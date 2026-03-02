Colombia

Por qué el poderoso Fondo Soberano Noruego excluyó a Ecopetrol de sus inversiones: hay cuestionamientos en derechos humanos

La estatal colombiana queda fuera del portafolio del mayor fondo de inversión global tras evaluaciones éticas por denuncias de afectaciones a comunidades indígenas y ambientales

Noruega retira inversiones en Ecopetrol
Noruega retira inversiones en Ecopetrol por alertas sobre sostenibilidad y ética - crédito Luisa González/REUTERS

El Fondo Soberano Noruego, considerado uno de los más grandes a nivel global, anunció la exclusión de Ecopetrol de su portafolio de inversiones.

Esta decisión, se fundamenta en la evaluación ética que el fondo aplica a las compañías donde invierte. La medida se relaciona con la presunta vulneración de derechos humanos en territorios donde opera la petrolera colombiana.

El mecanismo, creado en los años 90 para administrar los recursos derivados del petróleo noruego, mantiene una política de inversiones diversificadas en activos de largo plazo.

Dentro de sus lineamientos, el Consejo de Ética exige que las empresas cumplan estándares estrictos en materia de respeto a los derechos fundamentales y sostenibilidad. Cuando existen indicios de incumplimiento, el fondo opta por excluir a la firma cuestionada, como ocurrió con Ecopetrol.

Fondo noruego excluye a Ecopetrol
Fondo noruego excluye a Ecopetrol tras fallo judicial sobre afectación a comunidades indígenas - crédito Colprensa

La decisión surge tras el análisis de información pública, investigaciones efectuadas por organizaciones de derechos humanos y fallos judiciales, como la sentencia T-390 de 2025 de la Corte Constitucional de Colombia.

En ese fallo se reconoció una grave afectación a los derechos del pueblo indígena Awá, vinculada a derrames en el oleoducto Transandino, situación que, elevó la alerta en el Fondo Noruego.

El fondo especifica que su objetivo no es sancionar empresas, sino evitar que los recursos estatales de Noruega puedan asociarse a potenciales daños en los territorios donde operan sus inversiones.

El retiro de la estatal colombiana, presidida por Ricardo Roa, no solo representa un revés financiero, sino que también tiene impacto en la reputación de la compañía. Reuters detalló que este tipo de exclusiones suelen afectar la percepción de sostenibilidad y gobernanza, dado que el Fondo Soberano Noruego es un referente mundial en inversión responsable.

Voceros del fondo señalaron que la exclusión se mantendrá hasta que existan señales claras de cumplimiento con los estándares exigidos por el Consejo de Ética.

Ecopetrol afronta impacto reputacional tras
Ecopetrol afronta impacto reputacional tras exclusión del mayor fondo soberano del mundo- crédito Luisa González/REUTERS

Hasta el momento, Ecopetrol no ha emitido un comunicado oficial sobre la salida del portafolio noruego. Tras lo anterior, la petrolera deberá revisar sus políticas de prevención y mitigación de impactos, así como fortalecer los procesos de reparación a comunidades afectadas.

La participación en el fondo implica el cumplimiento de parámetros éticos internacionales, y su pérdida puede dificultar la atracción de nuevos capitales institucionales.

Ecopetrol instaló sistema de energía solar que beneficia a más de 1.600 estudiantes wayuu en La Guajira

La Institución Etnoeducativa Internado Laachon Mayapo, en el corregimiento de Mayapo, municipio de Manaure, cuenta desde ahora con un sistema de energía solar instalado por Ecopetrol.

Esta iniciativa garantiza suministro eléctrico continuo y confiable a favor de 1.593 estudiantes y 62 docentes del pueblo wayuu, quienes residen y estudian en el internado.

El sistema fotovoltaico tiene una capacidad de 43,6 kWp, permitiendo el funcionamiento permanente de áreas clave como la cocina y los dormitorios.

Ecopetrol instala sistema solar en
Ecopetrol instala sistema solar en internado wayuu y mejora condiciones educativas en La Guajira - crédito @ECOPETROL_SA/X

El acceso estable a electricidad fortalece la seguridad, la iluminación y la operación diaria de la institución, mejorando el ambiente para el aprendizaje y favoreciendo la permanencia escolar. “La energía solar asegura condiciones dignas para los estudiantes”, indicó Ecopetrol en un comunicad por medio de su cuenta de X.

La empresa destacó que el proyecto aprovecha el potencial solar de la región para ofrecer una fuente limpia y estable, adaptada a las particularidades del entorno y a las necesidades específicas de la comunidad educativa.

La instalación se realizó en alianza con Gestión Energética S.A. E.S.P. (Gensa), que contribuyó con recursos en especie para la ejecución del proyecto.

Ecopetrol subrayó que esta acción forma parte de su compromiso con el desarrollo sostenible de La Guajira, apoyando la transición energética nacional y promoviendo el bienestar de las comunidades wayuu.

“Nuestras inversiones buscan mejorar la calidad de vida y aportar soluciones reales en los territorios donde operamos”, mencionó la compañía.

El funcionamiento del sistema solar convierte al internado Laachon Mayapo en referente de innovación y sostenibilidad en la región, al tiempo que refuerza el acceso a servicios básicos para estudiantes y docentes wayuu.

