurídicos de peso para procesar la demanda.

Los magistrados subrayaron que los hechos denunciados se inscriben en la dinámica interna de la bancada y no constituyen materia penal, una interpretación que cierra la puerta a eventuales procesos judiciales derivados de disputas partidarias, según el medio citado.

La denuncia partió de presuntas faltas cometidas durante la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional en septiembre del año pasado.

En ese contexto, Cambio Radical sancionó a Castañeda y al senador Temístocles Ortega —considerado cercano al Gobierno— y ambos quedaron inhabilitados para participar de la votación en la que Camargo resultó elegido para integrar la Corte.

Pese a la sanción interna, el partido elevó cargos criminales contra Castañeda por delitos como prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal.

La inadmisión de la denuncia expone disputas y límites del juego interno en Cambio Radical

El dictamen de la Corte Suprema de Justicia recoge que la denuncia no halló sustentos de fondo y que, en palabras de los magistrados, los instrumentos del derecho penal no corresponden para dirimir diferencias conceptuales ni luchas de poder internas dentro de organizaciones políticas, según El Tiempo.

En respuesta, Castañeda afirmó al medio Semana: “El trasfondo de esta batalla legal revela un intento por parte de la dirigencia de Cambio Radical de socavar y entorpecer mi labor, que ha sido principalmente en defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la Corte fue clara al señalar que las herramientas del derecho penal no están hechas para dirimir los conflictos de poder o las diferencias conceptuales que surjan dentro de las organizaciones políticas”.

La tensión en la colectividad se había acentuado meses atrás, cuando la senadora y Ortega fueron señalados de apoyar una consulta popular impulsada por el Gobierno, situación que motivó su sanción interna y la inhabilitación para participar en la votación decisiva referida a Camargo.

Para la vicepresidenta del Senado, las acusaciones del partido equivalieron a una “persecución” que afectó la garantía de “inviolabilidad parlamentaria”, principio constitucional que protege la libre opinión y el voto de los congresistas.

El trasfondo de la controversia: elección de Carlos Camargo y pugna de mayorías

La disputa emergió en el contexto de la elección de Carlos Camargo, quien suma una trayectoria con hitos como su paso por el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y, desde su reciente elección, la Corte Constitucional.

El proceso estuvo marcado por divisiones de bancada y la imposición de sanciones internas a senadores considerados díscolos.

La estrategia de Cambio Radical incluyó el respaldo en conceptos del Consejo Nacional Electoral (CNE). El partido citó una decisión de este organismo que dejaba sin efecto una providencia de la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien había rechazado la recusación planteada por Germán Córdoba, director de Cambio Radical, argumentando vínculos con el petrismo.

De este modo, la inadmisión de la denuncia contra Ana María Castañeda por parte de la Corte Suprema de Justicia ajusta el alcance del control penal sobre la disciplina interna de los partidos y reafirma la vigencia de la autonomía parlamentaria frente a disputas políticas domésticas.

La decisión del alto tribunal se convierte en un referente sobre cómo deben manejarse las controversias internas de los partidos y delimita claramente la frontera entre responsabilidad política y responsabilidad penal.

La Corte deja en evidencia que los conflictos de poder, sanciones internas y diferencias ideológicas dentro de las bancadas deben resolverse por mecanismos partidistas y no por la vía judicial.