Presidente de Fenalco salió en defensa de la Registraduría tras ataques de Petro e hizo claro llamado a un “voto responsable”

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, cuestionó a través de un video las duras críticas del presidente Gustavo Petro hacia la Registraduría Nacional a cinco días de las elecciones legislativas y consultas en Colombia. El dirigente gremial, abiertamente opositor al Ejecutivo, reiteró que el mismo sistema electoral que ahora recibe cuestionamientos fue el que permitió a Petro alcanzar cargos como representante, senador, alcalde de Bogotá y la propia Presidencia.

En un mensaje difundido de cara a los comicios del 8 de marzo, Cabal deploró el intento de deslegitimar el proceso electoral colombiano e hizo un llamado a un “voto responsable” en la jornada. “No puede ser que el presidente ahora quiera estigmatizar a la Registraduría cuando él fue elegido con este mismo sistema y este mismo proceso”, afirmó Cabal, en relación con el proceso que, en el exterior, ya inició, pero que aún aguarda por su jornada cumbre.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, es un declarado opositor de la administración de Gustavo Petro, por considerarla lesiva para la economía nacional - crédito EFE - Colprensa

A su vez, el presidente de Fenalco insistió en la relevancia del compromiso cívico. “Como todos los colombianos sabemos, el voto es un derecho y es un deber, es un compromiso con nuestra democracia. Si Colombia quiere seguir manteniendo una democracia, necesitamos una participación ciudadana amplia para que con el voto y las preferencias de cada uno podamos respaldar la democracia y la institucionalidad de nuestro país”, dijo el dirigente gremial.

En la misma intervención, Cabal estableció criterios sobre a quién elegir. “Nuestro voto debe ser un voto responsable. Por supuesto, aquí no estamos para decir nombres ni partidos, pero sí para indicar la necesidad de reconocer aquellos candidatos que hoy aspiran a repetir en esta legislatura, tanto en la Cámara como en el Senado, de los que hicieron la tarea… defender la democracia, el compromiso de la institucionalidad, la separación de poderes", agregó el directivo.

El 8 de marzo están citados para acudir a las mesas de votación más de 39 millones de ciudadanos, de acuerdo con reporte de la Registraduría - crédito Sergio Acero/Colprensa

Cabal pide no sembrar dudas sobre la Registraduría y defiende la legitimidad electoral

El dirigente también instó a la ciudadanía y al empresariado a rodear a las instituciones democráticas, frente a las acusaciones recientes de falta de transparencia en el proceso. “Este es un llamado a rodear a nuestras instituciones democráticas, especialmente a la Registraduría Nacional, igualmente al Consejo Nacional Electoral, a todas las autoridades y organismos de control que están promoviendo, precisamente para que Colombia vote en paz”, afirmó.

En ese sentido, el presidente de Fenalco, que se ha opuesto a las determinaciones del jefe de Estado, y que no hizo parte de la mesa de concertación adelantada en diciembre, reiteró que no se puede permitir que “caiga un manto de dudas sobre una organización que siempre ha trabajado con pulcritud”. Con ello, aprovechó para hacer un claro llamado a los ciudadanos, a que acudan a las urnas y expresen su voluntad de manera libre, sin ningún tipo de presiones.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, invitó a los colombianos a ejercer su voto con responsabilidad, en la contienda del 8 de marzo - crédito Colprensa

“Colombianos, vamos con toda a respaldar y a respetar los resultados de estas elecciones”, concluyó Cabal, que enfatizó la importancia de aceptar la decisión popular y fortalecer la confianza en las entidades que rigen el proceso democrático: que tendrá su primera prueba el 8 de marzo, pero que posteriormente -y, según los cálculos- tendría dos citas más: la primera vuelta, el 31 de mayo, y la segunda, que estaría pactada para efectuarse el 21 de junio.

El llamado de Fenalco se conoció luego de que el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección, y el Ministerio del Interior, anunciaran medidas adicionales para resguardar el normal desarrollo de la jornada electoral. Por su parte, el procurador General Gregorio Eljach hizo un urgente llamado a que se respete la voluntad popular e invitó al jefe de Estado a respetar la transparencia de los comicios, en un espaldarazo a la Registraduría.