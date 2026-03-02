Vicky Dávila quedó en el ojo del huracán por cantar en la iglesia de Chiquinquirá: “Usa la religión para ganar votos”

El video fue publicado por la candidata y allí se le puede ver cantando como una "ofrenda" de cara a las elecciones - crédito Vicky Dávila / X

La candidata presidencial Vicky Dávila se ha convertido en una de las figuras protagonistas de la contienda electoral rumbo a las elecciones para el cargo más importante del país y no precisamente por sus propuestas, sino que se ha destacado en redes sociales como una de las más criticadas por cada una de sus acciones.

Y es que su campaña política se ha desarrollado en medio de situaciones que se han viralizado, ganando así presencia en las redes sociales y sumando a algunos seguidores a su postulación. Sin embargo, las críticas ante cada uno de sus movimientos y los memes continúan tomándose las plataformas digitales.

Precisamente, en uno de los videos que protagonizó la periodista y que se viralizó durante la jornada del domingo 1 de marzo de 2026 se ve a la candidata interpretando la canción Hoy he vuelto durante una misa católica en la iglesia de Chiquinquirá, este ya cuenta con miles de reproducciones y una ola de críticas.

Los internautas reprocharon la utilización de espacios religiosos con fines políticos. Entre los comentarios más populares figuran: “Inaudito que la politiquería no respeta estos recintos sagrados” y “Nada más vergonzoso que un político en campaña”.

Entre otros comentarios de críticas se encuentran algunos como: “Cuando uno cree que lo ha visto todo pero cada día se supera a sí misma”, “Yo hubiera estado en ese momento en esa iglesia, me le voy con toda al padre por permitir instrumentalizar ese momento tan sagrado por una persona tan oportunista”, “Los candidatos creen que están compitiendo para ganar La Voz en vez de la Presidencia” y “Los templos no son para hacer política”.

La candidata a la Presidencia acompañó la publicación viral con el siguiente texto: “Mi ofrenda hoy a la Virgen de Chiquinquirá, con fe y con amor te digo, madre, que sea lo mejor para Colombia”, por lo que algunos internautas aseguraron que era una “oportunista”. En contraste, hubo otros comentarios de apoyo en los que se asegura que Vicky Dávila será la presidenta elegida en 2026.

Asimismo, en otra publicación escribió: “Visitando a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Un cierre de campaña espiritual y lleno de fe, por un país mejor para todos y que silencie las balas y acabe con tanto dolor. Aquí los colombianos merecen tener futuro”.

¿La candidata más viral del momento?

La exposición pública que sostiene Vicky Dávila ha estado marcada por diversos episodios polémicos. El video de su interpretación musical en la iglesia de Chiquinquirá no es el único, aunque reavivó el debate en plataformas como TikTok, en las que los usuarios discutieron los límites entre la comunicación política y el uso de recintos religiosos.

En algunas de las reacciones se destaca el rechazo por esta acción: “El diablo en el templo de Dios” y “Los políticos en campaña se atreven a tanto”.

Cabe mencionar que entre otros clips virales se destaca su participación en actividades del campo, pues apareció ordeñando una vaca y dijo la frase: “Gracias por esta lechita que te pude sacar, soy buena ordeñando”, que se volvió tendencia rápidamente en las plataformas, desatando decenas de memes que fueron ampliamente compartidos por los internautas.

Así, la candidatura de Dávila se ubica entre las más populares, pues pese a no tener el mayor apoyo, está claro que su presencia digital es muy fuerte de cara a la elección presidencial de 2026.

Las propuestas de Vicky Dávila, más allá de los memes

Durante una intervención ante empresarios en Cartagena en agosto de 2025, Vicky Dávila expuso su propuesta para lanzar un Plan Colombia 2.0 como componente central para enfrentar la crisis de seguridad. Declaró su intención de reactivar mecanismos operativos suspendidos desde la administración de Juan Manuel Santos, entre ellos la fumigación de cultivos ilícitos, así como desplegar batallones en las zonas más críticas del país para restablecer el control territorial.

Dávila caracterizó la situación como extrema, citando que el 70% de los municipios tienen presencia de grupos criminales: “Vamos a pedir un Plan Colombia 2.0 que nos permita salir de la inmunda en la que estamos”, expresó frente al sector empresarial.