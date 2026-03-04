Colombia

Petro lanzó sablazo a gobernantes que promueven “la muerte” como política de seguridad: “Seguramente les regalaron el título”

El presidente aseguró en un evento en Popayán que la educación es la herramienta clave para contribuir a la construcción de paz

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que quienes promueven políticas de seguridad sobre la premisa de la "muerte" son ignorantes - crédito Joel González/Presidencia

Durante la promulgación presidencial de la ley 2568, que asigna presupuesto a la educación superior pública, llevada a cabo el 3 de marzo de 2026 en Popayán, Cauca, el presidente Gustavo Petro hizo una crítica a los políticos que han promovido la “muerte” como política de seguridad. Según el presidente Gustavo Petro, este tipo de estrategias no contribuyen a la construcción de paz; para el primer mandatario, la solución está en la educación pública.

La educación pública es la que puede construir la paz de Colombia de manera definitiva, porque una persona que sepa, que lea, no es capaz de matar a otra persona”, aseveró el jefe de Estado.

Desde su perspectiva, los gobernantes que han impulsado la guerra y políticas de seguridad “sembradas en la muerte” a través de megáfonos, medios de comunicación y redes sociales, carecen de conocimiento y, presuntamente, lograron adquirir sus diplomas de formación universitaria de manera irregular.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que las personas que promueven políticas de seguridad sobre la muerte se formaron en universidades, pero lograron su titulación de manera irregular - crédito Colprensa

“[Los gobernantes] que cuentan los muertos como éxito, esos señores y señoras que pregonan la muerte como política, la muerte como seguridad, es que no han leído, es que no saben, es que son ignorantes, es que pasaron por una universidad y muy seguramente les regalaron el título”, señaló el primer mandatario en el evento.

En sus declaraciones se refirió, sobre todo, al conflicto que hay en Oriente Medio, en el cual están inmersos Estados Unidos, Israel e Irán. Los dos primeros perpetraron ataques en territorio iraní, buscando debilitar el régimen, y este respondió con bombardeos. La guerra, según indicó el jefe de Estado, pone en riesgo a la población a nivel global, que se expone a un conflicto de carácter nuclear.

“Ciudades mágicas sí las vemos en fotos, pero hoy bombardeadas como bombardearon a Gaza, encontraríamos que no es solo allá, sino que toda la humanidad está a punto de caer en un abismo que es la guerra nuclear, de la cual nadie, ni aquí mismo, nos escapamos”, dijo.

El presidente Petro aseguró que
El presidente Petro aseguró que la guerra en Medio Oriente constituye un riesgo nuclear para el mundo - crédito Agencia de Noticias de Asia Occidental/REUTERS

Educación superior: datos de cobertura y cupos del Gobierno

En ese sentido, Gustavo Petro presentó cifras oficiales para exponer los resultados de su Gobierno en materia de Educación, que, a su juicio, es la herramienta que se necesita para impedir escenarios de violencia y guerra. De acuerdo con los datos que reseñó, desde que comenzó su administración en agosto de 2022 hasta la actualidad, se han creado nuevos cupos que han permitido que 347.710 estudiantes se estén formando en las universidades.

Aunado a ello, indicó que la tasa de cobertura de educación superior pasó de 54,9% en 2022 a un 60% en 2025. Y, aunque reconoció que “es poco” –puesto que sigue lejos del promedio del 75% de cobertura de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde)–, celebró el hecho de que, según las cifras, cada vez más jóvenes en Colombia están estudiando para ser profesionales.

Si no hubiéramos hechos las inversiones que esto necesita, no estarían estudiando en el día de hoy, no estarían accediendo a la educación superior”, precisó.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que la tasa de cobertura de educación superior pasó de 54,9% en 2022 a un 60% en 2025 - crédito John Paz/Colprensa

El presidente aseguró que con esos avances, la siguiente administración podría mejorar todavía más el panorama, incrementando la tasa de cobertura al 70%. Afirmó que, aunque en agosto de 2026 termina su periodo de gestión como jefe de Estado, los recursos para la educación superior pública permanecen para la vigencia de 2026.

Además, recordó que el presupuesto de 2027 se empieza a hacer en su Gobierno, por lo que instó al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, a garantizar que la apertura de sedes universitarias se mantenga y que cada vez hay más jóvenes estudiando.

Este semestre usted no debe casi que ni dormir, abriendo las sedes, mirando que los contratistas cumplan, logrando que de 347.000 al final de nuestro Gobierno sean 400.000 y que en el otro semestre (...) más de medio millón”, indicó.

