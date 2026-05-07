Alcalde Galán defendió a Bogotá en la pelea por el Regiotram del Norte: “El tren no está integrado con la ciudad como está el proyecto”

El alcalde Carlos Fernando Galán defendió en Caracol Radio la posición de Bogotá frente al Regiotram del Norte y ratificó que el Distrito tiene listos $2,3 billones de pesos para aportar al proyecto- crédito Cristian Bayona/Margarita Contreras/Colprensa,VisualesIA

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, salió este jueves 7 de mayo de 2026 para defender la posición de su administración frente al Regiotram del Norte, el tren que conectará la capital con Zipaquirá y que tiene una inversión total de $17,36 billones de pesos.

El mandatario reconoció que la ciudad necesita el proyecto, pero advirtió que, tal como está planteado hoy, tiene problemas técnicos que deben corregirse antes de avanzar.

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“Yo creo que Bogotá necesita el Regiotram. Hay que hacer el Regiotram y hay que hacerlo bien hecho”, dijo Galán . Sin embargo, enumeró tres puntos que, a su juicio, el proyecto no resuelve todavía.

El primero tiene que ver con las estructuras elevadas. De los 49 kilómetros totales del tren, 24 pasan por Bogotá. En ese tramo hay seis viaductos que van a siete metros de altura, sostenidos por dos columnas cada uno.

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El Regiotram del Norte tendrá 49 kilómetros de longitud, de los cuales 24 pasan por Bogotá, con seis tramos elevados a siete metros de altura y 11 de las 17 estaciones dentro del territorio distrital - crédito Gobernación de Cundinamarca

Galán comparó en entrevista con Caracol Radio eso con el metro de la ciudad, que va a 14 metros de altura con una sola columna, y pidió medidas para reducir el impacto visual y urbano de esas estructuras. “Así como ellos nos han pedido, y tienen razón, y hemos trabajado en lo que es el impacto urbanístico del metro elevado de Bogotá, creemos que en este caso es también importante”, afirmó.

El segundo problema, según el alcalde, son las intersecciones. Parte del trayecto del tren va al mismo nivel de las vías vehiculares, lo que obliga a instalar rejas a ambos lados del corredor para proteger a los ciudadanos. Eso significa que nadie puede cruzar de un lado al otro del tren en esos tramos, a menos que haya pasos habilitados.

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Galán señaló que, según la información que maneja el Distrito, al norte de la calle 200, donde ya viven familias en el desarrollo Lagos de Torca, no hay intersecciones contempladas en el proyecto. “Eso nos parece que no es adecuado”, dijo.

El tercero es la integración con el transporte público de la ciudad. “Como está el estudio de factibilidad, no está integrado”, afirmó Galán. La gente que llegue en el tren no tendría garantizado, hoy, poder bajarse y montarse en el Sitp, en el Metro o en otras rutas de la capital.

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“Eso hay que mejorarlo. Hoy no está garantizado que se integre y nosotros queremos que sí se garantice”, sostuvo el mandatario.

Galán advirtió que al norte de la calle 200, donde ya habitan familias en Lagos de Torca, el proyecto no tiene intersecciones contempladas para cruzar de un lado al otro del corredor del tren - crédito Gobernación de Cundinamarca

Sobre los recursos, Galán fue enfático en que Bogotá tiene listos $2,3 billones de pesos para aportar al proyecto. “Tenemos una carta donde ratificamos dos punto tres billones de pesos para el proyecto. La hemos ratificado este semestre. La ratificamos ayer”, dijo.

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También señaló que en marzo la Secretaría de Hacienda Distrital envió mensajes a los equipos del Ministerio de Transporte para avanzar en la vinculación de esos recursos, y que no recibió respuesta. La respuesta, dijo, fue la expedición del Conpes 4190, el documento mediante el cual el Gobierno nacional asumió el 81,61% de la financiación del tren sin incluir a Bogotá.

El alcalde también rechazó la versión del Gobierno de que los funcionarios del Distrito no asistieron a las reuniones técnicas. “No, claro que fuimos. Yo le voy a mandar el listado de todas las reuniones, subsecretarios, equipos técnicos, todos fueron a reuniones”, respondió. Y añadió que el propio aval técnico del Ministerio de Transporte reconoce que el Distrito planteó condicionamientos en esas mesas.

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La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, afirmó que las 54 observaciones del Distrito al proyecto fueron atendidas en su totalidad y que el proceso de licitación arrancará en julio de 2026- crédito Gobernación de Cundinamarca

Desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la directora Natalia Irene Molina respondió con una posición diferente. Según el comunicado oficial de la entidad, las 54 observaciones que la Secretaría de Movilidad de Bogotá presentó al proyecto fueron atendidas en su totalidad en mesas técnicas realizadas desde octubre de 2025.

40 puntos fueron aclarados, 11 se incorporaron como mejoras y 3 quedaron como compromisos para fases posteriores. “El argumento de que hay temas sin resolver no corresponde al estado real del proceso”, señaló Molina en el comunicado.

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La directora del Dnp también aclaró que la ausencia de Bogotá en el Conpes no equivale a su exclusión del proyecto. 11 de las 17 estaciones del tren y el Centro de Control Operacional estarán en territorio distrital. “La puerta permanece abierta para que el Distrito incorpore sus recursos en cualquier momento”, indicó Molina.

Galán, por su parte, confirmó que el miércoles asistió a una reunión con la ministra de Transporte y el gobernador de Cundinamarca, y que acordaron instalar mesas técnicas esta semana para revisar los puntos en disputa.

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“Estamos dispuestos a buscar fórmulas que permitan que Bogotá pueda poner esos dos punto tres billones de pesos en el proyecto”, dijo el alcalde. El proceso de licitación del tren está previsto para julio de 2026, con inicio de operaciones proyectado para 2034.