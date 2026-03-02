Lorena Altamirano: esta es la vida de la actriz que acaba de abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Lorena Altamirano, su historia de vida y el paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN

Con 35 años, Lorena Altamirano suma experiencia como actriz, productora audiovisual y creadora de contenido. Su sello personal la ha hecho popular en redes por frases como “Lorena, las chanclas”, y por la energía tranquila que les transmite a sus seguidores.

Nacida en 1990 en Cali, se formó en actuación y bellas artes, su carrera la ha llevado a participar en reconocidas producciones televisivas y cinematográficas colombianas como la Lala’s Spa, El cartel de los sapos y Entre sombras, así como El olvido que seremos y Harmonie.

Su pasión por la interpretación se refleja tanto en la pantalla como fuera de ella: “Soy Geminiana y me gusta viajar, aprender y experimentar cosas nuevas”, escribió en una de sus publicaciones cuando contó lo que le gusta mostrar en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Su llegada a Bogotá significó un reto personal y profesional, ya que durante 5 años, la actriz buscó consolidarse en la capital pese al frío, el tráfico y la distancia de sus seres queridos, ya que era el lugar en el que podía desarrollar a cabalidad su pasión profesional.

Lorena Altamirano lleva 11 años de relación con el Flaco Solorzano - crédito @lorenaaltamiranoactriz / Instagram

“No les voy a negar que al principio no me gustaba estar aquí porque hacía mucho frío, no tenía familia o amigos para compartir, el tráfico me volvía loca. Pero con el pasar del tiempo empecé a descubrir una ciudad llena de magia, de arte, de cultura, de lugares nuevos por conocer”, expresó Altamirano en Instagram.

La vida sentimental de Altamirano también ha estado bajo la mirada pública, en gran parte por su relación con Fernando “el Flaco” Solórzano, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana, el cual tiene una carrera de renombre, especialmente por su participación en producción como Las muñecas de la mafia, Niche y Vecinos. Además, Solórzano también estuvo en La casa de los famosos Colombia, pero en la segunda temporada.

La pareja se conoció en el rodaje de La Caleta y, tras un tiempo trabajando juntos, iniciaron una relación que ha perdurado durante 11 años, a pesar de que su diferencia de edad es de 27 años, pero ambos han asegurado que no ha sido un obstáculo para ellos.

A inicios de 2025, Altamirano sorprendió al anunciar su selección como candidata oficial para Miss Universe Valle del Cauca, aspirando a representar a su región y, eventualmente, a competir por la corona nacional.

Lorena Altamirano y el Flaco Solorzano se comprometieron en el puente de los suspiros en Venecia tras 11 años de relación - crédito @lorenaaltamiranoactriz / Instagram

“He trabajado con disciplina por este propósito. Hoy comienza un viaje inolvidable y estoy lista para vivirlo al máximo”, compartió en sus redes sociales, donde sus seguidores celebraron la noticia. No obstante, su tiempo en este concurso termino en mayo del mismo año.

En noviembre de 2025, Solórzano le propuso matrimonio a Altamirano en el emblemático Puente de los Suspiros en Venecia. El actor confesó que ocultar el anillo durante un mes fue uno de los mayores desafíos, ya que la sorpresa se planeó desde mucho antes del viaje que ambos realizaron por Europa.

Fernando le contó a Infobae Colombia que no tuvo dudas sobre la respuesta que le iba a dar la actriz, pues 11 años juntos le daban un poco más de seguridad para desarrollar la propuesta.

“Los tiempos cambian. Imagínate que antes era pedirle la mano al papá, no sabía que me tocaba que el anillo, arrodillarme, que las palabras, que el lugar, la sorpresa (risas), pero afortunadamente todo salió muy bien y dijo que sí. No pensaba que me fuera a decir que no, aunque todo puede pasar, pero no, todo bien”, dijo Fernando “El flaco” Solórzano.

Lorena Altamirano entró a 'La casa de los famosos Colombia 3' gracias a los votos del público - crédito RCN Televisión

En el plano profesional, Lorena Altamirano no solo se ha destacado por sus papeles en televisión y cine, también lo ha hecho como creadora de contenido; en las redes sociales cuenta con una comunidad digital amplia, a la cual le comparte su cotidianidad, reflexiones, trabajo y lo que vive junto a Fernando Solórzano.

De hecho, los seguidores le aumentaron tras el paso de su prometido por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, ya que Melissa Gate la convirtió en tema de conversación con la frase “Lorena la chanclas” (que es como la reconoce su público) debido a que le pedía que le llevara chanclas a “el flaco” para que no anduviera descalzo y no tuviera los pies sucios.

Un año después y tras la acogida que tuvo por los internautas, Lorena decidió lanzarse a la aventura como su pareja y se metió a la tercera temporada del reality. Antes de ingresar al formato le confesó a Infobae Colombia, en entrevista exclusiva, lo que esperaba con ingresar.

“Con el cuento de: ‘Lorena las chanclas’ empezó a crecer esa comunidad que me gustaría que me conociera más y que vieran cómo soy en el fondo... Yo no soy como Fernando que es más tranquilo, si a mí me faltan al respeto y todo eso, yo no me voy a aguantar. Con respeto y seguridad les diré algo. Aunque lo primero sería tomarme mi tiempo y espacio para encontrar calma y las mejores palabras, pero seguro no me aguantaría tanto. Y lo mejor, pues que se den cuenta de mi esencia y que me conozcan de verdad”, confesó Altamirano.

La prometida del Flaco Solórzano hizo parte de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia' y fue eliminada - crédito @canalrcn/IG

Tras su ingreso al programa tuvo la oportunidad de hablar sobre su vida personal e identificó la resiliencia como el hilo que une su historia.

Al compartir su recorrido vital en la sección ‘La línea de la vida’ junto a la presentadora Carla Giraldo, Altamirano detalló cómo la ausencia de su padre marcó profundamente tanto su infancia como sus años posteriores, y señaló que la visibilidad que le brindó el programa fue una oportunidad para consolidar su proyección pública.

Durante sus primero años de vida, la actriz vivió en un sector donde las condiciones del entorno limitaban la posibilidad de salir y relacionarse con otros niños, motivo por el cual permanecía la mayor parte del tiempo en casa.

La actriz relató que durante su etapa escolar enfrentó inseguridades vinculadas a su imagen física y especificó que nunca compartió esto con su madre ni con nadie más, ya que acostumbraba a enfrentar sus procesos de manera autónoma.

En el año 2000, su madre le propuso que estudiara actuación, invitación que aceptó y Altamirano indicó que este paso resultó fundamental para reforzar su confianza, aunque persistían vacíos personales originados por la ausencia paterna.

Lorena es la nueva eliminada de 'La casa de los famosos 3' - crédito cortesía Canal RCN

En 2006, Lorena Altamirano vivió un episodio que describió como incómodo porque mientras se encontraba con su madre, notó la mirada insistente de un hombre, situación que la inquietó. Más tarde, su madre le confesó que ese hombre era en realidad su padre biológico.

Al culminar sus estudios en actuación, Altamirano inició una formación complementaria como auxiliar de vuelo, desempeñándose durante un año en un aeropuerto. Sin embargo, señaló que pronto comprendió que esa labor no respondía a sus proyectos y expectativas personales.

Solórzano fue una figura clave en su desarrollo, pues al reconocer sus capacidades impulsó su crecimiento personal y profesional, según reveló Lorena en el programa.

En 2015, Altamirano decidió ampliar su formación estudiando producción audiovisual, lo que marcó el inicio de su labor como productora.

Lorena Altamirano y su paso por la casa de los famosos Colombia - crédito @lorenaaltamiranoactriz / Instagram

Lorena no estuvo exenta de los comentarios negativos por el rol que tuvo dentro del reality, varias personas redujeron su participación porque no estuvo envuelta en conflictos o en la exposición constante frente a las cámaras, por lo que en algunas oportunidades fue tildada como “mueble”.

Dentro del formato sostuvo una gran amistad con el cantante Juanse Laverde, hizo parte del cuarto Tormenta y logró ganar premios en las pruebas de competencia.

Tuve algunas fuertes discusiones con famosas como Mariana Zapata y Sofía Jaramillo por temas de convivencia, fue tema de conversación porque fue la persona que descubrió a Juanda Caribe cuando le tocó ser “el villano de la semana” tras elegido por el jefe y al destaparlo dejó en riesgo su participación, pero la situación se arregló y lograron quedar más tiempos las dos celebridades compitiendo en el reality.

Finalmente, de las acciones más llamativas de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia fue el reencuentro que tuvo con Fernando Solórzano a través de la dinámica de los congelados.

Fernando Solórzano visitó a Lorena Altamirano en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @flacosolorzano/IG

Solórzano llegó y le recitó a Altamirano unos versos cargados de afecto: “No hace mucho llegué a conocer a una negra que estaba en algo, me miró de arriba abajo, la sangre se me alteraba, lo que tenía ella por labios parecían pétalos de rosa”, expresó el actor, en un gesto que evidenció la intensidad de la relación.

Estas palabras, que resonaron en la atmósfera del programa, provocaron visibles emociones en Altamirano, quien derramó lágrimas al escuchar la voz de su pareja y sostuvo la mirada llena de ilusión.

Solórzano también dirigió un mensaje reflexivo a todos los habitantes de la casa, aconsejando ser responsables con sus acciones y palabras, recordando que “debían ser consecuentes con sus acciones, pues toda Colombia los estaba viendo”. Esta intervención subrayó la exposición mediática constante a la que están sometidos los concursantes y el impacto de sus actitudes en la percepción pública.