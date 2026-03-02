Gasolina y dólar en Colombia podrían subir de precio ante el conflicto entre Estados Unidos e Irán: “No todo encarece al mismo tiempo”

Óscar Rincón, director ejecutivo de Acipet, dijo que la guerra en el Medio Oriente impacta los precios del crudo, particularmente, el precio de referencia Brent, que ya está cerca de los USD80 - crédito Acipet

Las tensiones en Medio Oriente provocaron una marcada volatilidad en los precios internacionales del petróleo, algo que despierta preocupación entre los consumidores de gasolina en Colombia y a quienes siguen de cerca el dólar en Colombia. Diversos expertos señalan que, si bien la crisis en la región impulsa al alza el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, el impacto sobre el mercado nacional depende de factores internos y externos.

Y es que en Colombia, la actual escalada entre Estados Unidos, Irán e Israel se reflejó tanto en el precio internacional del crudo Brent, que alcanzó un pico de USD82,37 por barril, como en la Tasa Representativa del Mercado (TRM), situada en $3.766,30 para el periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2026. Las fluctuaciones aún no provocan subidas automáticas en las estaciones de servicio nacionales, pero analistas advierten que, si el conflicto persiste y tanto el petróleo como el dólar mantienen niveles elevados, aumentarán las presiones alcistas sobre el precio local de la gasolina.

Como es sabido, el valor del galón gasolina y el diésel en Colombia está estrechamente vinculado a la evolución del Brent y a la variación del dólar estadounidense. De acuerdo con un informe de la Universidad de San Buenaventura, el Brent escaló hasta 13% durante los últimos días, con un máximo de USD82,37 antes de moderar su ascenso a USD77,74. Al mismo tiempo, el Gobierno colombiano implementó una reducción acumulada de $1.000 por galón en el precio de la gasolina en menos de treinta días, vigente desde el 1 de marzo ($500), mientras que el diésel se mantiene estable.

Gran parte de las finanzas de Colombia dependen del petróleo - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio del petróleo

Para el profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana (Eicea) Santiago Espinoza González, el estrecho de Ormuz desempeña un papel clave en la dinámica global del petróleo. “El conflicto en Irán sí podría afectar el precio de la gasolina, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, debido a que Irán tiene control sobre el estrecho de Ormuz. Este es un punto por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo a nivel mundial. Su cierre afecta directamente la oferta global de petróleo y produce una presión en los precios”, indicó.

Puntualizó que es probable que el impacto inmediato en Colombia sea limitado. Según él, los precios internos ya absorbieron incrementos previos y la política oficial contrarresta los efectos de la crisis internacional sobre los combustibles en el país.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Oscar Rincón, la reacción de los mercados responde a factores concretos. “Este lamentable suceso de la guerra en el Medio Oriente impacta los precios del crudo, particularmente el precio de referencia Brent, que ya está sobre los ochenta dólares o cercano a los ochenta dólares, por dos razones. La primera, por la producción que tiene Irán, cerca de casi 3,5 millones de barriles, y la segunda, porque el 20% de la producción de crudo sale por el estrecho de Ormuz”, señaló.

Entretanto, la docente de Economía en la Universidad de San Buenaventura Claudia Ximena Flórez resaltó que la relación entre el Brent y el precio nacional de la gasolina no es directa ni uniforme. Explicó que intervienen mecanismos regulatorios y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), por lo que la presión sobre los combustibles se manifiesta según la duración del conflicto, los cambios logísticos y las variaciones en el tipo de cambio.

Los colombianos se vieron beneficiados con bajonazos en el precio de la gasolina en 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Efectos en la economía colombiana y subsidios a los combustibles

El aspecto fiscal se convirtió en una preocupación central para Colombia. Rincón advirtió que el alza del petróleo mejora los ingresos del Estado, ya que “los ingresos fiscales de la nación estaban previstos con un precio de sesenta y tres dólares en el marco fiscal de mediano plazo”. Además, que por cada dólar adicional en el precio del petróleo, la economía local recibe cerca de USD744.000, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Sin embargo, ese mismo aumento implica un mayor esfuerzo para el Fepc, dado que el país subsidia el diésel y mantiene diferencias entre los precios nacionales e internacionales. El gasto fiscal adicional se incrementa en escenarios de alta volatilidad en los mercados de energía. De acuerdo con el dirigente, “en la medida en que el precio suba y la TRM suba, como se está viendo en estos días, tenemos un menor espacio para pensar en disminuciones de precio de la gasolina hacia futuro”.

Asimismo, el encarecimiento del gas refuerza la tendencia. Rincón remarcó que “Catar e Irán son de los mayores productores de gas en el mundo. Al verse afectada la exportación de gas licuado de Catar y la producción de gas de Irán y de Catar, el precio internacional de gas va a subir”. En enero, el 21% del gas consumido en Colombia fue importado, lo que representa un riesgo extra si los precios internacionales siguen altos y la crisis se prolonga.

Dólar, volatilidad e impacto en precios internos

El vínculo entre el alza del Brent y la fuerza del dólar incrementa la preocupación entre analistas y consumidores. Flórez explica que “cuando el dólar sube, en Colombia se siente rápido el efecto en bienes y servicios con componentes importados”. Con una TRM de $3.766,30, empresas y familias colombianas enfrentan la posibilidad de que suban los precios de tecnología, maquinaria, repuestos y materias primas.

El precio promedio del galón de gasolina está por debajo de los $16.000 - crédito Ministerio de Minas y Energía

Según la experta, el fortalecimiento del dólar refleja la tendencia de los inversionistas a resguardar su capital en momentos de incertidumbre geopolítica. Dicho fenómeno produce un doble efecto: mientras se encarece el combustible importado, las bolsas globales experimentan caídas, reflejando el nerviosismo en los mercados financieros.

Flórez también destacó que “cuando se encarece o retrasa esa logística internacional, aumenta la probabilidad de ajustes en fletes y costos de distribución que terminan presionando a comercios y pymes”. En consecuencia, los sectores con mayor dependencia de insumos externos son los más vulnerables ante las presiones del tipo de cambio y las dificultades en la logística internacional.

Proyecciones y recomendaciones para el mercado colombiano

De cara a los próximos meses, las proyecciones de los expertos presentan diferentes rasgos, pero todos advierten sobre los riesgos persistentes en el mercado colombiano de combustibles. Claudia Ximena Flórez sostiene que “si la tensión en Medio Oriente dura pocos días y el petróleo corrige rápidamente, el efecto más probable en Colombia es más volatilidad internacional sin un cambio inmediato en surtidor”. El riesgo principal surgiría si la crisis se extiende, se mantiene un petróleo alto, un dólar fuerte y aumentan los costos logísticos, lo que presionaría los precios internos y podría detener nuevas rebajas.

El dólar en Colombia ronda la línea de los $23.700 - crédito Willy Kurniawan/Reuters

Las medidas del Gobierno, como la reducción acumulada de $1.000 por galón en la gasolina, pretenden suavizar el impacto en hogares y empresas. Sin embargo, estas acciones tienen límites si persisten el encarecimiento del Brent y el fortalecimiento del dólar.

El director ejecutivo de Acipet alertó que “en la medida en que el precio suba y la TRM suba, como se está viendo en estos días, lo que va a pasar es que tenemos un menor espacio para pensar en disminuciones de precio de la gasolina hacia futuro”. La volatilidad dificulta tanto la planificación de compras como la toma de decisiones en importaciones y presiona la continuidad de los alivios recientes.

Frente a este entorno, empresas y familias deben reaccionar con cautela financiera, por lo que aplazan gastos, priorizando la liquidez. Flórez puntualizó que “aunque no todo se encarece al mismo tiempo, sí aumenta el riesgo de ajustes en costos para sectores que dependen de insumos externos”.