Roy Barreras defiende un centro político con experiencia, diálogo y enfoque social: “No improviso”

El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras expuso en entrevista exclusiva con Infobae, su estrategia para las elecciones del 8 de marzo de 2026, orientada a evitar la polarización y construir una “gran unidad nacional”.

Barreras resaltó que, en su opinión, el país enfrenta el riesgo de caer en una confrontación entre extremos y propuso una alternativa de centro con experiencia y capacidad de diálogo. Según el dirigente, los colombianos “tienen en sus manos el poder de cambiar el destino del país” durante la próxima jornada electoral.

En el diálogo, recogido por Infobae Colombia, el aspirante de la consulta del Frente por la Vida abordó los retos centrales de la coyuntura nacional y defendió su propuesta de “cambio responsable”, con especial énfasis en salud, seguridad, empleo y fortalecimiento institucional.

Entre sus prioridades, destacó la necesidad de “unir a Colombia”, advirtiendo que la división política “paraliza la economía y genera conflictividad”. A continuación, las preguntas y respuestas más relevantes de la entrevista:

Infobae Colombia: ¿Qué mensaje dirige a los candidatos y figuras que lo acusan de alejarse de la izquierda?

Roy Barreras: Los colombianos están cansados de la confrontación y el insulto. Reconocí el conflicto armado para reparar a las víctimas porque es parte de mi vida. Soy nieto de un campesino asesinado y mi madre fue desplazada. Entiendo la realidad de muchas familias colombianas. La mitad del país valora el enfoque social de Gustavo Petro; la otra mitad busca estabilidad y orden. Yo sé cómo unir a Colombia y resolver los problemas con propuestas concretas. Mi objetivo es avanzar en la generación de empleo, reactivar la construcción y formalizar sectores productivos como la minería y la agroindustria.

Infobae Colombia: ¿Qué aspectos rescata y cuáles descarta de la administración de Gustavo Petro?

Roy Barreras: Nadie puede negar el compromiso de Petro con la inclusión social y la justicia para sectores históricamente excluidos. Ha tenido la pasión de intentar que el país sea más justo.

Su mayor error ha sido la ingenuidad en la apuesta por la “paz total” y los frecuentes cambios ministeriales. Para negociar la paz y garantizar el sometimiento a la justicia, se necesita un Estado fuerte. Yo apostaría por tecnología en seguridad: drones inteligentes, telemedicina y sistemas modernos para reducir el crimen y mejorar los servicios.

Infobae Colombia: ¿Cuál es su diagnóstico sobre la crisis del sistema de salud y qué propone para solucionarla?

Roy Barreras: No improviso. Soy médico y fui autor de la ley estatutaria que convirtió la salud en un derecho constitucional. Hace nueve años propuse la reforma que el país necesita.

Se requiere auditoría a las IPS, eliminar la integración vertical, otorgar salarios justos al personal y garantizar atención médica en un máximo de cinco días. Si el sistema falla, el usuario debe acudir a su médico de preferencia y el Estado cubrir la factura.

Planeo crear un banco de la salud, porque hoy los recursos se encuentran en bancos privados y el sistema enfrenta demoras inaceptables en los pagos.

IC: ¿Cómo plantea enfrentar la inseguridad, tanto urbana como rural?

RB: Mi propuesta es salud total, que incluye seguridad en las calles y en el territorio. Repotenciaría 140 helicópteros para combatir ejércitos mafiosos que no se sometan a la justicia y emplearía tecnología avanzada. Apoyo los acuerdos binacionales para fortalecer la frontera con Venezuela.

La seguridad debe acompañar la protección social para los más vulnerables y la seguridad jurídica que incentive la inversión. Colombia necesita puentes, trenes, puertos y aeropuertos modernos para competir internacionalmente y reactivar la economía.

iC: ¿Cómo responde a los resultados de las encuestas y a la eventualidad de no ganar el 8 de marzo?

RB: Las encuestas no reflejan la realidad. En una semana puedo aparecer como ganador, perdedor o empatado, lo que demuestra su manipulación. Los ciudadanos decidirán el futuro al votar masivamente por quien pueda unir a Colombia y garantizar estabilidad.

Mi objetivo no es enfrentar a otros candidatos, sino derrotar la consulta uribista, que representa el retorno de una derecha agresiva que echaría atrás los avances sociales. Convoco a progresistas, liberales y sectores independientes a apoyar una propuesta de cambio seguro y responsable.

IC: ¿Qué relación tiene con Iván Cepeda y qué lo diferencia de él?

RB: Iván Cepeda es un defensor auténtico de derechos humanos. Caminamos juntos en la construcción de la paz y en la defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Mi firma está en las leyes de víctimas, la creación de la Agencia Nacional de Tierras y la promoción de la reforma agraria. Propongo avanzar en el crédito al campesino, la construcción de vías terciarias y el aprovechamiento de remesas del exterior para dinamizar la economía.

IC: ¿Cuáles serían sus alianzas en un eventual gobierno?

RB: Mi gabinete será de expertos. Me gustaría tener a Juan Manuel Santos como consejero en temas de seguridad y relaciones internacionales y a Gustavo Petro como canciller.

Petro tiene credibilidad global y puede aportar en la renegociación de la guerra contra las drogas. Si él no acepta, tengo en mente a tres mujeres de izquierda, capacitadas para ocupar la vicepresidencia y fortalecer un gobierno de centroizquierda.

IC: ¿Fracaso la “paz total” de Petro? ¿Qué haría diferente?

RB: La paz total fracasó por exceso de ingenuidad y falta de diferenciación entre grupos armados. Hoy, los ejércitos mafiosos controlan territorios y ejercen violencia. Mi experiencia demuestra que es posible lograr la paz negociando desde la fortaleza del Estado.

Ofrezco una ley de sometimiento a la justicia con una fuerza pública legitimada. Si no hay voluntad de acogimiento, se recurrirá a la ley.

IC: ¿Qué planes tiene para los jóvenes?

RB: Hay que dar esperanza y oportunidades reales. Propondré formación técnica desde el bachillerato, ampliación de la matrícula gratuita en la universidad y carreras vinculadas con las apuestas productivas.

Para los más pequeños, crearé un bono de seguro educativo denominado F-18, que garantizará el acceso a la universidad a los 18 años. Además, ofreceré capital semilla para emprendimientos juveniles, fomentando la innovación y el empleo.

IC: ¿Qué opina sobre la reforma pensional y el salario mínimo?

RB: El progresismo ha logrado avances como la recuperación de horas extras y el salario digno. Sostener estos logros requiere reactivar la economía para financiar la deuda social, los subsidios a los ancianos y el crédito a los campesinos. Un modelo basado en deuda externa no es viable.

IC: ¿Qué posición tiene sobre la consulta uribista y la polarización?

RB: La consulta uribista está definida y representa una opción conservadora y disciplinada. Mi llamado es a derrotar el extremismo y la polarización votando en la consulta del Frente por la Vida, que busca unir al país con estabilidad y sensibilidad social.

IC: ¿Qué propone para la frontera con Venezuela y las relaciones exteriores?

RB: Abrir la frontera es urgente para reactivar el comercio. Colombia debe priorizar relaciones internacionales pragmáticas y buscar oportunidades, como refinar el petróleo venezolano en Cúcuta y Barrancabermeja para bajar el precio de los combustibles. Cada crisis se puede convertir en una oportunidad para el desarrollo nacional.