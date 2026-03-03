Colombia

¿Qué documentos se aceptan para votar en las elecciones del 8 de marzo del 2026?: Registraduría aclaró requisitos y proceso para los comicios

Los ciudadanos encontrarán diversas tarjetas electorales según la corporación y circunscripción elegidas, y recibirán orientación en los puntos de votación para asegurar la validez de su sufragio siguiendo el procedimiento establecido

Guardar
Las elecciones al Congreso en
Las elecciones al Congreso en Colombia se realizarán el 8 de marzo con participación de millones de ciudadanos en todo el país - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Registraduría Nacional

El domingo 8 de marzo, millones de colombianos están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

El proceso, bajo la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, exige a los votantes cumplir con requisitos estrictos de identificación y seguir un procedimiento detallado durante la jornada electoral.

¿Se puede votar con un documento digital en las elecciones del Congreso?

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se permitirá el ingreso a los puestos de votación a quienes presenten el documento de identidad original y en formato físico o digital (en el caso de la cédula digital). La medida excluye imágenes, fotocopias.

La Registraduría Nacional del Estado
La Registraduría Nacional del Estado Civil exige la presentación de la cédula original, física o digital, para poder votar - crédito Registraduría Nacional

En Colombia se puede votar tanto con la cédula amarilla, que es un poco más vieja, como con la cédula digital en sus dos versiones: el documento físico de la cédula digital o la cédula descargada en su celular a través de la aplicación de la registraduría. Cualquiera de esos mecanismos son válidos para votar el día de las elecciones”, precisó el registrador Nacional, Hernán Penagos.

El uso del documento original responde a la necesidad de autenticar la identidad del votante y prevenir fraudes en una elección legislativa que definirá la composición del Senado y la Cámara de Representantes. Además, la entidad precisó que no son válidos los siguientes documentos para participar en los comicios: Libreta militar, contraseña (comprobante de trámite), pase de conducción o carnet (ya sea institucional o laboral).

Las mesas de votación recibirán a los ciudadanos desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. A las 4:00 p. m. en punto se cierran las mesas, y ninguna persona que no haya ingresado antes podrá ejercer su derecho al voto, incluso si se encuentra haciendo fila. La recomendación de las autoridades es llegar con suficiente antelación y asegurarse de portar el documento físico obligatorio.

La Registraduría Nacional permitirá el
La Registraduría Nacional permitirá el uso de ambos formatos del documento de identidad, incluyendo la versión digital en el celular, siempre y cuando se trate del documento original y no de réplicas o fotocopias - crédito Registraduría

Consejos para el día de las elecciones

Al acercarse a la mesa, el votante deberá solicitar la tarjeta electoral de acuerdo con la circunscripción de su preferencia. En el caso del Senado, podrá elegir entre la tarjeta nacional (azul), indígena (rosada) o Citrep (morado), esta última reservada para los inscritos en los municipios de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Para la Cámara de Representantes, existen tarjetas territorial nacional e internacional (café), especial de comunidades indígenas (verde), de comunidades afrodescendientes (gris) y la Citrep (morado) para quienes corresponda.

Solo es posible recibir una tarjeta por cada corporación, salvo en los municipios donde aplica Citrep, donde se entregará esa tarjeta adicional. Al solicitar la tarjeta, el ciudadano debe indicar al jurado la circunscripción por la que desea votar.

Al recibir la tarjeta, el votante encontrará los nombres y logos de los partidos o agrupaciones políticas, casillas para marcar su voto y una zona específica para quienes deseen votar en blanco. Si la lista es con voto preferente, se puede marcar el logo del partido y el número del candidato favorito, o solo el número en la casilla de ese partido.

Las mesas de votación estarán
Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., horario estricto establecido para ejercer el derecho al voto - crédito Visuales IA

Si es con voto no preferente, basta con marcar el logo o la casilla correspondiente. El voto en blanco se realiza marcando la casilla asignada a esa opción. Cualquier marca clara, como una X, será válida.

En caso de consultas presidenciales, el día de la elección se entregará una tarjeta diferente para elegir entre los precandidatos. El votante debe marcar con claridad el candidato de su preferencia y depositar la tarjeta en la urna correspondiente.

Es esencial no firmar ni realizar anotaciones fuera de las casillas de voto, ya que esto podría anular la papeleta. Tras marcar, el votante debe doblar la tarjeta y depositarla en la urna.

Para los ciudadanos que tengan dudas en el proceso, pueden consultar a los jurados de mesa o revisar la cartilla informativa proporcionada por la Registraduría en cada puesto de votación. Igualmente, pueden ingresar al siguiente enlace: Elecciones Colombia 2026.

Para más información sobre las elecciones del 8 de marzo, las personas podrán hacer uso de las herramientas digitales habilitadas por la entidad como es el caso del chatbot institucional disponible en WhatsApp, o de los videos que se publicarán en la plataforma de TikTok.

Temas Relacionados

Senado y Cámara de RepresentantesVoto en BlancoCédula DigitalElecciones 8 de marzoCongreso de la RepúblicaColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Flavia Dos Santos destruye la ‘dictadura del orgasmo’ y redefine la sexualidad: “No basta tener sexo”

La sexóloga brasileña, durante el pódcast ‘Las menopáusicas’, señaló que lo erótico se mantiene vivo a través de la planificación y la atención mutua en la pareja, aspectos que refuerzan el vínculo de forma más sólida que cualquier acto impulsivo

Flavia Dos Santos destruye la

Superintendencia de Sociedades abrió convocatoria nacional 2026 para auxiliares de la justicia: así puede participar

Un postulante debe reunir pruebas de experiencia, títulos y cumplir condiciones detalladas en la normativa vigente, requisito indispensable para avanzar en las distintas etapas de selección establecidas por la autoridad correspondiente

Superintendencia de Sociedades abrió convocatoria

Secretario de Salud de Bogotá advirtió “riesgo total” de brote de sarampión si no se refuerzan las medidas en Colombia

La autoridad sanitaria enfatizó la urgencia de fortalecer las acciones de contención luego de la confirmación de tres infecciones recientes provenientes del extranjero, dos de ellas identificadas en la capital del país

Secretario de Salud de Bogotá

Clausuran centro estético que operaba sin permisos: inyectaban sin formación profesional

En el lugar se realizaban procedimientos con insumos vencidos y sin personal calificado, lo que representa una amenaza para aquellos que asistían al lugar

Clausuran centro estético que operaba

Paloma Valencia y María José Pizarro se agarraron en redes sociales por duras críticas a Iván Cepeda: “No me haga reír”

El cruce de declaraciones entre las senadoras de derecha e izquierda encendió la polémica y sirvió de termómetro de la carrera hacia las elecciones presidenciales

Paloma Valencia y María José
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Flavia Dos Santos destruye la

Flavia Dos Santos destruye la ‘dictadura del orgasmo’ y redefine la sexualidad: “No basta tener sexo”

Participante de ‘A otro nivel’ es el autor de uno de los éxitos de Jhonny Rivera: también compuso para Giovanny Ayala

La cantante vallenata Natalia Curvelo tuvo fuerte accidente de tránsito: imágenes preocuparon a sus seguidores

Seguidores de ‘La casa de los famosos’ pidieron la salida de Juanda Caribe del ‘reality’: este fue el polémico comentario que le hizo a Alexa Torrex

Esposa de Luis Alfonso respondió las críticas en redes que la señalan de querer controlar al cantante: “Yo soy muy ‘detodito’”

Deportes

Así fue la presentación de

Así fue la presentación de Tomás Ángel con América de Cali: el jugador reveló sus objetivos con el club Escarlata

Calendario de partidos de Atlético Nacional en marzo: Liga BetPlay, Sudamericana y amistoso internacional

Millonarios apuesta por su cantera: el último cupo de la nómina será para un juvenil del club

Juan Carlos Osorio quedó fuera del Club do Remo: revelan los motivos de la destitución del técnico colombiano

Acolfutpro exigió a la Federación Colombiana de Fútbol soluciones ante la crisis del arbitraje