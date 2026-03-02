Colombia

Actualización del Sisbén en Bogotá genera preocupaciones: miles podrían cambiar de grupo por ajustes automáticos del DNP

Las nuevas ubicaciones obedecen a procesos técnicos que integran datos de bases administrativas, buscando que los beneficiarios se agrupen según sus condiciones, sin intervención manual ni criterios discrecionales

El proceso de reasignación de grupos Sisbén lo lidera el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de reflejar fielmente las condiciones socioeconómicas actuales de la población

La Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá aclaró en la tarde del domingo 1 de marzo el panorama frente a los recientes cambios en la asignación de grupos del Sisbén, tras la oleada de consultas y reclamos de la ciudadanía por variaciones en la clasificación de sus hogares.

La entidad explicó que estas modificaciones obedecen a un proceso técnico y automático de actualización, liderado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuyo objetivo es garantizar que los datos reflejen de manera más precisa las condiciones socioeconómicas actuales de la población.

De acuerdo con la dependencia, en los últimos días, se ha registrado un aumento significativo en las solicitudes de información y revisión por parte de familias que han notado cambios en su grupo Sisbén.

La Secretaría enfatizó que la actualización no es producto de decisiones arbitrarias ni manuales, sino de un cruce masivo de datos provenientes de diversas fuentes oficiales—como registros de educación, salud y otras bases administrativas—que permiten contrastar la información reportada en las encuestas con los registros existentes en otras entidades nacionales y distritales.

Un cruce masivo de bases
Un cruce masivo de bases de datos oficiales, incluyendo registros de educación y salud, determina las modificaciones en el grupo Sisbén de los hogares

Este mecanismo, previsto desde la metodología Sisbén IV, tiene como finalidad detectar posibles variaciones en la realidad de los hogares, y así, ajustar de forma automática la clasificación, mejorando la focalización de subsidios y beneficios sociales.

Según explicó la directora de Registros Sociales de la Secretaría de Planeación, Daniela Pérez: “El cruce de registros administrativos es un mecanismo técnico que toma información de diferentes bases de datos para que los datos sean más precisos y confiables. Así, por ejemplo, se cruza información de educación con la de salud y la de salud con la encuesta Sisbén”.

La clasificación Sisbén se organiza en los grupos A, B, C y D:

  • Grupo A: Hogares en pobreza extrema (subgrupos A1-A5), definidos por menor capacidad de generar ingresos.
  • Grupo B: Hogares en pobreza moderada (subgrupos B1-B7), con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A.
  • Grupo C: Población vulnerable (subgrupos C1-C18), en riesgo de caer en pobreza.
  • Grupo D: No pobres, no vulnerables (subgrupos D1-D21), población sin condiciones de pobreza ni vulnerabilidad.
Sisbén IV utiliza metodologías técnicas
Sisbén IV utiliza metodologías técnicas para detectar cambios en la realidad de los hogares y ajustar la focalización de subsidios y beneficios sociales

La asignación a cada grupo la realiza exclusivamente el DNP mediante un sistema automatizado que procesa la información recolectada en las encuestas y la compara con registros administrativos. El encuestador no decide la ubicación en un grupo, y ningún funcionario puede modificar la clasificación de forma individual. Las reglas se aplican de manera uniforme en todo el país.

Ante la inquietud de la ciudadanía sobre cómo solicitar revisión o actualización de datos, la Secretaría de Planeación informó que los interesados pueden acercarse a los puntos de atención presencial del Sisbén en la red de Cade y SuperCades de Bogotá, o consultar los canales virtuales y telefónicos dispuestos para este fin. Durante la visita, es necesario llevar copia del documento de identificación vigente, un recibo de servicio público que certifique la dirección y los datos de contacto del hogar.

La entidad recomienda tener presente que actualizar los datos no garantiza un cambio favorable inmediato en la clasificación. Cualquier modificación será procesada nuevamente por el sistema técnico nacional, lo que puede resultar en una clasificación igual, más alta o más baja, dependiendo de la nueva información validada.

Además, siempre prevalece la información registrada en las bases administrativas oficiales, por lo que es fundamental proporcionar datos veraces y completos al momento de la actualización.

La Secretaría Distrital de Planeación
La Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá explicó los recientes cambios en la clasificación Sisbén y aclaró que responden a actualizaciones técnicas automáticas

La Secretaría Distrital de Planeación reiteró su compromiso de ofrecer orientación y soporte a la ciudadanía, atendiendo solicitudes tanto de manera presencial como a través del correo electrónico radicacionplaneacionbogota@sdp.gov.co. El equipo de registros sociales ofrece asesoría sobre el alcance de la actualización, los criterios técnicos aplicados y los mecanismos para verificar y solicitar revisión de la información.

La entidad recordó que el Sisbén es la herramienta fundamental para organizar a la población de acuerdo a sus condiciones de vida, ingresos, vivienda, educación y salud, y reiteró la importancia de mantener la información actualizada para facilitar el acceso a programas sociales y subsidios focalizados.

Ante cualquier duda, los ciudadanos pueden consultar los puntos de atención en la página oficial y recibir acompañamiento directo en la gestión de sus trámites.

