Ecopetrol respondió al Fondo Soberano de Noruega tras ser excluida de sus inversiones por supuestas violaciones de derechos humanos

Ecopetrol explicó que han creado espacios de diálogo y participación con las comunidades indígenas - crédito Luisa González/REUTERS

Tras la decisión del Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega de excluir a Ecopetrol de sus inversiones y retirar su participación accionaria en la empresa por supuestas violaciones a los derechos humanos, la compañía petrolera emitió una declaración.

Ecopetrol señaló que está comprometida con el respeto y la promoción de derechos humanos, recordando su política, creada desde 2009 y que tuvo su última actualización en 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Se encuentra alineada con estándares nacionales e internacionales y se fundamenta en el principio de debida diligencia, orientado a prevenir posibles afectaciones y a gestionar de manera responsable los impactos de sus operaciones, de conformidad con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos”, expresó.

Ecopetrol señaló que está comprometida con el respeto y la promoción de derechos humanos - crédito Ecopetrol

Por tal motivo, precisaron que siguen exigiendo a sus trabajadores, contratistas y proveedores la adopción de los “más altos estándares” en esta materia, “con el fin de garantizar operaciones responsables y respetuosas en los territorios”.

Ecopetrol indicó que han llevado a cabo acciones encaminadas a respetar a las comunidades indígenas U´wa y Awá, como sujetos de especial protección.

La empresa petrolera explicó que han creado espacios de diálogo y participación con las comunidades indígenas, con el propósito de realizar acciones y buscar medidas que permitan “la gestión de riesgos y potenciales impactos en las regiones donde tiene presencia operativa”.

FOTO DE ARCHIVO. Un tanque de almacenamiento en la plataforma petrolera Castilla de Ecopetrol, en Castilla La Nueva, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

“En el marco de la debida diligencia ha dado cumplimiento a las obligaciones que se han derivado de las decisiones judiciales, bajo el pilar del respeto y promoción de los derechos humanos, el diálogo social y participación ciudadana, como principios orientadores, en el relacionamiento con las comunidades”, señaló Ecopetrol..

Ecopetrol señaló que Cenit, su filial de transporte de hidrocarburos, profundizó un tramo del Oleoducto Trasandino que afectaba el acceso a la Casa de la Sabiduría Marcos Pai, en coordinación con la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).

La compañía insitió que avanza en la implementación de medidas para la protección de las comunidades U’wa y Awá, con acciones enfocadas en la garantía de sus derechos económicos, territoriales, culturales y ambientales.

Según Ecopetrol, entre 2024 y 2025 destinó más de $11.800 millones en inversiones socioambientales, tanto voluntarias como obligatorias, y en proyectos de Obras por Impuestos en los departamentos de Putumayo y Nariño.

Ecopetrol también informó que en 2025 desarrolló el proyecto Mecanismos de Acción y Participación Ciudadana (Maps), con el objetivo de fortalecer el diálogo, la confianza y la corresponsabilidad con las comunidades en sus zonas de influencia.

Según Ecopetrol, entre 2024 y 2025 destinó más de $11.800 millones en inversiones socioambientales - crédito Ecopetrol

“El Grupo Ecopetrol expresa su máximo respeto por las evaluaciones realizadas por socios e inversionistas nacionales e internacionales”, afirmó la compañía petrolera.

Y agregó: “La empresa propiciará un ciclo de reuniones técnicas con el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega para presentar los avances y asegurar que nuestras prácticas se alinean con las expectativas de los fondos de inversión más rigurosos del mundo”.

Ecopetrol puntualizó que seguirá trabajando de manera coordinada y articulada para dar cumplimiento al fallo de la Corte IDH. Asimismo, realiza un diálogo directo con las autoridades Asouwa para garantizar sus derechos fundamentales.

“También apoya los espacios de diálogo y concertación con el gobierno nacional a través de la financiación de la Mesa de Diálogo con la Nación U’wa y espera finalizar la construcción del centro de pensamiento del pueblo U’wa”, indicó.

La compañía resaltó que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Constitucional de Colombia han “reconocido” que las afectaciones mencionadas por el Consejo de Ética del Fondo Soberano de Noruega se derivan de hechos atribuibles a terceros, en el contexto del conflicto armado, y no, según Ecopetrol, de actuaciones propias de la compañía.

“Ecopetrol reitera su compromiso con el cumplimiento de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y continuará trabajando para ser un referente de transición energética justa en la región”, aseveró.