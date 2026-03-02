La Secretaría de Desarrollo Económico anunció 8.607 ofertas de empleo en Bogotá, se puede aplicar hasta el 7 de marzo

Actualmente los 8.607 cargos se pueden consultar en la página de la Secretaría - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Las vacantes laborales en Bogotá alcanzan una cifra relevante: 8.607 puestos están disponibles esta semana, según la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a través de la estrategia Talento Capital.

Esta iniciativa, vigente hasta el sábado 7 de marzo de 2026, busca dinamizar el mercado laboral capitalino y conectar a los habitantes con oportunidades de empleo formal en distintos sectores.

La Sdde y la Alcaldía Mayor de Bogotá continúan apostando por la articulación entre empresas y buscadores de empleo. La estrategia integra a quienes buscan su primer trabajo, desean cambiar de ocupación o reincorporarse al mercado laboral.

Según Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la SDDE: “Estas 8.607 vacantes demuestran que en Bogotá el empleo se mueve todos los días, y que estamos trabajando para que más mujeres, jóvenes y profesionales puedan acceder a un trabajo formal y fortalecer su proyecto de vida”.

Los postulantes deben hacer el proceso de manera virtual o presencial y tener la hoja de vida actualizada - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El proceso de postulación se realiza de manera virtual, permitiendo el acceso desde cualquier punto de la ciudad. Los interesados deben registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las ofertas que se ajusten a su perfil.

La convocatoria distribuye las vacantes en tres grupos principales: 5.971 puestos están orientados a bachilleres, 1.608 a perfiles técnicos y tecnólogos, y 1.028 para profesionales. Este diseño busca facilitar el acceso a quienes poseen distintos niveles de formación académica, con una clara prioridad para quienes poseen educación media.

Las plazas abarcan cargos administrativos, técnicos, de ingeniería, salud, tecnología y comunicaciones. Entre los puestos ofertados destacan jefe de recursos humanos, analistas senior y junior en áreas como contabilidad, impuestos, BI y operaciones, ingenieros civiles, eléctricos, ambientales y BIM, arquitectos, médicos, enfermeros, psicólogos, abogados y diseñadores*.

La variedad permite que tanto recién egresados como personas con experiencia encuentren oportunidades para iniciar o relanzar su carrera.

Hay desde cargos operativos hasta profesionales en todas las carreras - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren un acompañamiento presencial, la Agencia Distrital de Empleo ofrece atención en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p. m. Allí, los aspirantes pueden recibir apoyo para registrar su hoja de vida, orientación sobre procesos de selección y formación en habilidades blandas como liderazgo y comunicación asertiva.

Durante la primera semana de marzo, la Unidad Móvil de Empleo recorrerá la localidad de Kennedy, facilitando el acceso a personas que residen en zonas alejadas del centro. En el Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista (calle 38 Sur #94C-29), la atención será de lunes a viernes de 8:00 a 16:00, y el sábado hasta el mediodía.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el miércoles 4 de marzo se desarrollará una feria de empleo con 200 vacantes exclusivas para mujeres. Esta jornada se llevará a cabo en la sede central de la Agencia Distrital de Empleo, en el Edificio Bochica, y busca promover la inclusión laboral femenina en sectores tradicionalmente masculinizados.

La SDDE recomienda mantener la hoja de vida actualizada, ya que este documento es indispensable para aplicar a cualquier vacante. Los interesados deben llevar su cédula y certificados de estudios y experiencia si asisten a las ferias o puntos de atención.

El 4 de marzo se desarrollará una jornada exclusiva para mujeres - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se registren y cumplan con los requisitos podrán ser referidos directamente a las empresas que tienen vacantes disponibles. Además, los canales oficiales de Empleo en Bogotá ofrecen información continua sobre nuevas oportunidades, consejos para procesos de selección y convocatorias a cursos gratuitos y certificables.

La convocatoria incluye una gama extensa de perfiles: coordinadores de impuestos, especialistas en contabilidad, profesionales en ingeniería civil, arquitectos urbanistas, ingenieros residentes, médicos generales, odontólogos, psicólogos, docentes, diseñadores gráficos, coordinadores de talento humano, especialistas en trade marketing, directores de IT y más. También se requieren auxiliares de laboratorio, analistas de planeación, gestores sociales y comunicadores de proyecto.

Cada perfil responde a las necesidades detectadas en sectores clave de la ciudad, desde la construcción hasta la tecnología y los servicios de salud.