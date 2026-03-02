Colombia

La Secretaría de Desarrollo Económico anunció 8.607 ofertas de empleo en Bogotá, se puede aplicar hasta el 7 de marzo

También habrá una jornada especial con empleos solo para mujeres en conmemoración del 8 de marzo

Guardar
Actualmente los 8.607 cargos se
Actualmente los 8.607 cargos se pueden consultar en la página de la Secretaría - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Las vacantes laborales en Bogotá alcanzan una cifra relevante: 8.607 puestos están disponibles esta semana, según la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a través de la estrategia Talento Capital.

Esta iniciativa, vigente hasta el sábado 7 de marzo de 2026, busca dinamizar el mercado laboral capitalino y conectar a los habitantes con oportunidades de empleo formal en distintos sectores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Sdde y la Alcaldía Mayor de Bogotá continúan apostando por la articulación entre empresas y buscadores de empleo. La estrategia integra a quienes buscan su primer trabajo, desean cambiar de ocupación o reincorporarse al mercado laboral.

Según Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la SDDE: “Estas 8.607 vacantes demuestran que en Bogotá el empleo se mueve todos los días, y que estamos trabajando para que más mujeres, jóvenes y profesionales puedan acceder a un trabajo formal y fortalecer su proyecto de vida”.

Los postulantes deben hacer el
Los postulantes deben hacer el proceso de manera virtual o presencial y tener la hoja de vida actualizada - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El proceso de postulación se realiza de manera virtual, permitiendo el acceso desde cualquier punto de la ciudad. Los interesados deben registrarse en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las ofertas que se ajusten a su perfil.

La convocatoria distribuye las vacantes en tres grupos principales: 5.971 puestos están orientados a bachilleres, 1.608 a perfiles técnicos y tecnólogos, y 1.028 para profesionales. Este diseño busca facilitar el acceso a quienes poseen distintos niveles de formación académica, con una clara prioridad para quienes poseen educación media.

Las plazas abarcan cargos administrativos, técnicos, de ingeniería, salud, tecnología y comunicaciones. Entre los puestos ofertados destacan jefe de recursos humanos, analistas senior y junior en áreas como contabilidad, impuestos, BI y operaciones, ingenieros civiles, eléctricos, ambientales y BIM, arquitectos, médicos, enfermeros, psicólogos, abogados y diseñadores*.

La variedad permite que tanto recién egresados como personas con experiencia encuentren oportunidades para iniciar o relanzar su carrera.

Hay desde cargos operativos hasta
Hay desde cargos operativos hasta profesionales en todas las carreras - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren un acompañamiento presencial, la Agencia Distrital de Empleo ofrece atención en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p. m. Allí, los aspirantes pueden recibir apoyo para registrar su hoja de vida, orientación sobre procesos de selección y formación en habilidades blandas como liderazgo y comunicación asertiva.

Durante la primera semana de marzo, la Unidad Móvil de Empleo recorrerá la localidad de Kennedy, facilitando el acceso a personas que residen en zonas alejadas del centro. En el Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista (calle 38 Sur #94C-29), la atención será de lunes a viernes de 8:00 a 16:00, y el sábado hasta el mediodía.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el miércoles 4 de marzo se desarrollará una feria de empleo con 200 vacantes exclusivas para mujeres. Esta jornada se llevará a cabo en la sede central de la Agencia Distrital de Empleo, en el Edificio Bochica, y busca promover la inclusión laboral femenina en sectores tradicionalmente masculinizados.

La SDDE recomienda mantener la hoja de vida actualizada, ya que este documento es indispensable para aplicar a cualquier vacante. Los interesados deben llevar su cédula y certificados de estudios y experiencia si asisten a las ferias o puntos de atención.

El 4 de marzo se
El 4 de marzo se desarrollará una jornada exclusiva para mujeres - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se registren y cumplan con los requisitos podrán ser referidos directamente a las empresas que tienen vacantes disponibles. Además, los canales oficiales de Empleo en Bogotá ofrecen información continua sobre nuevas oportunidades, consejos para procesos de selección y convocatorias a cursos gratuitos y certificables.

La convocatoria incluye una gama extensa de perfiles: coordinadores de impuestos, especialistas en contabilidad, profesionales en ingeniería civil, arquitectos urbanistas, ingenieros residentes, médicos generales, odontólogos, psicólogos, docentes, diseñadores gráficos, coordinadores de talento humano, especialistas en trade marketing, directores de IT y más. También se requieren auxiliares de laboratorio, analistas de planeación, gestores sociales y comunicadores de proyecto.

Cada perfil responde a las necesidades detectadas en sectores clave de la ciudad, desde la construcción hasta la tecnología y los servicios de salud.

Temas Relacionados

EmpleosBogotáDía de la mujerTalento CapitalAgencia Distrital de EmpleoSecretaría Distrital de Desarrollo EconómicoColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el ‘Superclásico colombiano’ que define el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

El único partido de la llave se jugará en el estadio Atanasio Girardot, luego del sorteo realizado por la Conmebol, y definirá uno de los dos clasificados a la importantes instancia

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora

Según un comparativo de las diferentes encuestas, así está la intención de voto de los colombianos: experto hizo un análisis de los resultados

Las encuestas más recientes sitúan a Iván Cepeda como favorito en la intención de voto para las presidenciales, seguido por Abelardo de la Espriella. Claudia López y Paloma Valencia se ubican en el tercer lugaer

Infobae

La cantante vallenata Natalia Curvelo tuvo fuerte accidente de tránsito: imágenes preocuparon a sus seguidores

La cantante vallenata compartió las imágenes en sus redes sociales donde dio un parte de tranquilidad por lo ocurrido al igual que mostró cómo el vehículo en el que se movilizaba terminó completamente destruido

La cantante vallenata Natalia Curvelo

Iván Cepeda condenó la violencia política durante la campaña electoral en Colombia: “La democracia no se sostiene en el miedo”

El candidato del Pacto Histórico difundió un comunicado en X donde rechazó cualquier forma de agresión, amenaza o estigmatización en la contienda

Iván Cepeda condenó la violencia

Conflicto en el Medio Oriente traería grandes beneficios económicos para Colombia tras disparada del petróleo Brent: serían más de 500.000 millones

Las recientes tensiones geopolíticas han provocado un incremento en el valor del crudo que, según expertos, generaría recursos significativos para el país en un contexto de déficit fiscal y presión sobre los gastos estatales

Conflicto en el Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

La cantante vallenata Natalia Curvelo

La cantante vallenata Natalia Curvelo tuvo fuerte accidente de tránsito: imágenes preocuparon a sus seguidores

Seguidores de ‘La casa de los famosos’ pidieron la salida de Juanda Caribe del ‘reality’: este fue el polémico comentario que le hizo a Alexa Torrex

Esposa de Luis Alfonso respondió las críticas en redes que la señalan de querer controlar al cantante: “Yo soy muy ‘detodito’”

Cantante de música norteña se salvó de un secuestro en Colombia gracias al blindaje de su vehículo: “Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas”

Así fue el emotivo adiós de Suso El Paspi a The Suso’s Show después de 15 años en la televisión

Deportes

Fluminense contra el tiempo intentará

Fluminense contra el tiempo intentará fichar a defensor central colombiano: tiene menos de 24 horas

La Federación Colombiana de Fútbol “regañó” a las campañas políticas: “Abstenerse de hacer uso de signos distintivos de la Selección Colombia”

Ramón Jesurún sería presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por un tercer período, pero habría un decreto que pondría en problemas su reelección

Rene Higuita le lanzó advertencia a Cristiano Ronaldo antes del partido de Colombia contra Portugal: “Lo vamos a atender”

Confirmada Bogotá para el partido de despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026: esta es la fecha