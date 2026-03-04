Adolescente de 12 años recibió “llamada millonaria” en Bogotá: así fue engañado para que entregara los objetos de valor de su casa

Un niño de 12 años en Bogotá fue víctima de una 'llamada millonaria', un tipo de fraude que involucra suplantación bancaria - crédito Ilustrativa Infobae

Una familia en Bogotá se convirtió en la nueva víctima de una red delincuencial dedicada a “captar” a través de la modalidad “llamada millonaria”.

La víctima en este caso fue un adolescente de 12 años, que fue proporcionando información familiar a los criminales a medida que lo persuadían.

Esta modalidad de fraude consiste en que los delincuentes se hacen pasar por empleados de entidades bancarias para obtener información privada y estafar a sus víctimas.

En este caso, los ladrones usaron el nombre del BBVA y contactaron al menor en repetidas ocasiones para obtener los datos de sus padres.

Según relató el papá del niño a Noticias Caracol, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los adultos en casa para insistir con las llamadas y extraer información. El menor, al ser consultado por un responsable, informó que sus padres llegarían en la tarde, lo que permitió a los estafadores continuar con su plan.

Horas más tarde, los delincuentes dijeron al niño que sus padres estaban detenidos y que, para ayudarlos, debía reunir los objetos más valiosos de la vivienda.

En una de las llamadas, los criminales fingieron la voz del padre y conversaron entre ellos en altavoz para persuadir al menor: “Su papá está hablando acá, lo estamos llamando” y “¿le decimos al niño que entregue todo?”. Finalmente, el niño entregó una maleta con objetos de valor a una mujer que acudió a la vivienda.

El padre de la víctima describió las secuelas emocionales tras el engaño. Señaló que el niño fue llevado al psicólogo del colegio, ya que presentaba signos de confusión y afectación emocional. “Nos tocó llevar el niño al psicólogo del colegio, parecía ido. De hecho, no habíamos analizado, en medio del susto, pero parece que el niño estuviera drogado. Al otro día nos tocó ir al colegio, hablar con los profesores y ha sido muy duro para nosotros porque es un niño de 12 años”, afirmó el padre.

Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron el momento del robo. La familia presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y espera que las autoridades logren identificar y capturar a los responsables de este tipo de estafas, que afectan incluso a menores de edad.

Adulto mayor en Bogotá fue víctima de estafa tras falsa llamada sobre devolución del IVA

La vida cotidiana de Manuel González, un adulto mayor de 82 años residente en Bogotá, fue interrumpida de manera negativa tras recibir una llamada en la que le anunciaron que era beneficiario de un bono por reintegro del IVA de $380.000.

Lo que parecía ser un respaldo económico terminó convirtiéndose en el inicio de una estafa que afectó su bienestar y el de su familia.

Según detalló su hija, Maritza González, el hombre fue citado a un edificio en el occidente de la ciudad, un lugar presentado como sede para reclamar el supuesto beneficio.

Tras acudir confiado a la dirección proporcionada, entregó datos personales que los estafadores usaron para solicitar productos financieros a su nombre sin su consentimiento.

La situación se volvió evidente dos meses después, cuando Manuel González empezó a recibir cobros por un crédito que desconocía. “Como a los dos meses empezaron a cobrar, fue cuando yo me di cuenta y dije, pero ¿por qué? Si yo no he solicitado ningún préstamo ni nada de eso, entonces ya me enteré que sí que tenía un préstamo en el Banco de Bogotá”, relató el adulto mayor, en declaraciones recogidas por Noticias RCN.

Además, descubrió que figuraba con una cuenta de ahorros y un crédito millonario sin haberlos solicitado.

La familia presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó aclaraciones al Banco de Bogotá y promovió una acción de tutela, pero, según informaron, el proceso fue archivado sin una respuesta definitiva a la fecha.

Mientras tanto, el adulto mayor sigue recibiendo llamadas diarias relacionadas con el crédito asignado en su nombre, situación que ha impactado su salud física y emocional. El propio González dijo que la estafa le ha provocado afectaciones psicológicas, manteniéndolo en un estado de preocupación constante.