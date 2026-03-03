¿Qué documentos se aceptan para votar en las elecciones del 8 de marzo del 2026?: Registraduría aclaró requisitos y proceso para los comicios

Las elecciones al Congreso en Colombia se realizarán el 8 de marzo con participación de millones de ciudadanos en todo el país - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Registraduría Nacional

El domingo 8 de marzo, millones de colombianos están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República para el periodo 2026-2030.

El proceso, bajo la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, exige a los votantes cumplir con requisitos estrictos de identificación y seguir un procedimiento detallado durante la jornada electoral.

¿Se puede votar con un documento digital en las elecciones del Congreso?

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que se permitirá el ingreso a los puestos de votación a quienes presenten el documento de identidad original y en formato físico o digital (en el caso de la cédula digital). La medida excluye imágenes, fotocopias.

La Registraduría Nacional del Estado Civil exige la presentación de la cédula original, física o digital, para poder votar - crédito Registraduría Nacional

“En Colombia se puede votar tanto con la cédula amarilla, que es un poco más vieja, como con la cédula digital en sus dos versiones: el documento físico de la cédula digital o la cédula descargada en su celular a través de la aplicación de la registraduría. Cualquiera de esos mecanismos son válidos para votar el día de las elecciones”, precisó el registrador Nacional, Hernán Penagos.

El uso del documento original responde a la necesidad de autenticar la identidad del votante y prevenir fraudes en una elección legislativa que definirá la composición del Senado y la Cámara de Representantes. Además, la entidad precisó que no son válidos los siguientes documentos para participar en los comicios: Libreta militar, contraseña (comprobante de trámite), pase de conducción o carnet (ya sea institucional o laboral).

Las mesas de votación recibirán a los ciudadanos desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. A las 4:00 p. m. en punto se cierran las mesas, y ninguna persona que no haya ingresado antes podrá ejercer su derecho al voto, incluso si se encuentra haciendo fila. La recomendación de las autoridades es llegar con suficiente antelación y asegurarse de portar el documento físico obligatorio.

La Registraduría Nacional permitirá el uso de ambos formatos del documento de identidad, incluyendo la versión digital en el celular, siempre y cuando se trate del documento original y no de réplicas o fotocopias - crédito Registraduría

Consejos para el día de las elecciones

Al acercarse a la mesa, el votante deberá solicitar la tarjeta electoral de acuerdo con la circunscripción de su preferencia. En el caso del Senado, podrá elegir entre la tarjeta nacional (azul), indígena (rosada) o Citrep (morado), esta última reservada para los inscritos en los municipios de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Para la Cámara de Representantes, existen tarjetas territorial nacional e internacional (café), especial de comunidades indígenas (verde), de comunidades afrodescendientes (gris) y la Citrep (morado) para quienes corresponda.

Solo es posible recibir una tarjeta por cada corporación, salvo en los municipios donde aplica Citrep, donde se entregará esa tarjeta adicional. Al solicitar la tarjeta, el ciudadano debe indicar al jurado la circunscripción por la que desea votar.

Al recibir la tarjeta, el votante encontrará los nombres y logos de los partidos o agrupaciones políticas, casillas para marcar su voto y una zona específica para quienes deseen votar en blanco. Si la lista es con voto preferente, se puede marcar el logo del partido y el número del candidato favorito, o solo el número en la casilla de ese partido.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., horario estricto establecido para ejercer el derecho al voto - crédito Visuales IA

Si es con voto no preferente, basta con marcar el logo o la casilla correspondiente. El voto en blanco se realiza marcando la casilla asignada a esa opción. Cualquier marca clara, como una X, será válida.

En caso de consultas presidenciales, el día de la elección se entregará una tarjeta diferente para elegir entre los precandidatos. El votante debe marcar con claridad el candidato de su preferencia y depositar la tarjeta en la urna correspondiente.

Es esencial no firmar ni realizar anotaciones fuera de las casillas de voto, ya que esto podría anular la papeleta. Tras marcar, el votante debe doblar la tarjeta y depositarla en la urna.

Para los ciudadanos que tengan dudas en el proceso, pueden consultar a los jurados de mesa o revisar la cartilla informativa proporcionada por la Registraduría en cada puesto de votación. Igualmente, pueden ingresar al siguiente enlace: Elecciones Colombia 2026.

Para más información sobre las elecciones del 8 de marzo, las personas podrán hacer uso de las herramientas digitales habilitadas por la entidad como es el caso del chatbot institucional disponible en WhatsApp, o de los videos que se publicarán en la plataforma de TikTok.