Elecciones presidenciales Colombia 2026 | Creadora de contenido aconsejó a quienes aún no saben por quién votar: “Mucha desinformación”

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se desarrollará el domingo 31 de mayo de 2026 - créditos archivo Colprensa / Mariano Vimos | @politica.apoliticos/IG

A solo seis días de la primera vuelta presidencial en Colombia, la incertidumbre y el debate electoral aumentan.

Por este motivo, la activista política Gabriela Alonso Jaramillo, creadora de la cuenta Política para apolíticos, compartió el lunes 25 de mayo de 2026 un mensaje directo a los ciudadanos que aún están indecisos sobre su voto.

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Desde su cuenta de Instagram, Alonso ofreció una serie de consejos y reflexiones para ayudar a quienes todavía no saben por quién votar, e invitó a ejercer un voto informado, consciente y responsable.

“No decidas desde el miedo ni desde el odio”

Alonso inicia su mensaje reconociendo que la indecisión electoral es legítima y común, y en especial en un contexto de alta polarización política, como el que se ha venido denunciando por parte de los mismos internautas.

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“No pasa nada si todavía no sabes por quién votar. Es normal sentirse perdido cuando la información es contradictoria y muchos buscan manipularte desde emociones intensas”, afirmó la joven colombiana.

Gabriela Alonso Jaramillo compartió algunas recomendaciones para que el ejercicio democrático no se convierta en todo un dolor de cabeza - crédito @politica.apoliticos/IG

La activista recalcó la importancia de no tomar la decisión desde el miedo ni desde el odio: “Si te dicen que votes por alguien porque si no, el país se acaba, sospecha. Si te dicen que tienes que votar contra el otro porque lo odias, cuestiona”, recordó la influencer.

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En cambio, Alonso recomienda hacerse preguntas genuinas sobre las propuestas, trayectorias y valores de los candidatos, dejando de lado la presión social y la manipulación mediática.

Investigar más allá de los titulares

Uno de los ejes del consejo de Gabriela Alonso es la necesidad de buscar información de calidad y no quedarse solo con los titulares o los memes en redes sociales.

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“No te conformes con lo que ves en un reel de 30 segundos. Tómate el tiempo de leer un poco más, buscar entrevistas largas, comparar programas de gobierno. Los titulares engañan y los memes exageran”, sugiere Alonso.

Para quienes tienen poco tiempo o se sienten abrumados por la cantidad de datos, recomienda apoyarse en resúmenes confiables, guías ciudadanas y perfiles comparativos. “Hoy existen muchas cuentas y plataformas que explican de manera sencilla quién es quién, qué propone cada uno y qué implicaciones reales tienen sus propuestas”, aseveró la creadora de contenido.

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Alonso Jaramillo compartió el video el domingo 25 de mayo de 2026 - crédito @politica.apoliticos/IG

Buscar coherencia y trayectoria

Alonso puntualizó que un criterio útil para decidir el voto es observar la coherencia entre lo que los candidatos dicen y lo que han hecho antes.

“No te fijes solo en lo bonito que suena el discurso. Mira qué han hecho en la práctica, cómo han manejado cargos anteriores, si han cumplido lo que prometieron y si tienen experiencia relevante”, apuntó la joven.

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Para la creadora de Política para apolíticos, más allá de las promesas de campaña, la trayectoria y el comportamiento público de los aspirantes son indicadores sólidos sobre su verdadera capacidad de gobernar y su compromiso con el país.

No vote en blanco por desinformación, pero tampoco por obligación

Sobre el voto en blanco, Alonso es clara: “El voto en blanco es legítimo si de verdad sientes que nadie te representa, pero no lo uses como excusa si simplemente no has investigado lo suficiente. Votar en blanco por pereza o desinformación es resignar tu voz”.

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A la vez, ella advierte que nadie debería votar por presión familiar, de amigos o del entorno, y dijo: “Votar es un acto personal. No le debes el voto a nadie, ni a tu jefe, ni a tu familia, ni a tu grupo de WhatsApp. Es tuyo y de nadie más”.

La creadora de contenido pidió no quedarse solo con los reels en Instagram y pidió investigar más fuentes y medios de comunicación - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

Pensar en el largo plazo, no solo en la coyuntura

En la parte final de su mensaje, Alonso invitó a los indecisos a pensar más allá del momento inmediato y analizar los efectos de su decisión en el futuro del país.

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“Pregunta: ¿qué país quiero ayudar a construir? ¿Qué valores quiero que representen a Colombia en los próximos años?” dejó la joven como preguntas a modo de reflexión entre los internautas.

Ella recomienda desconfiar de las soluciones mágicas y buscar propuestas realistas y viables: “No todo es blanco o negro, ni todo se resuelve en cuatro años. Elige a quien tenga un proyecto de país, no solo un eslogan pegajoso”, detalló.

Consulta fuentes diversas y contrasta opiniones: no dejarse manipular de las encuestas

Alonso también aconseja exponerse a opiniones distintas y salir de la “burbuja” de las redes sociales.

“Si solo sigues cuentas que piensan igual que tú, probablemente te pierdas matices importantes. Lee a quienes piensan diferente, escucha debates, pregunta a personas de otras regiones o sectores sociales”, aconsejó la creadora de contenido.

En caso de segunda vuelta, la jornada electoral se desarrollará el domingo 21 de junio de 2026 - crédito @moeuecolombia26/X

Sobre la influencia de las encuestas, Alonso precisó: “Las encuestas son una foto, no una bola de cristal. No votes por el que va ganando solo por montarte en la ola, ni dejes de votar por alguien porque ‘no tiene opción’. Cada voto cuenta y la historia electoral de Colombia está llena de sorpresas”.

Alonso Jaramillo concluyó su mensaje recordando que votar es tanto un derecho como una responsabilidad.

“El futuro de Colombia se decide con la suma de millones de decisiones individuales. Que la tuya sea consciente, informada y libre. No importa si te decides hoy, mañana o el mismo día de las elecciones. Lo importante es que tu voto cuente y cuente bien”, finalizó.